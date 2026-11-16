Un test HPV pozitiv nu înseamnă că ai cancer. Arată că în proba recoltată a fost găsit un tip de HPV cu risc înalt; următorul pas este să afli rezultatul citologiei, analiza care arată dacă celulele colului uterin au modificări.

Testul HPV singur nu poate diagnostica o leziune care ar putea deveni cancer și nici cancerul. Potrivit metodologiei românești, peste 90% dintre infecțiile HPV sunt trecătoare. Riscul crește dacă același tip cu risc înalt rămâne prezent timp de unu până la doi ani, motiv pentru care controlul recomandat nu trebuie pierdut.

Ce cauți pe rezultatul testului

Verifică ce tip sau grup de HPV a fost găsit și dacă ai primit și rezultatul citologiei. În screeningul din România sunt urmărite 14 tipuri cu risc înalt. Tipurile HPV 16 și 18 sunt legate de peste 70% dintre cazurile de cancer de col uterin, dar asta nu înseamnă că o persoană cu unul dintre aceste tipuri are un risc personal de 70% de a face cancer.

După un test HPV pozitiv, citologia se face, de regulă, din proba deja recoltată, dacă aceasta este bună pentru analiză. Nu este necesară o nouă recoltare doar pentru citologie. Medicul folosește ambele rezultate și testele mai vechi pentru a stabili următorul pas.

Când repeți testul și când mergi la colposcopie

Pentru femeile fără simptome care fac testarea de rutină, metodologia românească de screening, aprobată în 2024, leagă următorul pas de citologie și de rezultatul testului repetat:

HPV pozitiv, citologie normală: testul HPV se repetă după 12 luni.

HPV pozitiv, citologie anormală: este indicată colposcopia, fără a aștepta 12 luni.

HPV din nou pozitiv după 12 luni: este indicată colposcopia, chiar dacă citologia este normală.

HPV negativ la repetare: se revine la testarea de rutină, la 3 ani pentru femeile între 25 și 29 de ani și la 5 ani pentru cele între 30 și 65 de ani.

Probă care nu poate fi interpretată: testul se repetă după 3 luni.

De exemplu, un test făcut la 16 noiembrie 2026, urmat de citologie normală, duce la repetarea testului HPV în jurul datei de 16 noiembrie 2027. În schimb, o citologie anormală duce la colposcopie, nu la așteptarea acelui termen. Rezultatul screeningului trebuie comunicat în cel mult 30 de zile de la recoltare.

Colposcopia este examinarea colului uterin cu un instrument care mărește imaginea. Dacă medicul vede o zonă suspectă, poate lua o mică probă de țesut pentru analiză, numită biopsie. Un test HPV pozitiv nu înseamnă, de unul singur, că ai nevoie de biopsie; rezultatul examinării stabilește ce trebuie lămurit mai departe.

Când nu aștepți controlul de rutină

Dacă ai HIV, faci dializă sau ai primit un transplant, spune-i medicului înainte de stabilirea următorului control. Metodologia prevede testare mai deasă în aceste situații și indică, pentru HIV sau transplant, colposcopie după primul rezultat HPV pozitiv. Spune-i medicului și despre tratamentele care slăbesc apărarea organismului.

Sângerarea între menstruații, după contact sexual sau după menopauză, durerea pelvină și secrețiile vaginale neobișnuite cer evaluare medicală, nu așteptarea următorului test de screening. Aceste semne nu dovedesc un cancer. Dacă ești însărcinată, anunță ginecologul despre rezultatul pozitiv pentru a stabili urmărirea potrivită sarcinii.

Ce faci după ce primești rezultatul

Păstrează rezultatul complet, nu doar mențiunea „pozitiv”. Verifică dacă apar tipul sau grupul HPV, citologia și informația că proba a putut fi interpretată. Arată-i medicului rezultatul și testele mai vechi. Întreabă ce arată citologia, dacă este nevoie de colposcopie ori de un nou test și care este data următorului pas. Spune-i dacă ai HIV, faci dializă, ai primit un transplant, iei tratament care slăbește apărarea organismului sau ești însărcinată. Notează data stabilită și fă programarea recomandată. Dacă rezultatul nu ajunge în cele 30 de zile de la recoltare, contactează unitatea unde ai făcut testul.

Nu există un medicament sau o schemă de suplimente care să elimine infecția HPV. Acasă poți păstra rezultatele și data controlului; eventualele leziuni se evaluează și se tratează separat de infecția detectată prin test.

Vaccinul și screeningul în România

Vaccinul HPV poate preveni infecții cu tipurile pe care le acoperă, dar nu tratează infecția deja prezentă. Un rezultat HPV pozitiv sau o citologie modificată nu te exclude automat de la vaccinare. Femeile vaccinate continuă screeningul la aceleași intervale ca femeile nevaccinate.

Din 1 octombrie 2025, vaccinul este compensat 100% din prețul de referință pentru persoane de ambele sexe de la 11 ani până înainte de 27 de ani. Pentru femeile de la 27 de ani până înainte de 46 de ani, compensarea este de 50% din prețul de referință. Suma plătită la farmacie depinde de prețul produsului și de prețul de referință, așa că procentul de compensare nu dă singur un preț final.

Rețeta este dată de un medic aflat în contract cu casa de asigurări, vaccinul se ridică din farmacie și este administrat de un medic vaccinator. Schema are două doze între 11 și 14 ani inclusiv, la început și după 6 până la 13 luni, sau trei doze de la 15 ani, la început, după 2 luni și după 6 luni. Dacă o doză întârzie, schema nu trebuie reluată de la început. Vaccinul nu se administrează în timpul sarcinii ori al unei boli acute cu febră.

Screeningul de rutină se adresează femeilor fără simptome, între 25 și 65 de ani. Începând din 2025, regulile din metodologia de screening prevăd acoperirea costurilor pentru recoltare și pentru testarea HPV și citologică a femeilor fără asigurare, care au mai mult de 25 de ani și cel mult 65 de ani.

Întrebări frecvente

Un rezultat HPV pozitiv înseamnă că partenerul m-a înșelat?

Nu. HPV poate deveni detectabil la mulți ani după infectare, iar testul nu poate arăta când sau de la cine ai luat virusul.

Trebuie testat și partenerul?

Nu este recomandată testarea HPV de rutină a partenerului sexual. O parteneră care are col uterin urmează propriul program de screening.

Prezervativul mă protejează complet de HPV?

Prezervativul poate reduce riscul, dar nu îl elimină. Virusul poate fi prezent și pe pielea pe care prezervativul nu o acoperă.

Pot face vaccinul dacă alăptez?

Da. Protocolul românesc nu consideră alăptarea o contraindicație pentru vaccinul HPV.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Ministerul Sănătății, metodologia de screening aprobată prin Ordinul nr. 3.735/2024 și Ordinul nr. 1.356/2025; CNAS și Ministerul Sănătății, protocolul de vaccinare HPV din 2025; Direcția de Sănătate Publică Vrancea, informarea privind vaccinarea HPV din 2025; Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România, ghidul clinic din 2024; MedlinePlus; CDC; Organizația Mondială a Sănătății.