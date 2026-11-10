În România, vaccinurile din calendarul național sunt recomandate copiilor și oferite gratuit: primele doze se fac la naștere, apoi la 2, 4, 11 și 12 luni, la 5 ani, între 5 și 6 ani și la 14 ani. Vaccinarea nu este o obligație legală generală; vaccinurile împotriva HPV și gripei au reguli separate prin care pot fi plătite, integral sau parțial, din fonduri publice.

Vaccinurile gratuite, pe vârste

Acesta este calendarul național stabilit prin normele Ministerului Sănătății. Vaccinul „6 în 1” protejează împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, hepatitei B și infecțiilor cu Hib, o bacterie care poate provoca boli grave.

Vârsta Vaccinul Ce previne Primele 24 de ore Hep B Hepatita B Între 2 și 7 zile BCG Forme grave de tuberculoză La 2, 4 și 11 luni 6 în 1 și pneumococic Cele șase boli de mai sus și boli provocate de pneumococ La 12 luni și 5 ani ROR Rujeolă, oreion și rubeolă Între 5 și 6 ani DTPa-VPI Difterie, tetanos, tuse convulsivă și poliomielită La 14 ani dTpa Difterie, tetanos și tuse convulsivă

Hep B și BCG se administrează în maternitate. Dozele următoare se fac, de regulă, la medicul de familie, după o consultație în care acesta verifică starea copilului, posibilele motive de amânare și reacțiile despre care trebuie să știi. Strategia națională de vaccinare pentru perioada 2023-2030 spune că vaccinarea este recomandată, dar rămâne o alegere voluntară a părintelui.

HPV, gripa și alte vaccinuri

Vaccinul împotriva HPV, un virus care poate provoca unele forme de cancer, este separat de dozele de rutină din tabel. Din 1 octombrie 2025, fetele și băieții de la 11 ani până înainte de 27 de ani au compensare de 100% din prețul de referință. Protocolul Ministerului Sănătății prevede două doze dacă prima se face între 11 și 14 ani inclusiv, la un interval de 6 până la 13 luni, și trei doze de la 15 ani, la început, după două luni și după șase luni.

Vaccinul antigripal se administrează anual. Pentru copiii de la 6 luni până înainte de 19 ani, este compensat 100% din prețul de referință. Medicul de familie îl prescrie, îl ridici din farmacie pe bază de rețetă, iar vaccinarea se poate face la cabinet sau într-o farmacie autorizată.

Poți discuta cu medicul și despre vaccinurile împotriva rotavirusului, meningococului, varicelei sau hepatitei A. Vaccinul meningococic este compensat integral numai pentru anumite persoane cu risc medical, nu pentru toți copiii. Dacă un vaccin nu intră în calendar și copilul nu are drept la compensare, îl plătești; înainte de programare, întreabă cabinetul și dacă administrarea are un tarif separat.

„Compensat 100%” nu garantează că la farmacie nu plătești nimic. Procentul se aplică prețului de referință, nu celui de vânzare: dacă un vaccin ar costa, de exemplu, 150 de lei, iar prețul de referință ar fi 120 de lei, statul ar acoperi 120 de lei, iar tu ai plăti 30 de lei. Acesta este un exemplu de calcul, nu prețul unui anumit vaccin.

Cum recuperezi o doză amânată

Nu alcătui singur o schemă nouă. Medicul de familie stabilește dozele necesare după vârsta copilului, carnetul de vaccinări și adeverințele pentru doze făcute în altă parte; normele permit completarea schemei și la alte vârste decât cele din calendar.

BCG: normele permit recuperarea până la vârsta de 4 ani.

normele permit recuperarea până la vârsta de 4 ani. Hep B: vaccinul poate fi distribuit pentru recuperare și la copiii mai mari de 2 ani. Dacă doza de la naștere a lipsit, spune medicului rezultatul testului mamei pentru hepatita B: pentru un rezultat negativ, normele permit începerea schemei la 2 luni fără recuperarea acelei doze; pentru un rezultat pozitiv există o regulă diferită, pe care o stabilește medicul.

vaccinul poate fi distribuit pentru recuperare și la copiii mai mari de 2 ani. Dacă doza de la naștere a lipsit, spune medicului rezultatul testului mamei pentru hepatita B: pentru un rezultat negativ, normele permit începerea schemei la 2 luni fără recuperarea acelei doze; pentru un rezultat pozitiv există o regulă diferită, pe care o stabilește medicul. HPV: conform protocolului Ministerului Sănătății, o doză întârziată se face cât mai curând posibil, fără reluarea schemei de la început.

