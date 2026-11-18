Manichiura „cat-eye” poate întârzia un RMN dacă oja conține particule metalice. Formularul de siguranță al Colegiului American de Radiologie (ACR) menționează explicit oja magnetică printre produsele care trebuie declarate înaintea examinării.

Pentru persoana care are deja programare, pasul util este să anunțe centrul înainte de vizită. Echipa RMN decide dacă manichiura poate rămâne, trebuie îndepărtată sau examinarea se reprogramează; instrucțiunile verificate ale centrelor din România nu impun aceeași soluție în toate cazurile.

Într-un caz relatat pentru Allure, Margaux Anbouba a ajuns la RMN cu o astfel de manichiură, după o accidentare a mâinii stângi în august 2026 și două controale medicale. Investigația ei a fost reprogramată după următoarea vizită la salon.

De ce poate afecta manichiura imaginea RMN

Efectul „cat-eye” este făcut cu particule metalice din ojă, așezate în model cu ajutorul unui magnet înainte ca gelul să fie întărit sub lampă, explică artista de unghii Vikki Swan. RMN-ul folosește un magnet puternic pentru a obține imagini din interiorul corpului.

Medicul de urgență Kristin Purcell spune că particulele pot lăsa umbre pe imagine, astfel încât zona examinată să fie mai greu de văzut. Încălzirea locală și o posibilă arsură sunt alte riscuri, nu efecte care apar la fiecare pacientă.

Alexander McKinney, director de radiologie la University of Miami Health System, apreciază că o manichiură aflată pe degete este puțin probabil să provoace o problemă gravă. El spune că, în unele situații, echipa poate folosi un aparat cu magnet mai slab. Contează și zona examinată, și poziția mâinilor; alegerea aparatului aparține personalului medical.

Ce spun regulile de pregătire pentru RMN

ACR a anunțat ediția din 2026 a manualului său de siguranță RMN, destinată profesioniștilor din sănătate. Formularul ACR pentru pacienți numește oja magnetică și cere anunțarea tehnicianului când un produs din lista de siguranță nu poate fi îndepărtat.

În România, Memorial cere ca produsele cosmetice care pot avea pigmenți metalici să fie menționate personalului, pentru evaluarea riscului de încălzire. Centrul arată că pregătirea depinde de zona examinată, de folosirea unei substanțe care ajută la obținerea imaginilor și de istoricul medical. Potrivit Memorial, examinarea durează frecvent între 20 și 60 de minute, în funcție de zonă și de folosirea acelei substanțe.

Medicover recomandă evitarea machiajului, cremelor și loțiunilor care pot conține particule metalice. Pentru RMN-ul capului, gâtului, coloanei sau al mușchilor și articulațiilor, centrul spune că nu este necesară o pregătire specială. Aceasta nu înlocuiește declararea unei manichiuri magnetice la verificarea de siguranță.

Ce faci dacă ai deja manichiură „cat-eye”