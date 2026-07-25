Interdependența, capacitatea de a funcționa individual, dar de a alege să fii împreună, este considerată cheia unei legături sănătoase, în contrast cu codependența sau „sindromul vieților paralele”.

Cuplurile care își păstrează hobby-urile, timpul separat și ritmul propriu încearcă, de fapt, să rezolve o problemă concretă: cum să rămâi „tu” fără să pierzi „noi”. Un sondaj recent arată că 24% dintre cupluri spun că au hobby-uri complet diferite, iar 73% dintre respondenți cred că interesele diferite pot duce la conversații mai diverse și mai îmbogățitoare în relație.

Miza reală este o relație mai rezistentă, cu mai puțină presiune pusă pe partener să fie „totul”. Riscul apare când independența nu mai înseamnă spațiu sănătos, ci o îndepărtare lentă, în care fiecare își vede de viața lui, iar conexiunea se subțiază.

„Este important să ne amintim că partenerul tău nu te completează și nu o poate face. Erai o persoană întreagă înainte de a intra într-o relație și ești în continuare o persoană întreagă în interiorul relației.”

Lucy Rowett, coach pentru sex și relații, clarifică: relația nu ar trebui să înlocuiască identitatea. Această discuție apare într-un context post-pandemic, când multe cupluri au trecut printr-o conviețuire forțată și intensă, suficient de apăsătoare încât să scoată la suprafață fie codependența, fie nevoia urgentă de spațiu personal.

Cum se ajunge la „sindromul vieților paralele”

Lottie Passell-Syms, terapeut psihosexual, explică unde se rupe firul. Ea definește „sindromul vieților paralele” ca fiind situația în care partenerii nu se mai îndreaptă unul către celălalt pentru confort sau bucurie, operând mai mult ca niște colegi de apartament decât ca un cuplu. Cum relatează Cosmopolitan, diferența nu este între a face lucruri separat și a face totul împreună, ci între a avea autonomie și a pierde legătura emoțională.

„Un parteneriat sănătos funcționează cel mai bine atunci când două persoane își pot regla propriile emoții, pot face alegeri independent și se pot întoarce totuși unul la celălalt pentru sprijin și conexiune. Aici contează cel mai mult interdependența: nu este vorba despre a trăi vieți separate, ci despre a putea sta pe propriile picioare, alegând în același timp să fiți împreună.” Vestă Diferențiere Sporturi de Echipă Portocaliu Copii Cumpără Vestă Diferențiere Sporturi de echipă Turcoaz Copii Cumpără Vestă Diferențiere Sporturi de echipă Albastru Copii Cumpără

Spațiul personal nu este problema. Problema apare când spațiul nu mai are întoarcere.

Semnele care separă spațiul sănătos de distanța emoțională

Dacă într-un cuplu există timp separat, dar partenerii se caută în continuare pentru sprijin, bucurie și reconectare, vorbim despre interdependență sănătoasă. Dacă nu se mai întâmplă asta, relația poate aluneca spre acel „sindrom al vieților paralele” despre care vorbește terapeuta Lottie Passell-Syms.

Lottie Passell-Syms atrage atenția și asupra felului în care este primit mesajul „am nevoie de puțin spațiu”. Pentru un partener, asta poate fi autoîngrijire. Pentru celălalt, poate suna a respingere. De aici apare tensiunea: unul caută puțină distanță ca să se regleze, iar celălalt o trăiește ca pe o amenințare emoțională.

„Găsirea echilibrului depinde și de cum răspund cuplurile la nevoile celuilalt. A spune «am nevoie de puțin spațiu» ar trebui înțeles ca o expresie sănătoasă de auto-îngrijire, nu interpretat automat ca o respingere. Dar aici apare adesea tensiunea: un partener caută spațiu pentru a se regla, în timp ce celălalt percepe acea distanță ca pe o amenințare emoțională. Cuplurile trebuie să învețe cum să tolereze separarea fără panică și cum să se reasigure reciproc că spațiul nu înseamnă deconectare.”

Practic, dacă ai nevoie de timp doar pentru tine, contează și cum îl numești, și cum îl „închizi”: ca o pauză care te ajută să revii, nu ca o fugă din relație.

Un model simplu când programul este aglomerat

Tamuka (23 de ani) și Jamie (26 de ani) au găsit o formulă foarte clară. Au o singură seară pe săptămână acasă împreună, iar restul timpului este dedicat hobby-urilor separate. Nu pare mult, dar tocmai aici este ideea: apropierea nu este lăsată la întâmplare.

Pentru a menține conexiunea, cei doi și-au impus o rutină de întâlniri: două pe lună, una acasă și una în afara casei. Este un sistem simplu și suficient de flexibil încât să nu se transforme într-o obligație rigidă.

Tamuka explică direct de ce funcționează pentru ei.

„[Faptul că suntem independenți] ne permite să investim în noi înșine și să ne simțim împliniți în afara relației, ceea ce ne ajută să fim mai prezenți unul pentru celălalt. De asemenea, lasă loc să ne fie dor unul de celălalt.”

Iar în săptămânile aglomerate, când nici măcar planurile bune nu ies perfect, cei doi folosesc micro-obiceiuri de reconectare. Un exemplu concret: „15 minute de îmbrățișări neîntrerupte” în fiecare seară.

Cum poți testa echilibrul fără să complici totul

Dacă vrei să vezi dacă relația ta are mai multă interdependență sănătoasă sau, din contră, începe să se răcească, uită-te la câteva lucruri simple: mai există timp separat, dar și întoarcere unul spre celălalt pentru confort și bucurie? Interesele diferite vă dau subiecte noi de vorbit sau doar vă țin în camere separate?

Un început realist poate arăta exact ca în exemplul cuplului Tamuka și Jamie: o seară pe săptămână împreună, două întâlniri pe lună și un micro-obicei de reconectare precum „15 minute de îmbrățișări neîntrerupte” în perioadele aglomerate, pentru a nu lăsa apropierea pe pilot automat.