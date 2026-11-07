Înainte de nuntă, discutați separat șapte lucruri: banii, copiii, locuința și munca, treburile casei, familiile, conflictele și intimitatea. După fiecare conversație, notați ce ați decis, unde aveți păreri diferite și la ce trebuie să reveniți.

Nu trebuie să aveți aceleași dorințe în toate privințele. Cele șapte discuții nu sunt cerute de lege, dar regimul ales pentru bunurile voastre trebuie trecut în declarația de căsătorie.

1. Banii și bunurile

Ce venit net are fiecare și cât de sigur este? Ce rate, datorii sau obligații față de familie există? Decideți dacă țineți banii împreună, separat sau folosiți ambele variante, apoi stabiliți cine plătește facturile și peste ce sumă cereți acordul amândurora înainte de o cumpărătură.

Notați veniturile, datoriile, cheltuielile comune și banii pe care vreți să îi păstrați pentru situații neprevăzute. Dacă veniturile diferă, nu sunteți obligați să împărțiți fiecare factură în jumătate. Organizarea conturilor este însă altceva decât alegerea regimului pentru bunurile din căsătorie.

Codul civil vă permite să alegeți între comunitatea legală, separația de bunuri și comunitatea convențională, adică o variantă stabilită prin acord. Alegerea produce efecte între voi din ziua căsătoriei. În comunitatea legală, bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt, de regulă, comune, în timp ce moștenirile și donațiile rămân, de regulă, ale celui care le primește.

Bunurile comune pot acoperi obligațiile asumate împreună și cheltuielile obișnuite ale căsătoriei. Dacă luați în calcul o altă variantă decât comunitatea legală, întrebați notarul ce acte și formalități sunt necesare în cazul vostru.

2. Copiii și grija de zi cu zi

Vă doriți copii? Dacă da, când ați vrea să încercați și ce ați face dacă unul ar sta acasă o vreme sau ar pierde din venit? Vorbiți despre nopțile cu copilul, vizitele la medic, grădiniță și ajutorul pe care l-ați accepta de la bunici.

Notați un plan pentru primul an: cine se ocupă de fiecare sarcină și cine o preia când primul nu poate. Planul vostru nu schimbă regula din Codul civil, potrivit căreia ambii părinți au în mod egal drepturi și îndatoriri față de copilul minor. Întreținerea poate continua și după majorat dacă tânărul își continuă studiile, dar nu după 26 de ani.

3. Locuința și planurile de muncă

Unde vreți să locuiți în următorii ani: în chirie, într-o locuință cumpărată sau într-una pusă la dispoziție de familie? Ce faceți dacă unul primește o slujbă în alt oraș? Stabiliți cât puteți cheltui pe locuință și cum vă schimbați planul dacă unul rămâne fără venit.

Notați două variante de locuire și condițiile în care ați accepta o mutare. După căsătorie, locuința familiei are o protecție specială: chiar dacă este proprietar unic, unul dintre soți nu poate hotărî singur asupra drepturilor legate de ea sau asupra folosirii ei, fără acordul scris al celuilalt.

4. Treburile casei și timpul liber

Nu vă opriți la gătit și curățenie. Cine observă că lipsesc lucruri, face cumpărăturile, urmărește facturile și stabilește programările? Întrebați-vă ce se schimbă când unul este bolnav sau lucrează mai mult și cât timp vreți să petreceți împreună ori separat.

Notați sarcinile care revin des, cine răspunde de ele și cine le preia la nevoie. Un studiu publicat în 2020 în Socius, pe 487 de cupluri, a găsit o legătură între împărțirea mai egalitară a treburilor și mulțumirea față de relație. Nu stabilește că fiecare treabă trebuie împărțită matematic în două.

5. Limitele cu familiile voastre

Cât de des vă vizitați părinții și cum hotărâți planurile de sărbători? Ce păstrați doar pentru voi? Discutați în ce condiții acceptați bani, ajutor cu copiii sau o perioadă de locuit împreună cu rudele.

Notați regulile pentru vizite, sfaturi, bani și fotografiile puse pe internet. Stabiliți și cine vorbește cu rudele când este încălcată o limită convenită. Un studiu publicat în 2021 în Research in Human Development a arătat că partenerii pot vedea diferit implicarea familiilor lor; relația cu rudele poate aduce atât ajutor, cât și tensiuni.

6. Conflictele și deciziile grele

Ce subiecte nu vreți să lăsați nerezolvate? Dacă luați o pauză într-o ceartă, când reveniți la discuție? Notați ce hotărâri luați numai împreună și la cine ați apela dacă nu reușiți să ieșiți dintr-un impas.

Stabiliți și limitele pentru jigniri, amenințări și control. Dacă unul se teme de reacția celuilalt sau refuzul lui nu este respectat, nu este vorba despre o diferență care trebuie negociată. Chestionarul Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei recomandă discutarea unei astfel de situații cu cineva din afara relației.

