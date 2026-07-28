Vă întrebați ce mai înseamnă „am slăbit cu dietă și sport” atunci când apar schimbări rapide? Bianca Drăgușanu (44 de ani) a adus exact această discuție într-un podcast. Ea a precizat că nu condamnă injecțiile pentru slăbit, dar condamnă vedetele care le folosesc și apoi le prezintă public drept rezultat exclusiv al disciplinei personale.

Oana Lis a vorbit despre 1.200 de lei pe lună, suma care o face să refuze această variantă. Aceeași discuție scoate la iveală ce apasă, de fapt, pe multe femei: dorința de a slăbi și presiunea de a părea că au făcut-o „corect”, fără ajutor, fără costuri și fără efecte secundare.

Bianca Drăgușanu și-a nuanțat clar poziția. Nu spune că astfel de injecții ar fi o problemă în sine. Spune că problema apare când metoda este ascunsă, iar în locul adevărului apare o poveste lustruită despre două ouă fierte, sală și voință. Miza nu ține doar de imagine, ci și de așteptările pe care alte femei și le fac privind propriul corp.

„Eu cred despre aceste injecții că sunt ceva mișto. Dacă le studiezi și ai nevoie, poți să ți le faci (…) De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme, sunteți niște sirene mișto, dar voi ați slăbit cu două ouă fierte pe săptămână, cum să vii să mă minți?!”

Vedete care au vorbit deschis despre injecțiile pentru slăbit

Gabriela Cristea și Andreea Popescu sunt printre puținele vedete care au spus public că au apelat la injecțiile Mounjaro pentru slăbit. Ambele au explicat că au făcut acest pas la recomandarea medicului. Acest lucru schimbă tonul discuției. Când există asumare, publicul înțelege mai bine rezultatul, costul și riscurile.

Gabriela Cristea a spus că a slăbit 30 de kilograme cu ajutorul injecțiilor. Cifra este aproape dublă față de cele 17 kilograme despre care a vorbit Andreea Popescu, iar diferența contează tocmai pentru că arată cât de diferite pot fi experiențele. Gabriela Cristea a trecut și prin numeroase efecte adverse, fără ca acestea să fie detaliate mai departe, și a subliniat că vorbim despre un medicament injectabil eliberat pe bază de rețetă medicală.

Gabriela Cristea a explicat, cum relatează Unica, că tratamentul nu ține de o alegere făcută la întâmplare sau de un moft estetic.

„Noi am slăbit cu un medicament injectabil, eliberat pe bază de rețetă medicală și care poate fi făcut doar în anumite condiții, adică trebuie să ai un istoric de efecte secundare ale obezității care să te recomande pentru acest tratament.”

Andreea Popescu a vorbit la fel de direct despre partea pe care multe postări frumoase o lasă pe dinafară. A slăbit 17 kilograme în patru luni, iar acest ritm rapid a venit și cu o consecință vizibilă: căderea părului. Ea a pus acest efect pe seama slăbitului brusc, nu a medicamentului în sine.

„Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme.”

Comparat cu cele 30 de kilograme despre care a vorbit Gabriela Cristea, cazul Andreei Popescu arată altceva util pentru dumneavoastră când citiți astfel de povești: nu există un singur traseu și nici un singur preț plătit. Uneori prețul e financiar. Alteori se vede în corp.

Ce aduce în discuție subiectul despre cost, sănătate și imagine

Oana Lis a dus subiectul într-o zonă concretă. 1.200 de lei pe lună pentru injecții înseamnă o sumă mare pentru multe bugete, iar ea a spus că preferă să folosească acei bani pentru o alimentație normală. Este genul de observație care taie mult din glamourul rețetelor rapide de pe social media.

Oana Lis a legat alegerea ei și de felul în care se simte acum, nu doar de cifră.

„Nu vreau să mă injectez, să mă operez. În primul rând, sunt 1.200 de lei pe lună injecțiile alea, iar de banii ăia eu prefer să mănânc. Dorm bine, mă simt bine, analizele sunt bune…”

Discuția aceasta contează fiindcă mută accentul de la „cum arăt” spre „ce fac, de fapt, cu sănătatea mea”. Iar când o vedetă spune deschis că a folosit un tratament cu recomandare medicală sau, din contră, că nu vrea să plătească 1.200 de lei pe lună pentru a se încadra în standarde de frumusețe, publicul primește imaginea completă, nu doar fotografia finală.

Andreea Popescu a spus că i-a căzut mult păr după ce a slăbit 17 kilograme în patru luni.