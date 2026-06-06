Mayim Bialik, actrița pe care o știi din serialul de succes „Big Bang Theory”, a rupt tăcerea despre efectele secundare devastatoare pe care le-a avut după o singură doză dintr-un medicament de tip GLP-1. După o singură injecție, a ajuns să trăiască o criză medicală severă care a ținut-o blocată în casă zile întregi.

Te-ai gândit vreodată că injecțiile minune despre care vorbește tot internetul ar putea ascunde un revers al medaliei extrem de dur? Pentru noi, femeile bombardate zilnic cu soluții rapide de slăbit, mărturia ei este un semnal de alarmă uriaș. Când vezi pe rețelele sociale doar poze cu transformări spectaculoase, e ușor să uiți că aceste substanțe sunt medicamente puternice, care îți pot da organismul complet peste cap.

Un tratament care s-a transformat în calvar

Medicamentele GLP-1 au devenit un fenomen global, lăudate de vedete pentru rezultatele rapide. Dar lucrurile stau puțin diferit în realitate. Așa cum relatează Theblast într-un articol publicat recent, actrița a descris totul într-un eseu sincer și dureros intitulat „Coșmarul meu GLP-1”.

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Simptomele au apărut rapid și au fost de-a dreptul brutale.

„Să spun că am avut o reacție adversă ar fi cumva o subestimare. Crampe. Balonare. Dureri în tot corpul, ca și cum aș fi avut gripă, și o incapacitate de a reține chiar și înghițituri mici de apă fără să alerg la baie cu o diaree explozivă.” – Mayim Bialik, Actriță

Iar situația a fost atât de gravă încât, de mai mult de trei ori, actrița nici măcar nu a reușit să ajungă la toaletă la timp. A descris experiența ca fiind similară cu o reacție alergică severă pe care a avut-o în trecut la un antibiotic, doar că de data aceasta calvarul a durat trei zile pline. Ba chiar a menționat eructații cu gust de sulf atât de violente încât îi era pur și simplu teamă să deschidă gura în public.

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De ce a apelat la injecții

Și totuși, de ce ar lua cineva un astfel de tratament? Hai să fim sincere, presiunea de a arăta într-un anumit fel este enormă. Bialik a recunoscut că a crescut în lumina reflectoarelor, iar aspectul ei a fost analizat săptămânal încă de la vârsta de 14 ani. A ajuns să aibă un sentiment profund de rușine legat de corpul ei, simțindu-se obeză chiar și atunci când purta mărimea 36.

Numai că, în cazul ei, decizia nu a fost legată de slăbit. Trei medici diferiți i-au recomandat medicamentul pentru a gestiona o serie de probleme de sănătate complexe. Actrița suferă de boala Graves, sindromul Sjögren, disautonomie și sindromul de activare a mastocitelor. Medicii sperau că tratamentul va reduce inflamația asociată cu aceste boli autoimune, nu doar să o scape de kilogramele acumulate la menopauză.

Ce poți face tu și ce spun medicii

După ce a oprit tratamentul imediat după prima doză, actrița a consultat un gastroenterolog. Verdictul acestuia a fost clar și este exact genul de informație de care avem nevoie înainte să luăm decizii pripite legate de corpul nostru.

„Aceste medicamente sunt extrem de perturbatoare pentru organism și nu ar trebui folosite în afara unui set specific și reglementat de motive medicale grave, mai exact obezitatea care pune viața în pericol și consecințele sale asupra sănătății.” – Gastroenterolog, Medic specialist

Dacă ești tentată să încerci astfel de soluții rapide pentru a scăpa de câteva kilograme, experiența ei e o lecție importantă. Corpul fiecăreia reacționează diferit, iar soluțiile minune de pe internet vin adesea cu un preț ascuns pe care nu vrei să îl plătești. Nu ești singura care simte presiunea perfecțiunii, dar sănătatea digestivă și echilibrul tău sunt mult mai prețioase.

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Decizia de a folosi astfel de tratamente rămâne una care trebuie cântărită cu extrem de multă grijă în cabinetul medicului. Până la apariția unor protocoale mai clare pentru utilizarea lor, rămâne neclar câte alte femei vor mai trece prin reacții similare înainte să se renunțe la prescrierea lor ca soluție universală.