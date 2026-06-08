Te-ai gândit vreodată cât de multă liniște îți poate aduce un simplu colț de natură îngrijit cu mâinile tale? Andreea Marin tocmai a demonstrat că muncă susținută dă roade la propriu, culegând primele cireșe din faimoasa ei oază verde.

Dincolo de imaginile superbe de pe Instagram, miza aici este una profund legată de calitatea vieții noastre. Când alegi să crești propriile fructe și legume, scapi de grija pesticidelor din comerț și câștigi o sursă garantată de sănătate pentru tine și familia ta.

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Cum arată recolta de început de vară

Vedeta a investit ani buni în amenajarea acestui spațiu pe care îl numește cu afecțiune „Grădina cu miresme”.

Și iată că rezultatele nu au întârziat să apară. Așa cum se arată într-un material publicat recent de Click, primele fructe ale sezonului sunt deja în coșul ei, gata de savurat.

Dar haide să vedem exact ce bunătăți a adunat direct de pe ramuri.

„Păi ce credeați voi? Că Grădina cu miresme nu e pusă pe treabă, doar arată bine, dar nu are grijă să dăruiască și roade? Că, dacă eu merg la dans, ea își face de cap și se odihnește puțin în lipsa mea? Nu, nici gând! E harnică! M-a așteptat cu cireșe mari, rumenite, gustoase. Se coc și vișinele. După caise, o tartă cu vișine ar merge tare bine! Nici căpșunile, zmeura și fragii nu se lasă. Ce parfum!” – Andreea Marin, vedetă de televiziune

Secretul unei grădini pline de viață

Numai că treaba nu se oprește la fructele de primăvară. diversitatea pe care a reușit să o creeze acolo este de-a dreptul inspirațională pentru oricine iubește plantele.

„Mai au de lucru lămâii, care sunt acum în floare, mandarinul, pomul de rodie, mărul, măslinii, via și verdețurile. În curând vă arăt și cum a fost plantarea răsadurilor de roșii, ardei grași și iuți, vinete, dovlecei, castraveți și multe altele. Abia aștept roadele noastre, crescute fără chimicale. Iubesc natura, iar ea mă răsplătește. O săptămână frumoasă și cu spor!” – Andreea Marin, vedetă de televiziune

Dacă vrei să aduci un strop din această bucurie și în viața ta, nu ai nevoie de o curte enormă. Iată câteva trucuri simple cu care poți începe chiar de mâine pe un balcon obișnuit:

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Alege ierburi aromatice precum busuiocul sau menta, care cresc rapid în ghivece mici.

Încearcă roșiile cherry, perfecte pentru spații restrânse și foarte roditoare.

Folosește pământ de calitate și evită îngrășămintele sintetice.

Acum rămâne doar să urmărim viitoarele postări ale vedetei pentru a vedea cum se dezvoltă răsadurile de legume promise. Până la urmă, poate că exemplul ei te va convinge să plantezi și tu primele tale semințe chiar în acest weekend.