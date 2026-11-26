Pentru majoritatea adulților, reperul este o scădere de aproximativ 0,5-1 kg pe săptămână, arată NHS în recomandările revizuite în aprilie 2026. În patru săptămâni, asta înseamnă orientativ 2-4 kg, nu o promisiune și nici o limită sigură pentru fiecare persoană.

Greutatea de la care pornești, alimentația, mișcarea și starea de sănătate pot schimba rezultatul. În plus, o scădere rapidă pe cântar nu înseamnă că ai pierdut tot atâta grăsime.

Ce înseamnă reperul pentru greutatea ta

Ca exemple de calcul, o persoană care pornește de la 80 kg ar ajunge la 76-78 kg după patru săptămâni dacă ar pierde în total 2-4 kg. Cine pornește de la 100 kg ar ajunge la 96-98 kg în același scenariu. Acestea sunt exemple de scădere pe cântar, nu ținte obligatorii și nici măsurători ale grăsimii pierdute.

Pentru persoanele cu suprapondere sau obezitate, NIDDK recomandă ca obiectiv inițial pierderea a 5-10% din greutatea de pornire în aproximativ șase luni. La 80 kg, de exemplu, 5% înseamnă 4 kg, iar 10% înseamnă 8 kg. Acesta este un reper pe termen mai lung, nu o țintă pentru prima lună.

De ce rezultatele diferă

Două persoane care mănâncă și se mișcă asemănător nu slăbesc neapărat la fel. CDC arată că medicamentele, bolile, stresul, genele, hormonii, mediul și vârsta pot influența greutatea. Alimentația, activitatea fizică și somnul fac și ele parte din plan, dar nu există un calcul care să garanteze câte kilograme va pierde fiecare.

De ce cântarul scade repede la început

Când reduci carbohidrații, corpul folosește din glicogen, o rezervă de energie care ține și apă. Odată cu această rezervă se pierde apă, explică Endotext, astfel că primele kilograme de pe cântar nu sunt numai grăsime. Ritmul din primele zile nu continuă automat.

Urmărește cum se schimbă greutatea de-a lungul mai multor săptămâni, nu trage o concluzie dintr-o singură cântărire. O variație de la o zi la alta nu îți spune exact câtă grăsime ai pierdut.

Ce riști dacă grăbești slăbirea

MedlinePlus avertizează: dacă slăbești repede, poți pierde mușchi și apă, iar densitatea oaselor poate scădea. Poate aduce oboseală, greață, tulburări digestive, gută sau pietre la fiere. NIDDK arată că și dietele foarte restrictive, și repetarea ciclului slăbire-îngrășare cresc riscul de pietre la fiere.

Într-un studiu din 2017 cu 42 de persoane cu suprapondere sau obezitate, grupul care a slăbit rapid a pierdut mai multă apă și masă slabă decât grupul care a slăbit lent. A fost un studiu mic; nu poate prezice ce se va întâmpla cu fiecare persoană.

O dietă foarte săracă în calorii nu este un plan de început acasă. MyHealth London/NHS descrie astfel de diete ca având cel mult 1.000 kcal pe zi, pentru cel mult 12 săptămâni, sub supraveghere de specialitate și, uneori, cu monitorizare medicală. Acea cifră nu este o recomandare despre cât să mănânci ca să slăbești.

Un plan pentru primele patru săptămâni

Înainte să începi: dacă ai o boală, urmezi o dietă prescrisă sau ai acum ori ai avut o tulburare de alimentație, discută cu medicul înainte să schimbi felul în care mănânci. Notează greutatea de pornire, mesele și câtă mișcare faci, ca să ai ce compara mai târziu. În prima săptămână: pornește de la mese echilibrate, cu mai puține calorii decât înainte, fără înfometare sau un meniu alcătuit dintr-un singur aliment. Nu fixa singură o limită foarte mică de calorii. În săptămânile următoare: adaugă treptat mișcare potrivită stării tale. NHS indică 150 de minute de activitate pe săptămână, iar NIDDK recomandă exerciții pentru întărirea mușchilor în cel puțin două zile, dacă sănătatea îți permite. Acordă atenție și somnului și stresului. La sfârșitul celor patru săptămâni: compară tendința greutății cu punctul de plecare, nu doar ultima cântărire. Dacă nu scade, discută cu medicul sau cu dieteticianul despre alimentație, activitate, boli și medicamente înainte să restrângi și mai mult mâncarea. Gândește-te și cum vei păstra obiceiurile pe care le poți susține.

Când planul trebuie făcut cu un specialist

Dacă ai diabet sau altă boală cronică ori iei tratament, stabilește planul împreună cu medicul și nu modifica singură medicamentele prescrise. Spune-i și ce suplimente sau plante folosești. NIDDK avertizează să nu combini medicamentele pentru slăbit între ele sau cu alte produse de slăbit, decât dacă medicul a prescris combinația.

Copiii nu ar trebui, în general, să urmeze diete rapide. Adolescenții și vârstnicii au nevoie de sfat medical înaintea unui astfel de plan. Dietele cu foarte puține calorii nu sunt recomandate în timpul sarcinii sau alăptării; femeile însărcinate nu trebuie să ia medicamente pentru slăbit, iar celor care alăptează nu le sunt recomandate.

Semne pentru care ceri ajutor medical

Dacă amețești în timpul dietei, oprește activitatea și cere sfat medical dacă starea nu trece. Leșinul, confuzia, lipsa urinării, respirația sau pulsul rapid cer ajutor medical imediat, potrivit MedlinePlus.

Durerea abdominală bruscă și severă, mai ales dacă vine cu vărsături, febră sau îngălbenirea pielii ori a albului ochilor, trebuie evaluată urgent. NHS include aceste semne între cele care pot apărea în complicațiile provocate de pietrele la fiere.

Întrebări frecvente

Este sănătos să slăbesc 5 kg într-o lună?

Pentru majoritatea adulților, 5 kg în patru săptămâni depășesc reperul general. Nu încerca să atingi această cifră prin înfometare; dacă pornești de la o greutate mare sau ai o problemă medicală, stabilește ținta cu medicul.

Pot să slăbesc 10 kg într-o lună?

Nu este o țintă generală sigură. Un astfel de ritm depășește mult reperul obișnuit și poate crește riscul de pierdere de mușchi și apă sau de pietre la fiere.

Pot slăbi fără sport?

Poți pierde în greutate prin schimbarea alimentației, dar mișcarea ajută sănătatea, păstrarea mușchilor și menținerea rezultatului. Alege o activitate pe care starea ta de sănătate ți-o permite.

Câte calorii ar trebui să mănânc ca să slăbesc?

Nu există o cifră sigură pentru toți adulții. Necesarul diferă după vârstă, greutate, activitate, boli și tratamente; un plan foarte sărac în calorii trebuie stabilit cu un specialist.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: NHS, recomandările pentru adulții cu suprapondere și obezitate, revizuite la 29 aprilie 2026; CDC, Steps for Losing Weight, 17 ianuarie 2025; NIDDK, Choosing a Safe & Successful Weight-loss Program, Dieting & Gallstones și Prescription Medications to Treat Overweight & Obesity; MedlinePlus, Diet for rapid weight loss și Dehydration; MyHealth London/NHS, Very low calorie; Endotext/NCBI Bookshelf, Dietary Treatment of Obesity; Journal of Research in Medical Sciences, studiul din 2017 Rapid Weight Loss vs. Slow Weight Loss: Which is More Effective on Body Composition and Metabolic Risk Factors?, PMID 29201070.