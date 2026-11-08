Când te gândești prea mult la orice, poți rămâne blocat între o greșeală din trecut și ce ar putea merge rău în viitor, fără să ajungi la o decizie. Ca să întrerupi cercul, scrie grija și întreabă-te dacă poți face ceva concret: dacă da, alege un pas; dacă nu, las-o pentru un scurt timp stabilit mai târziu.

Nu orice gând repetat este inutil. Te poți întoarce la o întâmplare ca să înțelegi ce ai face diferit. Într-un studiu publicat în 2003, Wendy Treynor, Richard Gonzalez și Susan Nolen-Hoeksema au deosebit această reflecție de ruminația pasivă, în care compari mereu ce s-a întâmplat cu ce ți-ai fi dorit. Scenariile despre viitor țin mai degrabă de îngrijorare. Nici ruminația, nici îngrijorarea nu înseamnă, singure, că ai o boală.

Cum știi dacă rezolvi ceva sau te învârți în cerc

O analiză utilă duce la variante, o alegere și un pas următor. Dacă revii la aceeași întrebare fără un fapt nou sau o decizie, gândul se repetă, dar problema rămâne pe loc. Întreabă-te: „Există ceva ce pot face eu, acum sau la un moment pe care îl pot stabili?”

De exemplu, „Nu știu dacă întâlnirea de mâine mai rămâne valabilă” are un pas posibil: poți întreba. „Dar dacă relația se destramă?” este un scenariu, nu o problemă pe care o poți rezolva pe loc. Poți avea grijă de ce spui și faci tu, nu poți hotărî răspunsul celuilalt.

Ce faci cu o grijă care revine

Scrie grija într-o propoziție. Pune separat ce știi și ce doar bănuiești. Verifică dacă ai un pas sub controlul tău. Pentru o problemă pe care o poți rezolva, rezervă între 5 și 10 minute ca să găsești variante. Compară ce câștigi și ce pierzi cu fiecare, apoi alege una, după pașii propuși de NHS pentru rezolvarea unei probleme. Fă planul precis. Notează ce vei face, când, cât timp îți ia și dacă ai nevoie de ajutor. Lasă pentru mai târziu grija fără pas imediat. Noteaz-o și rezervă aproximativ 10-15 minute în care să revii la ea. Dacă apare din nou între timp, întoarce-te la activitatea pe care o faci.

O fișă scurtă poate arăta așa: „Ce știu? Ce presupun? Pot acționa? Care este pasul și când îl fac?” În cazul întâlnirii, fișa completată ar fi: „Nu am primit confirmarea. Presupun că nu mai vrea să ne vedem. Pot întreba azi dacă planul rămâne valabil.” Rezultatul aflat sub controlul tău este întrebarea trimisă, nu răspunsul primit.

Dacă revii la fișă cu gândul „Dar dacă mă respinge?”, nu ai o nouă acțiune de făcut în acel moment. Îl poți nota pentru intervalul rezervat grijilor. Atunci verifici din nou dacă a apărut ceva ce poți face; dacă nu, revii la ce ai de făcut în prezent.

Un exercițiu când gândul o ia de la capăt

Stai comod și respiră fără să forțezi. Trage aer pe nas, apoi dă-l afară pe gură. Numără încet până la cinci de fiecare dată când tragi aer și când îl dai afară. Continuă cel puțin cinci minute, așa cum recomandă NHS pentru exercițiul de respirație.

Când apare un gând, observă-l și întoarce-ți atenția la respirație ori la senzațiile din corp. Exercițiul de atenție la momentul prezent nu urmărește să îți golească mintea. Unora le poate fi de ajutor; altora nu li se potrivește și uneori îi poate face să se simtă mai rău.

Cum verifici un gând care pare sigur

Când gândul este „Sigur am stricat totul”, poți încerca fișa de gânduri folosită în terapia cognitiv-comportamentală. Este un mod de a privi gândul alături de emoții și de faptele cunoscute, nu de a te obliga să gândești pozitiv. NHS propune șapte puncte:

Ce s-a întâmplat? Ce ai simțit? Ce gând ți-a trecut prin minte? Ce fapte îl susțin? Ce fapte nu îl susțin? Care este o explicație mai realistă? Cum te simți după ce ai privit și celelalte fapte?

Iată fișa completată pentru un exemplu: „Partenerul nu mi-a răspuns la mesaj. Mă simt neliniștit. Cred că nu mai vrea să ne vedem. Fapt în favoarea gândului: încă nu am răspuns. Fapt împotrivă: ieri am stabilit întâlnirea. Explicație mai realistă: nu știu de ce nu a răspuns; pot cere o confirmare. După ce am verificat faptele, sunt încă neliniștit, dar nu mai tratez presupunerea ca pe un răspuns primit.”

Poți nota fișa pe hârtie sau în telefon. Mișcarea regulată, mesele regulate și o discuție cu cineva de încredere sunt alte măsuri recomandate de NHS când grijile vin cu anxietate. Alcoolul, nicotina și drogurile nu sunt soluții pentru a o gestiona.

Când ceri o evaluare

Cere ajutor unui medic sau unui specialist în sănătate mintală dacă grijile persistă, îți afectează somnul, munca, relațiile ori activitățile zilnice sau dacă încercările de acasă nu ajută. Pentru discuție, notează ce gânduri revin, de când se întâmplă, ce activități îți sunt afectate și ce ai încercat până acum. Spune și dacă iei medicamente.

Grijile obișnuite nu sunt același lucru cu o tulburare de anxietate. Pentru adulții care primesc un diagnostic de tulburare anxioasă generalizată, ajutorul poate include terapia cognitiv-comportamentală sau medicamente alese individual. Ghidul NICE nu recomandă benzodiazepinele ca tratament obișnuit pentru această tulburare, ci doar temporar, în criză.

Dacă există pericol pentru viață, autovătămare gravă sau nu te poți menține în siguranță, este nevoie de ajutor urgent. În România, se poate suna la 112, numărul de urgență indicat de Ministerul Sănătății.

Întrebări frecvente

Pot face fișa de gânduri fără să scriu?

Da, poți trece prin întrebări și în minte. NHS recomandă totuși, de obicei, să notezi răspunsurile.

Ce fac dacă verific mereu același lucru ca să mă liniștesc?

Dacă verificările se repetă și îți afectează viața, cere o evaluare profesională. Gândurile și verificările descrise de tine nu sunt suficiente pentru a-ți pune singur un diagnostic.

Șase luni de griji înseamnă automat o tulburare de anxietate?

Nu. Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA include între criterii grija greu de controlat în majoritatea zilelor timp de cel puțin șase luni și cel puțin trei simptome asociate. Un specialist face evaluarea.

Ce fac dacă sunt însărcinată și anxietatea îmi afectează ziua?

Discută cu medicul sau cu moașa. Dacă iei deja medicamente, nu le opri fără să vorbești cu medicul; tratamentul se stabilește pentru situația ta.

Când are un copil nevoie de ajutor pentru griji?

Vorbește cu medicul dacă îngrijorarea nu trece, se înrăutățește, nu scade după măsuri simple sau îți afectează școala, familia ori prieteniile. Dacă ai o boală cronică și vrei să folosești mișcarea ca ajutor pentru anxietate, discută cu medicul ce activitate ți se potrivește.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: studiul lui Wendy Treynor, Richard Gonzalez și Susan Nolen-Hoeksema despre ruminație; NHS și Every Mind Matters; Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA; NICE; Ministerul Sănătății.