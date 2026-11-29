Capsulele din organe animale sunt promovate pentru energie și formă fizică, dar un produs vândut în România are o doză afișată de opt capsule pe zi, arată pagina comerciantului GymBeam. Pentru această doză, eticheta arată cantitatea de vitamina A și B12, însă nu precizează cât fier conține.

Flaconul GymBeam Beef Liver CAPS, cu 180 de capsule, costa 189,90 lei la 29 noiembrie 2026. La opt capsule pe zi, o lună de 30 de zile înseamnă 240 de capsule: cumpărătoarea ar avea nevoie de două flacoane, pentru care ar plăti 379,80 lei, și i-ar rămâne 120 de capsule.

Ficatul este un aliment bogat în nutrienți, dar asta nu dovedește că o capsulă crește energia sau îmbunătățește rezultatele la antrenament. Vitamina A din produsele pe bază de ficat cere atenție mai ales în timpul sarcinii.

Cât costă doza zilnică și ce conține

GymBeam prezintă flaconul ca având 22 de doze. O doză completă de opt capsule costă aproximativ 8,44 lei, dacă prețul flaconului este împărțit la cele 180 de capsule; costul capsulelor folosite în 30 de zile ar fi 253,20 lei. Suma plătită la cumpărare este însă 379,80 lei, pentru că nu se poate cumpăra doar partea necesară din al doilea flacon.

Pentru opt capsule, eticheta declară 3.200 mg de ficat de vită uscat prin înghețare, 2.366 micrograme de vitamina A și 11,5 micrograme de vitamina B12. Fierul nu apare în tabelul nutrițional afișat, așa că o cumpărătoare nu poate calcula din această etichetă cât fier primește zilnic. Pagina produsului spune că ficatul provine de la bovine crescute în Estonia și că produsul este fabricat în Uniunea Europeană.

Ce pot spune cifrele despre energie și sport

Ficatul gătit și capsulele nu pot fi comparate doar după numele ingredientului: cantitatea din porție, prelucrarea și informațiile de pe etichetă diferă. În cazul acestui produs, cantitățile declarate de vitamina A și B12 pot fi comparate cu cele din alte suplimente, dar lipsa valorii pentru fier nu permite aceeași comparație.

Un studiu publicat în 2017 a urmărit 96 de copii din Indonezia, cu vârste între 12 și 23 de luni, care au primit alimente cu pulbere de ficat de vită sau alte pulberi. Cercetătorii au verificat dacă alimentele erau acceptate, inclusiv într-o perioadă de două săptămâni acasă. Nu au măsurat energia ori performanța fizică a adulților care iau capsule.

De ce vitamina A cere atenție în sarcină

Vitamina A declarată pentru doza GymBeam este sub limita superioară de 3.000 de micrograme pe zi indicată de NIH pentru vitamina A preformată în sarcină, la femeile între 19 și 50 de ani. Pentru adolescentele între 14 și 18 ani, limita este de 2.800 de micrograme pe zi. Aceste limite nu sunt o recomandare de a lua suplimentul: NIH avertizează că excesul de vitamina A preformată poate provoca malformații congenitale, iar vitamina A poate veni și din alte produse folosite în aceeași zi.

NHS recomandă evitarea suplimentelor cu vitamina A sub formă de retinol, a ficatului și a produselor din ficat în timpul sarcinii. Avertismentul de pe pagina GymBeam spune că produsul nu este destinat femeilor însărcinate sau care alăptează, nici copiilor. Pentru persoanele care încearcă să obțină o sarcină, NHS recomandă începerea acidului folic de la începutul încercărilor, ideal cu trei luni înainte.

Ce verifici înainte de cumpărare