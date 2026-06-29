Pentru multe femei, veștile despre oncologie nu rămân niciodată abstracte. Se traduc în drumuri la spital, liste de investigații, întrebări puse seara acasă și nevoia de a găsi repede o variantă bună pentru tatăl, soțul sau fratele diagnosticat. SANADOR a introdus în România terapia PSMA cu lutețiu-177, folosită în centre oncologice internaționale pentru pacienții PSMA-pozitivi cu cancer de prostată avansat.

Concret, noutatea nu înseamnă doar încă un nume complicat de tratament. Înseamnă că un pacient eligibil poate avea acces aici, în țară, la o procedură de radioligand recomandată în ghidurile majore de urologie și oncologie, fără să depindă de căutarea unui centru din afară. Iar pentru familie asta contează mult: mai puțină presiune logistică, un parcurs medical integrat și șansa unui control mai bun al bolii.

Terapia PSMA cu lutețiu-177 se adresează cazurilor selectate

Terapia PSMA cu lutețiu-177 se adresează pacienților PSMA-pozitivi cu cancer de prostată avansat. Asta înseamnă că, înainte de tratament, leziunile care exprimă ținta moleculară PSMA trebuie identificate prin PET-CT PSMA, investigație esențială pentru diagnosticul de precizie.

Dacă ai pe cineva apropiat într-o astfel de situație, partea utilă este asta: accesul nu pornește direct de la tratament, ci de la confirmarea corectă a eligibilității. Parcursul medical poate include RMN multiparametric, biopsie de fuziune, PET-CT, PET-CT PSMA, chirurgie urologică de înaltă performanță, radioterapie și tratamente sistemice moderne. Cu alte cuvinte, terapia nu stă singură, ci intră într-un plan mai amplu.

Dr. Eduard Dănăilă (medic primar oncologie medicală, șeful Secției de Oncologie din Centrul Oncologic SANADOR) a explicat unde stă, de fapt, valoarea acestui pas:

„Terapia cu lutețiu-177 este o opțiune importantă pentru pacienții eligibili cu cancer de prostată avansat, iar valoarea ei clinică are la bază selecția corectă a cazurilor și integrarea tratamentului într-un plan oncologic personalizat. La Centrul Oncologic SANADOR, expertiza echipei de medicină nucleară este esențială pentru realizarea acestei terapii în condiții de siguranță, în strânsă colaborare cu echipele medicale de oncologie, urologie, radioterapie și imagistică medicală.”

Beneficiile pentru pacient: controlul bolii și calitatea vieții

Miza reală nu este doar că România bifează o procedură nouă. Miza este ce se întâmplă cu viața de zi cu zi a pacientului și a familiei lui. Meta-analize publicate în European Urology arată că radioligand-terapia îmbunătățește controlul bolii, răspunsul tumoral și calitatea vieții pacienților. Pentru o familie care trăiește deja cu oboseala tratamentelor și cu programul făcut în jurul controalelor, exact aceste două lucruri contează: boala ținută mai bine sub control și o viață mai ușor de dus.

Și există și un reper clar de eficiență. Analiza finală a studiului PSMAfore (2026) confirmă beneficii în progresia bolii de 11,6 luni, față de 5,6 luni în cazul tratamentului hormonal standard, cu HR 0.49. Diferența este de 6 luni față de varianta standard menționată aici, adică mai mult decât dublu ca interval până la progresie.

Potrivit Forbes, terapia este susținută și de dovezi de nivel 1 din studiile clinice VISION și TheraP. Pentru cititoare, traducerea e simplă: nu vorbim despre o promisiune vagă, ci despre o opțiune deja așezată pe baze clinice solide.

Abordarea teranostică leagă diagnosticul de tratamentul țintit

Poate sună foarte tehnic, dar conceptul de abordare teranostică merită ținut minte. El leagă diagnosticul avansat de tratamentul țintit în același traseu de îngrijire. Mai pe românește, medicii nu tratează „în orb”, ci folosesc informația obținută prin PET-CT PSMA ca să vadă dacă terapia are ținta moleculară potrivită.

Dar aici e și partea practică pentru familie: mai puțin haos între specialități și o logică medicală mai clară a pașilor. Tratamentul este realizat în Secția de Terapie Izotopică, într-un mediu controlat, cu protocoale specifice medicinei nucleare.

Dr. Doris Andronescu (director general SANADOR) a legat această lansare de direcția mai mare în care merge centrul oncologic:

„Introducerea terapiei PSMA cu lutețiu-177 la Centrul Oncologic SANADOR reflectă direcția strategică pe care o urmăm pe termen lung: investiții constante în tehnologii medicale avansate, infrastructură specializată și echipe multidisciplinare, pentru o abordare integrată a cazurilor oncologice complexe. După premiera națională reprezentată de PET-CT PSMA, această nouă premieră duce mai departe dezvoltarea medicinei de precizie la SANADOR, prin integrarea diagnosticului avansat și a tratamentului personalizat în același parcurs de îngrijire. Ne dorim ca pacienții să poată beneficia aici, acasă, de opțiunile diagnostice și terapeutice disponibile în centre oncologice internaționale.”

Informații practice esențiale pentru familii

Dacă te uiți la această veste cu gândul la cineva apropiat, partea cea mai utilă este să reții ce știm sigur acum și ce merită clarificat direct în discuția medicală. Știm că terapia este destinată pacienților eligibili, că selecția se face pe baza expresiei PSMA și că tratamentul este integrat într-un plan oncologic personalizat.

Numai că informațiile publicate până acum nu oferă detalii despre cost, decontare, numărul estimat de pacienți care ar putea beneficia anual, eventuale programe de suport pentru pacient și familie, efecte secundare sau pașii administrativi exacți de acces. Asta face ca prima acțiune utilă să fie una foarte concretă: familia are nevoie de o discuție aplicată despre eligibilitate și despre cum arată traseul complet, nu doar despre numele terapiei.

Iar faptul care schimbă cel mai mult peisajul este acesta: pentru pacienții români cu cancer de prostată avansat, o opțiune standard internațional este acum disponibilă „acasă”, într-un centru care leagă PET-CT PSMA de tratamentul țintit în același parcurs medical.