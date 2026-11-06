Plicurile și comprimatele pentru răceală pot avea paracetamol sub nume diferite: Coldrex MaxGrip, Theraflu Max și Fervex MAX au fiecare 1.000 mg într-un plic, iar Vicks AntiGrip Complex are 500 mg. Ca să nu iei din greșeală prea mult, citește cantitatea din prospectul variantei cumpărate și nu combina două produse care conțin paracetamol.

Nurofen Răceală și Gripă nu conține paracetamol, dar are ibuprofen și o substanță pentru desfundarea nasului. Alegerea depinde de simptome, vârstă, alte medicamente luate și bolile pe care le ai, nu doar de numele de pe cutie.

Ce conțin cinci produse pentru răceală

Cantitățile de mai jos sunt pentru un plic sau, la Nurofen, pentru un comprimat. Vitamina C apare în prospecte și sub numele de acid ascorbic. Limitele se referă numai la variantele numite în tabel; nu sunt doze potrivite automat pentru oricine.

Produs și vârstă Substanțe într-un plic sau comprimat Administrare și restricții Coldrex MaxGrip Fructe de pădure & Mentol

De la 16 ani Paracetamol 1.000 mg; vitamina C 70 mg; fenilefrină 10 mg 1 plic la 4-6 ore; cel mult 4 plicuri în 24 de ore. Nu mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului. Contraindicat în hipertensiune, diabet, boli de inimă, hipertiroidism și glaucom cu unghi închis. Theraflu Max Răceală și Gripă

Adulți de cel puțin 18 ani și 50 kg Paracetamol 1.000 mg; fenilefrină 10 mg; vitamina C 70 mg 1 plic la 4-6 ore; cel mult 4 plicuri în 24 de ore și cel mult 3 zile. Este pentru nas înfundat însoțit de febră și/sau durere. Fervex MAX Răceală și Gripă

Adulți și adolescenți peste 15 ani Paracetamol 1.000 mg; vitamina C 200 mg; clorfenamină 4 mg 1 plic la 4-6 ore; cel mult 4 plicuri în 24 de ore. Nu mai mult de 5 zile fără recomandarea medicului. În alcoolism cronic: cel puțin 8 ore între doze și cel mult 2.000 mg paracetamol pe zi. Vicks AntiGrip Complex

De la 12 ani Paracetamol 500 mg; guaifenezină 200 mg; fenilefrină 10 mg 1 plic la 4 ore; cel mult 4 plicuri în 24 de ore. Este pentru durere sau febră, nas înfundat și tuse cu mucus. Contraindicat în boală severă a ficatului sau rinichilor. Nurofen Răceală și Gripă

Peste 12 ani și cel puțin 40 kg Ibuprofen 200 mg; pseudoefedrină 30 mg Inițial 1-2 comprimate, apoi 1-2 la 4-6 ore; cel mult 6 comprimate pe zi. Contraindicat în sarcină, la tensiune mare sau necontrolată prin tratament, boli de inimă, diabet, hipertiroidism și glaucom cu unghi închis.

Dozele din tabel vin din documentele ANMDMR pentru fiecare variantă, enumerate cu numele și data lor la final. Prospectul din cutia cumpărată rămâne cel după care se verifică doza: produse cu nume asemănătoare pot avea alte concentrații.

Cum citești prospectul înainte de prima doză

Caută „substanțe active” și cantitatea pentru un plic sau comprimat. Verifică numele complet al variantei, nu doar marca. Compară substanțele cu cele din toate medicamentele pe care le iei deja, inclusiv paracetamolul simplu, alte produse de răceală și cele pentru nas înfundat. Citește câte doze sunt permise, timpul minim dintre ele, limita pentru 24 de ore, durata de folosire, vârsta și greutatea cerute. Verifică bolile și tratamentele trecute la contraindicații și atenționări. Dacă te privesc, cere sfatul farmacistului sau medicului înainte de administrare.

Cum se adună paracetamolul

Un plic Theraflu Max și unul Coldrex MaxGrip din variantele comparate înseamnă 1.000 + 1.000 = 2.000 mg paracetamol. Două plicuri Theraflu Max și patru comprimate de paracetamol a câte 500 mg ar însemna 2 × 1.000 + 4 × 500 = 4.000 mg într-o zi. Sunt exemple de calcul, nu combinații recomandate.

Paracetamolul din produse diferite se adună chiar dacă sunt luate la ore diferite. Limita de 4.000 mg din unele prospecte nu este o țintă și nu este valabilă pentru toți: prospectul Fervex MAX limitează doza la 2.000 mg pe zi în alcoolismul cronic. Doza și intervalul se verifică pentru produsul exact; prea mult paracetamol poate afecta grav ficatul.

