Actrița Camila Morrone a fost surprinsă joi dimineață pe străzile din New York într-o ținută complet neagră, minimalistă, care a atras atenția printr-un detaliu cheie. Este vorba despre o pereche de pantofi mula de la Black Suede Studio, un model care anunță revenirea unui trend major din anii 2000.

Pantofii care au întors toate privirile

Piesa de rezistență a ținutei a fost, e drept, încălțămintea. Morrone a ales modelul Shania de la Black Suede Studio, realizat manual în Brazilia. Pantofii au un toc stiletto subțire de 100 mm și un vârf decupat în formă de migdală (așa-numitul peep-toe). Materialul din crep satinat este, de altfel, una dintre texturile în vogă în acest sezon de primăvară. Iar pentru cele mai îndrăznețe, același model este disponibil și într-un imprimeu de ghepard, pentru un look cu adevărat spectaculos.

Un look minimalist, dar de efect

Actrița, originară din California, a adoptat un stil newyorkez prin excelență. Ea și-a asortat pantofii mula cu un top negru cu mâneci trei sferturi, guler înalt și care lăsa abdomenul la vedere, alături de o fustă creion cu o croială impecabilă. A renunțat complet la bijuterii. Singurele accesorii au fost o pereche de ochelari de soare negri, cu un design modern, wraparound.

Marea revenire a pantofilor peep-toe

V-ați fi gândit că pantofii aceștia revin la modă atât de repede? Revenirea modelului cu vârful decupat este alimentată de nostalgia evidentă pentru anii 2000. Deși silueta datează încă din anii ’40, a cunoscut apogeul la începutul mileniului, fiind preferata unor vedete precum Sarah Jessica Parker, Lindsay Lohan și Jennifer Lopez.

Lucrurile s-au schimbat, se pare.

Numai ca trendul a reapărut, spre surprinderea multora, pe podiumurile de modă pentru primăvara anului 2025, în colecțiile unor branduri ca Tory Burch, Khaite și Fendi. Acum, un nou val de fashioniste, printre care Morrone, Madison Beer și Natalie Bryant, a îmbrățișat din nou acest stil.

Ce promovează actrița?

Apariția sa nu este deloc întâmplătoare. Camila Morrone se află în plină campanie de promovare pentru noua sa miniserie Netflix, intitulată „Something Very Bad Is Going to Happen”. În acest serial horror, ea joacă alături de Adam DiMarco, Gus Birney și Jennifer Jason Leigh. povestea îi urmărește pe Rachel (Morrone) și Nicky (DiMarco) în timp ce călătoresc spre cabana familiei lui pentru nuntă, însă viitoarea mireasă începe să simtă că ceva sinistru este pe cale să se întâmple.