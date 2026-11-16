Setea puternică, urinările dese, oboseala, vederea încețoșată și slăbirea fără explicație pot fi primele semne ale diabetului. Dacă apar, cere medicului analize de sânge; dacă li se adaugă vărsături, durere de burtă, respirație adâncă sau confuzie, mergi imediat la urgență ori sună la 112.

Diabetul de tip 2 poate exista ani la rând fără semne clare. Chiar dacă te simți bine, discută testarea cu medicul dacă ai suprapondere sau alți factori de risc.

Ce semne urmărești

Poți observa și foame mai mare decât de obicei ori infecții urinare sau fungice care revin. Organizația Mondială a Sănătății include setea, urinările dese, oboseala, vederea încețoșată și slăbirea fără explicație între semnele posibile ale diabetului. Niciunul nu dovedește singur că ai boala.

În diabetul de tip 1, semnele apar de obicei repede, în zile sau săptămâni. În tipul 2, pot fi ușoare sau pot lipsi mult timp. Dacă un copil începe să ude din nou patul fără o explicație clară, mai ales dacă îi este foarte sete sau urinează des, are nevoie de evaluare medicală.

Când mergi direct la urgență

Setea și urinările dese însoțite de vărsături, durere abdominală, respirație adâncă, miros fructat al respirației, somnolență sau confuzie pot arăta că organismul a ajuns într-o stare periculoasă, numită cetoacidoză diabetică. Aceste semne cer evaluare imediată, inclusiv dacă persoana nu știa că are diabet. În România, numărul de urgență este 112.

Când ceri analize dacă te simți bine

Discută cu medicul dacă ai suprapondere sau obezitate, o rudă apropiată cu diabet, tensiune mare, boală de inimă ori faci puțină mișcare. Contează și grăsimile crescute în sânge, ovarele polichistice, un rezultat anterior de prediabet, diabetul apărut într-o sarcină trecută sau anumite medicamente. Medicul poate ține seama și de vârstă și de celelalte boli pe care le ai.

În România, Ordinul nr. 1.857/441/2023, aplicabil din 1 iulie 2023, prevede un traseu de prevenție pentru adulții asigurați de cel puțin 18 ani care au suprapondere, obezitate sau factori de risc, chiar dacă nu au simptome. La o consultație, medicul de familie poate recomanda analizele dacă nu le-ai făcut în ultimele șase luni. Biletul de trimitere se face separat, pentru prevenție.

Ce arată analizele și ce valori cer verificare

Analizele nu măsoară toate același lucru. Pragurile de mai jos sunt cele folosite de Asociația Americană de Diabet în standardul din 2026 pentru persoane neînsărcinate; medicul le pune alături de simptome și de celelalte rezultate.

Test Cum se face Prag de diabet Glicemie pe nemâncate Sânge recoltat după cel puțin 8 ore fără calorii; poți bea puțină apă. Cel puțin 126 mg/dL Hemoglobină glicată, HbA1c Arată media glicemiei din ultimele aproximativ 3 luni; nu cere post alimentar. Cel puțin 6,5% Test de toleranță la glucoză După post, bei o soluție cu 75 g glucoză; se recoltează sânge înainte și după 2 ore. Cel puțin 200 mg/dL la 2 ore Glicemie măsurată fără post Recoltare din sânge când există semnele tipice sau o criză provocată de glicemia mare. Cel puțin 200 mg/dL în aceste condiții Glucometru de acasă Arată o valoare din momentul măsurării. Nu stabilește diagnosticul

Dacă HbA1c și glicemia dau răspunsuri diferite, medicul poate repeta testele sau poate alege altul. HbA1c poate fi mai puțin sigură în anumite tipuri de anemie, în trimestrele al doilea și al treilea de sarcină și la persoane cu unele variante ale hemoglobinei, partea din sânge care poartă oxigenul.

Ce faci cu un rezultat anormal

O glicemie pe nemâncate de 126 mg/dL la o persoană fără simptome atinge pragul din standardul din 2026, dar nu închide singură diagnosticul. La fel, un rezultat HbA1c de 6,5% trebuie verificat. Când glicemia foarte mare nu este clară din starea persoanei, medicul are nevoie de două rezultate anormale, obținute prin teste diferite sau prin repetarea aceluiași test.

Altă situație este o glicemie de cel puțin 200 mg/dL recoltată fără post la cineva cu sete puternică și urinări dese: aceasta este unul dintre criteriile de diagnostic și cere evaluare medicală. Dacă se adaugă semnele de urgență descrise mai sus, nu aștepta o nouă recoltare programată.

Poți nota ce arată glucometrul de acasă și când ai făcut măsurarea, pentru discuția cu medicul, dar aparatul nu poate confirma diabetul. Nu începe metformin ori insulină și nu schimba un tratament pe baza acelei valori. La persoanele deja tratate, schimbarea medicamentelor fără medic poate fi periculoasă, inclusiv prin scăderea prea mare a glicemiei.

Ce este diferit în sarcină

Diabetul apărut în sarcină nu are de obicei simptome. Centrele americane pentru controlul bolilor recomandă testarea între săptămânile 24 și 28 de sarcină; dacă există risc de diabet prezent dinaintea sarcinii, medicul poate recomanda analize mai devreme. HbA1c are limite în ultimele două trimestre, așa că alegerea testului se face împreună cu medicul.

Ce faci, pas cu pas

Dacă apar vărsături, durere abdominală, respirație adâncă, somnolență sau confuzie împreună cu semne de glicemie mare, mergi la urgență sau sună la 112. În celelalte situații, spune medicului ce semne ai, când au apărut și ce factori de risc ai. Arată-i rezultatele anterioare și valorile notate acasă, dacă există. Fă analiza recomandată, respectând pregătirea cerută pentru ea. Revino cu rezultatul la medic; dacă este anormal ori nu se potrivește cu celelalte teste, medicul stabilește ce trebuie repetat.

Întrebări frecvente

Dacă glicemia de dimineață este normală, pot avea totuși diabet?

Un singur rezultat normal nu lămurește orice situație. Testele urmăresc lucruri diferite, iar medicul poate recomanda HbA1c sau testul de toleranță dacă ai simptome ori factori de risc.

O glicemie pe nemâncate de 110 mg/dL înseamnă diabet?

Nu. Norma românească folosește intervalul 110-125 mg/dL pentru anumite măsuri de prevenție, în timp ce standardul american începe intervalul de prediabet de la 100 mg/dL. Aceste intervale nu sunt pragul de diagnostic al diabetului.

Cât de des repet analizele dacă rezultatul este normal?

Nu există un interval românesc unic pentru toată lumea. Pentru adulții fără simptome, cu suprapondere sau obezitate, o recomandare americană consideră rezonabilă repetarea la trei ani; medicul poate stabili alt interval după riscul tău.

Sunt toate analizele gratuite dacă nu sunt asigurată?

Nu există în aceste reguli o garanție că fiecare analiză este gratuită pentru persoanele neasigurate. Norma românească spune că acestea plătesc integral consultațiile de specialitate recomandate după consultațiile preventive.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății; American Diabetes Association, standardul din 2026; National Health Service; Centers for Disease Control and Prevention; National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; U.S. Preventive Services Task Force; normele Ministerului Sănătății și CNAS publicate pe Portalul Legislativ; Guvernul României și STS.