Un Fitbit purtat la încheietură poate număra mai puțini pași când cineva împinge un cărucior, arată Google. Un studiu din 2025 a găsit rezultate mai apropiate de numărul real de pași la gleznă și la șold decât la încheietură, în timpul mersului cu un cadru de sprijin.

Purtarea la gleznă are însă un preț pentru cine urmărește și alte date. Într-un test cu Fitbit Versa 4, pedalatul pe loc a fost înregistrat ca pași, iar Google recomandă încheietura, nu glezna, pentru o citire mai precisă a pulsului.

Diferența îi poate interesa pe cei care merg cu mâinile ocupate, inclusiv la un birou cu bandă de mers. Nu înseamnă că glezna este locul potrivit pentru orice activitate sau pentru fiecare măsurătoare a brățării.

Cât de bine numără Fitbit pașii la gleznă

Google explică faptul că mișcarea corpului cu brațele nemișcate poate schimba numărul de pași afișat de un Fitbit de la încheietură. Compania dă ca exemple împingerea unui cărucior pentru copil sau a unui coș de cumpărături: pașii sunt numărați, dar totalul poate fi puțin mai mic decât de obicei.

Studiul publicat în 2025 a urmărit 11 adulți sănătoși care au purtat Fitbit Inspire 3 la ambele încheieturi, la șolduri și la glezne. Fiecare a parcurs de trei ori un traseu de 50 de metri, folosind pe rând un cadru cu două roți, un baston și niciun sprijin. Cercetătorii au comparat datele brățărilor cu pașii numărați pe filmare.

La mersul cu cadrul, eroarea medie pentru pozițiile de la șold și gleznă a fost de 1,5%, față de 31,2% la încheietură. Participanții erau tineri și nu foloseau în mod obișnuit dispozitive de sprijin. Testul nu arată cât de precis numără un Fitbit purtat la gleznă pașii din toate activitățile zilnice.

Ce date pot fi greșite sau pot lipsi la gleznă

Într-un test separat, un Fitbit Versa 4 a adăugat 1.510 pași în 30 de minute de bicicletă staționară când era purtat la gleznă, față de 180 la încheietură. Pedalatul a produs astfel pași înregistrați, deși persoana nu mergea. În același test, dispozitivul purtat la gleznă nu a înregistrat orele de somn sau calitatea lui.

Pentru puls, Google recomandă purtarea pe partea de sus a încheieturii, cu spatele dispozitivului lipit de piele. În afara exercițiilor, acesta trebuie să stea cam la o lățime de deget deasupra osului încheieturii. Compania nu confirmă aceeași precizie a pulsului la gleznă și recomandă brățara obișnuită în timpul antrenamentelor și al somnului.

Ce variantă există pentru cine vrea încheietura liberă

Fitbit Inspire 3 are o variantă oficială de purtare în afara încheieturii: un clips vândut separat, care se poate prinde de cămașă, sutien, buzunar, curea sau betelie. Manualul dispozitivului cere selectarea modului pentru purtarea în clips.

În acel mod, Inspire 3 nu mai urmărește pulsul, nu mai recunoaște automat exercițiile și nu mai calculează minutele de activitate în zonele de puls. Clipsul oferă o opțiune de purtare fără brățară, dar nu păstrează toate funcțiile ei.