Între 30 și 40 de ani, nu la 60, medicii spun că prevenția ar trebui să înceapă mai devreme, pe fondul unei creșteri a cazurilor de cancer diagnosticate la adulți tineri, mai ales în mediul urban. Pentru multe femei aflate exact în anii în care trag cel mai mult de ele, asta schimbă un lucru simplu: oboseala care nu trece, scăderea în greutate fără explicație sau un nodul nu mai sunt semnale de amânat.

În regiunea NCR din India, Dr. Sajjan Rajpurohit, director și șef al Departamentului de Oncologie Medicală din cadrul Medanta Noida, spune că impresia veche despre cancer ca boală a vârstei înaintate „dispare rapid”. Medicul observă mai multe diagnostice la persoane de 30-40 de ani, în special la profesioniști din mediul urban.

Miza e foarte concretă: vorbim despre o generație activă, care își construiește cariera, familia și rutina de zi cu zi. Când simptomele sunt puse automat pe seama stresului sau a programului încărcat, diagnosticul poate veni mai târziu, iar asta complică tratamentul.

Tipuri de cancer în creștere înainte de 50 de ani

Nu e vorba de un singur tip de boală. Mai multe forme de cancer, inclusiv cancerul colorectal, de sân, tiroidian și anumite tipuri de cancere de sânge, sunt diagnosticate tot mai des înainte de 50 de ani. Iar potrivit CSID, Programul Național de Registru al Cancerului din India arată o creștere a numărului de cazuri, inclusiv în rândul adulților tineri.

Dr. Sajjan Rajpurohit explică și de unde vine o parte din risc: diagnosticarea mai bună și conștientizarea mai mare contează, dar nu sunt singurele explicații. Stilul de viață și mediul intră și ele în ecuație.

„Programul prelungit de lucru, stresul, lipsa somnului, nivelul redus de activitate fizică, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul de tutun, consumul de alcool și expunerea îndelungată la poluarea aerului cresc riscul apariției anumitor tipuri de cancer.”

Asta nu înseamnă că orice perioadă aglomerată ascunde automat o boală gravă. Dar înseamnă că stilul „merge și așa”, dus ani la rând, nu mai poate fi tratat ca un detaliu. Mai ales când corpul începe să trimită semnale repetate.

Semnalele pe care mulți le confundă cu stresul

Oboseala persistentă, scăderea inexplicabilă în greutate, modificările tranzitului intestinal, sângerările neobișnuite, infecțiile frecvente sau apariția unor noduli sunt simptome pe care tinerii le ignoră des. Exact aici apare capcana: ritmul alert de viață oferă o explicație comodă pentru aproape orice.

„Din păcate, simptome precum scăderea inexplicabilă în greutate, oboseala, modificările tranzitului intestinal, sângerările neobișnuite, infecțiile frecvente și apariția unor noduli sunt adesea ignorate sau puse pe seama stresului și a ritmului alert de viață.”

Dacă te regăsești în lista asta, ideea utilă nu este să intri în panică, ci să nu amâni discuția cu medicul când ceva persistă sau pare ieșit din tiparul tău obișnuit. Diferența dintre „sunt doar obosită” și „am nevoie de un control” nu se ghicește din mers, între două ședințe.

Cu ce poți începe după 30 de ani

Recomandarea specialiștilor este clară: prevenția să înceapă în jurul vârstei de 30 de ani. Asta înseamnă controale regulate, atenție mai bună la simptomele timpurii și obiceiuri care reduc riscul, nu doar reacție când problema devine imposibil de ignorat.

Dr. Sajjan Rajpurohit leagă diagnosticul precoce direct de eficiența tratamentului și vorbește despre câțiva pași de bază care țin de viața de zi cu zi.

„Diagnosticul precoce reprezintă un element esențial pentru tratamentul eficient al cancerului. Tinerii ar trebui să acorde atenție controalelor preventive, să își mențină o greutate corporală optimă, să fie activi din punct de vedere fizic, să evite fumatul, să limiteze consumul de alcool și să consulte medicul dacă observă orice simptom suspect.”

Dacă ai tot amânat prevenția pentru „mai târziu”, partea practică e mai simplă decât pare: nu ignora semnalele care persistă, nu pune automat fiecare schimbare pe seama stresului și programează controale regulate în loc să aștepți să te oblige simptomele.

Prevenția ar trebui să înceapă în jurul vârstei de 30 de ani, nu la 60 de ani.