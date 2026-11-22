Pentru copiii sub 2 ani, timpul petrecut stând în fața ecranelor nu este recomandat. La 2-4 ani, reperul este de cel mult o oră pe zi; de la 5 ani nu există o limită valabilă pentru toți, iar ecranele devin prea mult când iau din somn, mișcare, școală, joacă sau timpul cu cei apropiați.

Contează și ce face copilul pe ecran. Un apel video cu bunicii, o temă pe tabletă și videoclipurile urmărite singur au scopuri diferite. Pentru școlari, Academia Americană de Pediatrie recomandă ca familia să se uite și la conținut și la felul în care copilul folosește ecranul, nu doar la ceas.

Cât timp este recomandat la fiecare vârstă

Sub 2 ani: Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu recomandă timpul petrecut stând în fața ecranelor, nici la copiii de un an. Societatea Canadiană de Pediatrie face o excepție pentru apelurile video cu adulți apropiați.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu recomandă timpul petrecut stând în fața ecranelor, nici la copiii de un an. Societatea Canadiană de Pediatrie face o excepție pentru apelurile video cu adulți apropiați. La 2-4 ani: OMS recomandă cel mult o oră pe zi de ecran urmărit stând pe loc. Mai puțin este de preferat.

OMS recomandă cel mult o oră pe zi de ecran urmărit stând pe loc. Mai puțin este de preferat. La 5 ani: Societatea Canadiană de Pediatrie recomandă aproximativ o oră sau mai puțin pe zi pentru folosirea obișnuită a ecranelor. Ghidul OMS care include această vârstă nu fixează însă un plafon pentru toți copiii.

Societatea Canadiană de Pediatrie recomandă aproximativ o oră sau mai puțin pe zi pentru folosirea obișnuită a ecranelor. Ghidul OMS care include această vârstă nu fixează însă un plafon pentru toți copiii. La 6-17 ani: OMS recomandă limitarea ecranelor folosite pentru distracție, fără să dea același număr de minute tuturor.

OMS recomandă și 180 de minute de mișcare pe parcursul zilei la copiii de 1-4 ani. La 5-17 ani, reperul este, în medie, de cel puțin 60 de minute pe zi de mișcare care le grăbește respirația, precum alergatul sau jocurile active.

Ce face copilul pe ecran

La cei mici, alege materiale potrivite vârstei și stai, când poți, lângă copil. Întreabă-l ce vede și continuați apoi jocul fără ecran. Societatea Canadiană de Pediatrie recomandă această folosire împreună cu adultul în locul privitului pasiv, de unul singur.

La școlari, separă temele de jocuri și videoclipuri. Tableta necesară la școală nu înseamnă automat încă pe atât timp pentru distracție. Mai multe ecrane folosite deodată în timpul temelor pot îngreuna învățarea.

Semne că ecranele ocupă prea mult loc

Uită-te la ce s-a schimbat față de obiceiul copilului: adoarme mai târziu, este obosit, se mișcă mai puțin sau îi merg mai greu temele? Se retrage de lângă familie și prieteni, nu mai vrea alte activități ori devine des iritabil când trebuie să se oprească? Acestea sunt semne de urmărit, nu un diagnostic.

Ca reper pentru somn, CDC recomandă următoarele durate într-o zi întreagă, inclusiv somnul de peste zi:

3-5 ani: între 10 și 13 ore.

între 10 și 13 ore. 6-12 ani: între 9 și 12 ore.

între 9 și 12 ore. 13-17 ani: între 8 și 10 ore.

Ecranele din dormitor și folosirea lor înainte de culcare sunt legate de un somn mai scurt și mai slab, arată Societatea Canadiană de Pediatrie. O analiză publicată în 2022 a găsit și o legătură mică între mai mult timp de ecran și unele probleme de comportament sau de dispoziție la copii. Aceasta nu dovedește că ecranul le provoacă singur.

Cum stabilești și schimbi regulile

Notează când folosește copilul ecranul și pentru ce: școală, apeluri cu familia sau distracție. Observă și ce activitate lasă deoparte în acel timp. Stabilește împreună cu el când și unde rămân dispozitivele deoparte. Păstrați mesele fără ecrane și încărcați telefonul în afara dormitorului peste noapte. Lăsați cel puțin o oră fără ecrane înainte de culcare, după recomandarea Societății Canadiene de Pediatrie. Alegeți dinainte ce faceți în acel timp, de pildă citit sau stat de vorbă. Verifică dacă regula lasă loc pentru somn, mișcare, teme și oamenii apropiați. Dacă una dintre acestea pierde constant teren, schimbă timpul sau momentul ales pentru ecrane și urmărește dacă lucrurile se îmbunătățesc.

De exemplu, pentru un copil de 3 ani, familia poate alege un program urmărit împreună după grădiniță, în limita orei zilnice, fără ecran înainte de somn. Pentru un copil de 9 ani, poate păstra tableta pentru teme, apoi poate hotărî separat când sunt permise jocurile, fără să renunțe la mișcare și la somn. Cu un adolescent de 15 ani, regula poate fi discutată pornind de la orele de culcare, școală și timpul cu prietenii; dacă telefonul îi scurtează somnul, primul lucru de schimbat poate fi folosirea lui seara.

Adulții pot respecta aceleași momente fără telefon, mai ales la masă. Dacă apare o ceartă, regula poate fi rediscutată când copilul este liniștit, nu în mijlocul izbucnirii.

Când ceri ajutor

Vorbește cu pediatrul dacă izbucnirile apar aproape de fiecare dată când se oprește ecranul, copilul nu mai poate suporta plictiseala fără dispozitiv sau se izolează tot mai mult. Cere sfat și dacă somnul, școala, mișcarea ori relațiile se deteriorează, iar schimbările continuă. O singură supărare la oprirea unui joc nu înseamnă, de la sine, o problemă de sănătate.

Întrebări frecvente

Temele pe tabletă se pun la timpul de ecran?

Da, copilul stă în fața unui ecran, dar OMS vorbește în mod special despre limitarea timpului folosit pentru distracție la 5-17 ani. Nu există o formulă universală care să adune temele și divertismentul într-un singur plafon.

Un videoclip educativ poate înlocui joaca?

Un material potrivit vârstei, urmărit și discutat cu adultul, poate fi o alegere mai bună decât privitul pasiv. Tot nu înlocuiește joaca, mișcarea sau conversația față în față.

Îi pot da telefonul ca să se calmeze?

Poate ajuta într-o situație punctuală, dar nu ar trebui să fie singurul mod de liniștire. Folosirea repetată în acest scop poate face mai grea deprinderea altor moduri de calmare și oprirea ecranului.

O criză când îi iau telefonul înseamnă dependență?

Nu. O reacție ocazională nu pune un diagnostic; episoadele repetate, mai ales când apar și probleme de somn, școală sau relații, merită discutate cu pediatrul.

Se aplică aceeași limită unui copil cu ADHD sau autism?

Nu există o limită numerică universală pentru aceste situații. Stabilește regulile împreună cu medicul sau specialistul care urmărește copilul, ținând seama de somn, nevoile lui și felul în care se descurcă zi de zi.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, recomandările din 2019 și 2020 privind copiii, mișcarea și timpul petrecut stând; Societatea Canadiană de Pediatrie, recomandările pentru preșcolari și școlari; Academia Americană de Pediatrie, recomandările privind folosirea ecranelor și semnele de îngrijorare; CDC, recomandările privind somnul; analiza publicată în JAMA Psychiatry în 2022.