Dacă vaccinul BCG lipsește, cere medicului de familie sau direcției de sănătate publică o programare pentru recuperare. În septembrie 2026, Ministerul Sănătății a anunțat anularea unei achiziții de BCG și planul de recuperare a copiilor rămași temporar nevaccinați; anunțul nu stabilește că toate dozele restante au fost deja făcute.

Pașii pentru programare

Verifică vârsta copilului în calendarul național și pregătește carnetul de vaccinări și adeverințele pentru dozele făcute în altă parte. Dacă lipsește Hep B de la naștere, pregătește și rezultatul testului mamei, dacă îl ai. Programează consultația la medicul de familie. Spune ce doze lipsesc, ce tratamente urmează copilul, ce boli are și dacă a avut reacții după o vaccinare. Întreabă ce boli previne vaccinul, câte doze sunt necesare, dacă există un motiv de amânare, ce reacții pot apărea, când urmează doza următoare și cât ai de plătit. Dacă vaccinul nu este disponibil, cere o nouă programare sau întreabă direcția de sănătate publică unde poate fi făcut. După administrare, cere trecerea dozei în carnet. Vaccinatorul trebuie să o introducă în Registrul Electronic Național de Vaccinări în aceeași zi; dacă lipsesc doze mai vechi din registru, poți cere completarea lor pe baza carnetului sau a adeverinței, potrivit Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Dacă o doză lipsă sau o problemă de acces nu se lămurește, poți trimite o petiție direcției de sănătate publică ori Ministerului Sănătății. Conform Ordonanței nr. 27/2002, instituția trebuie să răspundă în 30 de zile de la înregistrare; pentru verificări suplimentare, termenul poate crește cu cel mult 15 zile, cu înștiințarea celui care a depus petiția.

Întrebări frecvente

Copilul poate fi vaccinat dacă este puțin răcit sau ia antibiotic?

O infecție ușoară, antibioticele, o boală cronică stabilă sau nașterea prematură nu sunt, în sine, motive de oprire a vaccinării, potrivit ghidului Organizației Mondiale a Sănătății din 2025. Medicul decide la consultație dacă starea copilului cere amânare.

Ce reacții pot apărea și când cer ajutor?

Durerea, roșeața ori umflarea la locul injecției și febra ușoară în primele 24-48 de ore sunt reacții obișnuite descrise de Organizația Mondială a Sănătății. Poți folosi o compresă rece și lichide; paracetamolul se dă numai în doza potrivită vârstei și greutății, conform prospectului sau indicației medicului. Pentru dificultăți de respirație, umflarea feței ori o stare severă, sună la 112.

Vaccinul HPV se face în timpul sarcinii?

Nu. Protocolul Ministerului Sănătății prevede amânarea vaccinului HPV pe durata sarcinii.

De ce contează vârsta exactă la vaccinul meningococic B?

Numărul de doze depinde de vârsta la care începe vaccinarea: protocolul Ministerului Sănătății prevede trei doze și un rapel pentru sugarii care încep între 2 și 5 luni, dar două doze și un rapel pentru cei care încep între 6 și 11 luni. Medicul stabilește schema potrivită copilului și intervalele dintre doze.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: normele tehnice ale Ministerului Sănătății pentru programele naționale de sănătate publică; Strategia națională de vaccinare 2023-2030; ordinele Ministerului Sănătății privind vaccinurile compensate și protocoalele pentru HPV și meningococic; comunicările Ministerului Sănătății despre vaccinarea antigripală și BCG; Hotărârea Guvernului nr. 866/2023; Direcția de Sănătate Publică Neamț despre registrul de vaccinări; ghidul Organizației Mondiale a Sănătății pentru îngrijirea copiilor, din 2025; Ordonanța nr. 27/2002 privind petițiile.