Ce faci dacă ai depășit doza

Oprește administrarea produsului și nu mai lua alte medicamente cu paracetamol. Cere imediat asistență medicală, chiar dacă te simți bine. Afectarea ficatului poate apărea mai târziu. Spune ce produse ai luat, câte plicuri sau comprimate și la ce ore. Ia ambalajele cu tine.

Când substanțele pentru nas înfundat cer prudență

Fenilefrina se află în variantele Coldrex, Theraflu și Vicks din tabel. Pseudoefedrina se află în Nurofen Răceală și Gripă. Ambele sunt substanțe pentru desfundarea nasului; nu folosi două astfel de medicamente în același timp. Coldrex MaxGrip din tabel este contraindicat în hipertensiune, chiar dacă tensiunea este tratată.

Pseudoefedrina nu trebuie folosită în hipertensiune severă sau necontrolată ori în boală renală severă. Dacă apar brusc o durere de cap foarte puternică, confuzie, convulsii sau tulburări de vedere, tratamentul se oprește și se cere ajutor medical urgent.

Cine cere sfat înainte de un produs combinat

Cere sfatul farmacistului sau medicului dacă ești gravidă ori alăptezi, ai tensiune mare, boală de inimă, diabet, glaucom sau probleme cu tiroida, ficatul ori rinichii. Spune și ce alte tratamente iei, mai ales dacă includ paracetamol sau substanțe pentru nas înfundat. Prospectul Nurofen Răceală și Gripă exclude folosirea în sarcină.

Copiii nu primesc automat o parte din plicul unui adult. Limitele diferă între produse, de la 12 ani pentru Vicks AntiGrip Complex până la 18 ani și cel puțin 50 kg pentru Theraflu Max; vârsta și greutatea variantei alese trebuie verificate înainte de administrare.

Ce poți alege dacă nu ai toate simptomele

Pentru durere sau febră poate fi suficient un produs simplu cu paracetamol ori ibuprofen, dacă este potrivit pentru tine. Pentru nas poate fi folosit un spray salin, alături de odihnă și lichide. Dacă ai nevoie de un medicament pentru desfundarea nasului, farmacistul te poate ajuta să alegi unul fără să dublezi substanțele dintr-un plic.

Spray-urile și picăturile nazale care conțin medicamente decongestionante nu se folosesc mai mult de 5 zile, fiindcă nasul se poate înfunda mai rău după aceea. Această limită nu se aplică automat spray-ului salin sau tuturor celorlalte spray-uri medicamentoase; verifică substanța activă și prospectul fiecăruia.

Când răceala cere consult medical

Cere consult dacă respiri greu, ai dureri în piept, febra durează mai mult de 3 zile, simptomele se agravează sau nu se ameliorează după 10 zile. O răceală obișnuită poate fi îngrijită acasă, dar semnele acestea schimbă pasul următor.

Întrebări frecvente

Paracetamolul simplu de 500 mg are aceeași doză ca un plic?

Nu. Pentru comprimatele obișnuite de 500 mg, NHS indică adulților 1-2 comprimate la o doză, la cel puțin 4 ore distanță, și cel mult 8 în 24 de ore. Limita produsului combinat se citește separat, iar cele două produse nu se iau împreună.

Pot lua pseudoefedrină dacă tensiunea mea este controlată?

Nu alege singură un produs cu pseudoefedrină. Interdicția EMA privește tensiunea severă sau necontrolată, însă prospectul Nurofen Răceală și Gripă exclude folosirea la persoanele cu tensiune mare; medicul sau farmacistul poate verifica produsul și tratamentul tău.

Pot folosi spray salin dacă iau deja un plic pentru răceală?

Spray-ul salin nu conține o substanță medicamentoasă pentru desfundarea nasului. Dacă spray-ul are un decongestionant, verifică să nu dubleze un astfel de ingredient din plic.

Ajută antibioticele la o răceală obișnuită?

Nu grăbesc vindecarea unei răceli provocate de virusuri. Antibioticele acționează asupra infecțiilor bacteriene.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: ANMDMR, rezumatul produsului Coldrex MaxGrip Fructe de pădure & Mentol din 25 septembrie 2024; prospectul Theraflu Max Răceală și Gripă din 8 iunie 2026; prospectul Fervex MAX Răceală și Gripă din 27 august 2026; rezumatul produsului Vicks AntiGrip Complex din 31 ianuarie 2018; prospectul Nurofen Răceală și Gripă din 30 decembrie 2011 și Nomenclatorul actualizat la 29 octombrie 2026; Agenția Europeană pentru Medicamente, avertizarea despre pseudoefedrină din 26 februarie 2024; NHS, ghidurile despre paracetamol, decongestionante și răceala obișnuită.