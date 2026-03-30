Catinca Zilahy a rupt tăcerea în privința mult-discutatei moșteniri lăsate de mama sa, Mioara Roman, care a decedat în urmă cu doi ani. Contrar așteptărilor, vedeta a dezvăluit că nu există, de fapt, nicio avere de împărțit. Ba chiar, ea și sora ei vitregă, Oana Roman, sunt implicate într-un proces legat de datoriile mamei lor.

Relație ruptă între surori

Ruptura dintre cele două surori pare totală. De la moartea mamei lor, relația dintre Catinca și Oana s-a răcit mare, ajungând în punctul în care nu își mai vorbesc. Mai mult, Catinca a recunoscut, în cadrul unei emisiuni la Wowbiz, că supărarea Oanei s-a extins și asupra fiicei sale, Calina. „E supărată (n.r. Și pe Calina). Da, la pachet”, a explicat Catinca.

Procesul pentru datorii merge mai departe

Iar problemele nu se opresc aici. Cele două sunt nevoite să gestioneze împreună un proces legat de datoriile acumulate de Mioara Roman înainte de deces. Deși nu comunică direct, demersurile legale continuă. Întrebată dacă a luat legătura cu sora ei în acest caz, Catinca a precizat că totul se desfășoară prin intermediul unui reprezentant legal: „Da, el există. Avem un avocat care se ocupă”.

„Nu există nicio moștenire”

Marea surpriză vine însă când vine vorba de bani. Până la urmă, despre ce avere vorbim? Ei bine, se pare că despre niciuna. Catinca Zilahy a demontat complet mitul unei moșteniri substanțiale, subliniind că percepția publică a fost mereu greșită. „Nu, nu există nicio moștenire. Deci asta e o altă nebunie care circulă. Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani dintotdeauna, lucru care nu este adevărat. Eu întotdeauna am avut servicii, proiecte și alte lucruri de genul. Deci, adică, nu am nicio moștenire. Aș fi vrut să am o moștenire”, a declarat ea tranșant.

Singura proprietate menționată (un apartament) nu provine de la Mioara Roman, ci de la tatăl Catincăi. „Da (n.r. e doar un apartament de la tatăl Catincăi). Nu există și nu există nimic, sincer, chiar nu există. Banii nu sunt la noi”, a concluzionat ea.

Mister total privind plata datoriilor

Dar dacă nu există bani, cum poate continua procesul pentru datorii? E drept că aici lucrurile devin neclare. Catinca Zilahy a fost foarte rezervată în a oferi detalii, invocând stadiul incipient al procedurilor legale și lipsa unui termen stabilit. „Nu mă întreba, pentru că chiar nu pot să vorbesc despre asta acum. Nici nu îmi doresc neapărat. O să mai revenim la subiectul ăsta când o să se mai lămurească lucrurile. Deocamdată nu avem nici măcar termen”, a explicat Catinca Zilahy.