Ianca Simion a absolvit recent Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din Timișoara și a decis să le arate urmăritorilor ei un crâmpei din viața ei de adult. Tânăra a publicat primele imagini cu noul ei apartament, amenajat fix pe gustul ei, într-un stil mid-century modern absolut superb.

Te-ai întrebat vreodată cum e să îți construiești propriul drum și propriul cuib când porți un nume atât de cunoscut? Dincolo de piesele de mobilier alese cu grijă, acest pas reprezintă pentru ea o declarație de independență. Până la urmă, să ai propriul refugiu este esențial când simți presiunea de a fi mereu la înălțimea așteptărilor.

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Tânăra este fiica din prima căsătorie a lui Răzvan Simion cu Diana, de care prezentatorul s-a despărțit în 2015. Și chiar dacă tatăl ei s-a recăsătorit recent cu Daliana Răducan, care este de profesie fix designer de interior, Ianca pare să aibă o viziune foarte clară, a ei, despre cum vrea să arate spațiul ei personal.

Un refugiu mid-century modern

Alegerea stilului mid-century modern nu este deloc întâmplătoare. Liniile curate, lemnul cald și accentele retro creează exact acea atmosferă de liniște de care ai nevoie după o zi agitată.

Iar imaginile postate pe Instagram vorbesc de la sine.

„Mi casita.Mai lipsesc câteva detalii, dar deja acest loc se simte ca acasă. Aici, fiecare dimineață pare mai liniștită, fiecare seară mai blândă, iar fiecare pas îmi amintește cât de frumos este să construiești un loc care să te reprezinte întru totul. Care să-ți fie refugiu după o zi plină.” – Ianca Simion, absolventă de Publicitate

Cum gestionează presiunea celebrității

Să fii copilul unei vedete de televiziune pare o viață de vis la prima vedere. Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate, și ușor cum ne imaginăm noi de pe canapea.

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Așa cum am descoperit într-un material detaliat de Elle, tânăra a resimțit din plin greutatea numelui de familie. Nu din cauza părinților, ci dintr-o dorință proprie de perfecțiune.

„Da, tatăl meu este o persoană publică foarte cunoscută și importantă în peisajul televiziunii din România. Am simțit adesea că trebuie să demonstrez mai mult, să fiu atentă să nu greșesc, lucru pe care nu mi l-au insuflat părinții mei, ci mai degrabă l-am adoptat eu, pentru că am vrut mereu să îi fac mândri.” – Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion

Fața nevăzută a tatălui ei

Dar pasiunea ei pentru publicitate și producție nu a apărut din neant. Încă de mică a mers pe platourile de filmare și a fost fascinată de cum se organizează haosul din spatele camerelor.

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Și totuși, cine este cu adevărat Răzvan Simion când se sting reflectoarele? Ianca dezvăluie o latură complet diferită a prezentatorului mereu pus pe glume pe care îl știm de la televizor. E acel tată care o ducea la lecțiile de pian, la balet și care îi făcea cocul.

Iată câteva detalii surprinzătoare despre relația lor acasă (și recunosc că m-au emoționat):

Este extrem de tăcut și analitic, preferând liniștea totală în timpul liber.

Are o latură foarte sensibilă și protectivă față de copiii lui.

O susține necondiționat în alegerile ei academice și profesionale.

Un mic truc pe care îl putem învăța de la Ianca: indiferent cât de copleșitoare sunt așteptările celor din jur, creează-ți acasă acel colț care te reprezintă 100%. Acum e momentul să te uiți prin camera ta și să schimbi acel detaliu care te deranjează de luni de zile.