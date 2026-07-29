Răspândirea bacteriei Campylobacter a crescut de peste 100 de ori, pe fondul dezvoltării industriale a creșterii puilor, arată un studiu recent al Universității Oxford. Miza este concretă pentru orice bucătărie: între 60% și 80% dintre infecțiile la om provin, estimativ, de la carne de pui, un aliment de bază pentru multe familii.

Cercetarea, realizată de Institutul Ineos Oxford pentru Cercetare Antimicrobiană, a analizat aproximativ 2.800 de genomuri bacteriene de la pui și păsări sălbatice din 30 de țări, între 1979 și 2024. În același interval, efectivul global de pui a crescut de șapte ori față de anii 1960, ajungând la aproximativ 31 de miliarde de păsări în prezent.

Legătura dintre aceste cifre și riscul de toxiinfecție alimentară este directă. Campylobacter este cea mai frecventă cauză bacteriană a gastroenteritei la nivel mondial și se numără, conform Organizației Mondiale a Sănătății, printre cele patru cauze principale globale ale bolilor diareice. Prin urmare, este o bacterie care ajunge des la om.

Cum a influențat creșterea industrială răspândirea bacteriei

Sam Sheppard, autorul principal al studiului, explică modul în care schimbarea mediului a creat condiții propice pentru răspândire.

„Creșterea industrială a creat unul dintre cele mai mari habitate de animale de pe planetă. Descoperirile noastre oferă noi dovezi că schimbările de mediu determinate de om pot crește răspândirea bolilor infecțioase.” -45% Masina de umplut carnati 5KG, orizontala profesionala inox, cu 5 palnii, sistem Airstop, CAMPIO Cumpără acum

Odată ce populațiile de pui au devenit uriașe, bacteriile au găsit mai multe ocazii să circule, să se fixeze și să ajungă mai departe în lanțul alimentar. Potrivit Euronews, autorii afirmă că bacterii care erau odinioară în mare parte limitate la păsările sălbatice au intrat cu mult mai multă ușurință în efectivele de păsări crescute pentru consum.

Același Sam Sheppard descrie exact acest mecanism.

„Pe măsură ce populațiile de pui au crescut, bacteriile care erau odinioară în mare parte limitate la păsările sălbatice au câștigat mult mai multe oportunități de a intra în efectivele de păsări, de a se răspândi și de a se stabili.”

Studiul ridică o îngrijorare suplimentară: adaptarea acestor tulpini la viața din ferme poate veni la pachet cu trăsături care le ajută să reziste mai bine. Oakem Kyne, prim autor al studiului de la Universitatea din Oxford, avertizează că această adaptare poate include și trăsături legate de rezistența la antimicrobiene.

„Pe măsură ce tulpinile de Campylobacter se adaptează la viața în fermele de păsări, ele pot dobândi trăsături care le ajută să supraviețuiască în medii dificile, inclusiv trăsături legate de rezistența la antimicrobiene.”

Aceasta nu înseamnă că orice carne de pui provoacă automat îmbolnăvire. Înseamnă, însă, că merită să tratați puiul crud cu mai multă atenție, tocmai pentru că principala sursă de infecție este una foarte obișnuită în cumpărăturile de zi cu zi.

Semne de urmărit după masă

Infecția cu Campylobacter cauzează, de obicei, diaree, dureri abdominale, febră, dureri de cap, greață și vărsături. Simptomele durează în general între trei și șase zile. În multe cazuri, infecțiile sunt ușoare, dar riscul crește pentru copiii foarte mici, vârstnici și persoanele cu imunitate scăzută. Deshidratarea severă este marele risc în enterocolită, iar simptomele sunt asemănătoare. Puteți citi și despre gripa intestinală, cum o eviți și cum o tratezi, pentru mai multe informații.

Dacă în casă există cineva din aceste categorii, prudența sporită la manipularea și gătirea puiului este justificată. Articolul despre studiu nu diferențiază între puii din ferme industriale și cei din agricultura ecologică sau free-range și nici nu menționează numele companiilor ori fermelor analizate, așadar mesajul util este unul simplu: riscul trebuie luat în serios indiferent de eticheta pe care o vedeți prima la raft.

Un pont practic de reținut când cumpărați pui

Dacă puiul este estimat ca origine a 60%-80% dintre infecțiile cu Campylobacter la oameni, atunci cel mai util reflex este să îl priviți ca pe un aliment care cere atenție constantă, nu relaxare. Nu pentru panică, ci pentru o rutină bună în bucătărie. Un producător a retras 7 tipuri de brânză după ce 9 persoane s-au îmbolnăvit cu E. coli, subliniind importanța siguranței alimentare.

Un alt aspect de urmărit de acum înainte: studiul mută discuția din zona „se mai întâmplă” în zona sănătății publice, deoarece leagă direct creșterea uriașă a efectivelor de pui, ajunse la 31 de miliarde la nivel global, de o răspândire a bacteriei de peste 100 de ori. Pentru consumatori, siguranța alimentară la carnea de pui nu mai poate fi tratată ca o excepție.

Analiza a urmărit genomuri bacteriene colectate pe o perioadă foarte lungă, din 1979 până în 2024. Concluzia autorilor este că amploarea creșterii industriale a puilor a schimbat semnificativ modul în care se răspândește Campylobacter.