7. Intimitatea și lucrurile peste care nu treceți

Ce înseamnă fidelitatea pentru fiecare? Cum spuneți că vă doriți apropiere și cum spuneți că nu vreți? Vorbiți și despre locul pe care îl au religia, cariera, banii și timpul pentru sine în viața voastră.

Notați ce considerați o trădare, ce limite aveți în viața intimă și pe internet și asupra căror lucruri nu puteți face compromisuri. Un refuz trebuie respectat și atunci când cineva se răzgândește. Faptul că vorbiți despre aceste limite nu înseamnă că veți dori mereu același lucru.

Un exemplu de fișă completată

În acest exemplu, un partener câștigă 6.000 de lei net pe lună, celălalt 3.000 de lei, iar cheltuielile comune sunt de 3.000 de lei. Dacă aleg să contribuie în aceeași proporție cu veniturile, primul pune 2.000 de lei, iar al doilea 1.000 de lei. Este o alegere pentru acest cuplu imaginar, nu o formulă obligatorie.

Bani: fiecare își notează datoriile; contribuțiile la cheltuielile comune sunt de 2.000 și 1.000 de lei.

fiecare își notează datoriile; contribuțiile la cheltuielile comune sunt de 2.000 și 1.000 de lei. Dacă dispare venitul de 3.000 de lei: reiau bugetul înaintea următoarelor plăți. Venitul rămas este de 6.000 de lei, din care cheltuielile comune folosite în exemplu ar lua 3.000 de lei, dacă nu se schimbă.

reiau bugetul înaintea următoarelor plăți. Venitul rămas este de 6.000 de lei, din care cheltuielile comune folosite în exemplu ar lua 3.000 de lei, dacă nu se schimbă. Casă: unul urmărește facturile, celălalt face cumpărăturile; când unul nu poate, celălalt preia sarcina.

unul urmărește facturile, celălalt face cumpărăturile; când unul nu poate, celălalt preia sarcina. Copil: dacă vor avea unul, notează separat cine face programările la medic și cine poate merge în locul său.

Fișa nu poate spune cât ar primi unul dintre ei ca indemnizație pentru creșterea copilului. Suma depinde de situația persoanei, iar pentru calcul lipsește inclusiv valoarea în lei a indicatorului folosit pentru minimul legal.

De la discuții la cununia civilă

Revedeți ce ați notat și separați hotărârile luate de întrebările încă deschise. Alegeți numele de familie și regimul pentru bunuri. Pentru o convenție privind bunurile, verificați la notar formalitățile care vi se aplică. Verificați la serviciul local de stare civilă ce dovezi trebuie să prezentați în situația voastră și ce taxă a stabilit consiliul local. Lista poate depinde de situația personală; nu există în acest ghid o listă de acte valabilă pentru toate cuplurile. În localitatea unde unul dintre voi are domiciliul sau reședința, depuneți personal declarația de căsătorie, în scris, la serviciul de evidență a persoanelor ori la primărie. În declarație treceți numele de familie și regimul ales. Alegeți data cununiei în intervalul permis: din a 11-a zi de la depunerea declarației până cel târziu în a 30-a zi. Declarația este afișată în ziua depunerii.

Întrebări frecvente

E normal să nu fi vorbit despre viitor după cinci ani împreună?

Nu există un număr de ani după care lipsa acestor discuții primește un verdict. Dacă aveți nevoie de un răspuns despre căsătorie, copii sau locuință, puteți cere o conversație despre acel subiect, nu despre toate planurile deodată.

Cât de importantă este potrivirea sexuală?

Nu există o măsură valabilă pentru toate cuplurile. O analiză publicată în 2022 în Journal of Family Psychology, care a reunit 93 de studii și 38.499 de persoane, a găsit o legătură între calitatea discuțiilor despre viața sexuală și mulțumirea în cuplu. Legătura nu arată că discuțiile produc singure această mulțumire.

Se poate face cununia mai devreme de a 11-a zi?

Da, pentru motive temeinice, dacă primarul aprobă încheierea mai devreme. Cererea se lămurește la primăria unde depuneți declarația.

Ce faceți dacă unul rămâne fără venit după apariția copilului?

Refaceți bugetul pornind de la facturile esențiale, datorii și banii puși deoparte. OUG nr. 111/2010 leagă minimul indemnizației pentru creșterea copilului de indicatorul social de referință înmulțit cu 2,5 și stabilește un maxim de 8.500 de lei pe lună. Aceste limite nu sunt suma pe care o va primi automat unul dintre voi.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Ministerul Afacerilor Interne; Codul civil, articolele 312, 313, 322, 339, 340, 351, 483 și 499; OUG nr. 111/2010; MoneyHelper, ghidurile despre bani în cuplu și buget; Journal of Family Psychology, analiza din 2022 despre comunicarea sexuală; Socius, studiul din 2020 despre treburile casei; Research in Human Development, studiul din 2021 despre familiile extinse; Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, chestionarul despre siguranța în cuplu.