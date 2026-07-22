Noi, femeile, știm cât de repede poate deveni un detaliu din baie o grijă care te urmărește toată ziua.

Spre deosebire de o pierdere zilnică obișnuită, subțierea vizibilă a părului indică o altă discuție: cea mai frecventă cauză este alopecia androgenetică, o formă ereditară legată de hormoni, care la femei apare adesea prin lărgirea cărării. La bărbați, semnele se văd mai ales în creștet și la tâmple.

Cauze multiple ale căderii părului

Cauzele sunt diverse. Stresul poate declanșa efluviul telogen, o cădere a părului care nu apare imediat, ci la câteva luni după o perioadă grea sau după o boală. Fenomenul a fost întâlnit frecvent și în lunile de după infectarea cu COVID-19. O altă cauză din ce în ce mai prezentă este folosirea medicamentelor GLP-1 pentru slăbit, unde căderea părului poate apărea indirect, pe fondul scăderii rapide în greutate și al deficiențelor nutriționale.

Marisa Garshick, medic dermatolog certificat, explică felul în care apare această întârziere.

„Efluviul telogen este un tip de cădere a părului care poate fi observat la câteva luni după ce organismul trece printr-un anumit tip de schimbare sau stres.” Balsam pentru stimularea cresterii parului Stimulinum H, 150ml, Pharmaceris Cumpără acum

Acest aspect contează, fiindcă multe femei caută cauza în șamponul folosit săptămâna trecută, când de fapt declanșatorul poate fi mult mai vechi.

Deși impactul emoțional la femei este semnificativ, stres, anxietate, scăderea încrederii în sine, subiectul a fost multă vreme tratat ca un tabu sau asociat mai ales cu bărbații. Informarea corectă schimbă mult. Să știi dacă este vorba despre o formă declanșată de stres, una progresivă sau un efect secundar indirect al slăbirii rapide te poate ajuta să alegi mai limpede între răbdare, îngrijire țintită și consult dermatologic.

Există și situații în care lucrurile nu ar trebui lăsate să evolueze de la sine.

Când subțierea este androgenetică, evoluția nu se oprește de obicei singură. După cum relatează Vogue, dermatologii recomandă o abordare dublă: produse care reduc căderea și ingrediente care susțin creșterea părului.

Ingredientul cu cea mai solidă susținere clinică dintre variantele topice fără rețetă este minoxidilul. Printre ingredientele folosite pentru stimularea creșterii se menționează și peptidele de cupru.

Dr. Brendan Camp, medic dermatolog certificat, leagă o parte din această discuție de DHT, un hormon asociat cu subțierea părului.

„Excesul de dihidrotestosteron (DHT) este strâns legat de căderea părului, așa că ingredientele care ajută în mod natural la scăderea nivelului de DHT pot contribui și la reducerea subțierii părului în timp.”

Cu ce începeți când vreți să nu mai mergeți pe ghicite

Primul pas este să vă uitați la tiparul căderii, nu doar la firele rămase în perie. O cărare care se lărgește trimite mai degrabă spre subțierea tipic feminină din alopecia androgenetică. O cădere care începe la câteva luni după o perioadă de stres, o boală sau după COVID-19 se potrivește mai mult cu efluviul telogen.

Al doilea pas este să vă gândiți sincer la schimbările mari din ultimele luni. Slăbirea rapidă și folosirea medicamentelor GLP-1 pot conta, la fel cum contează și bolile autoimune, precum alopecia areata, care pot declanșa căderea părului. Subțierea nu mai este doar o chestiune estetică în cazul alopeciei androgenetice, care tinde să fie progresivă fără intervenția unui dermatolog.

Al treilea pas ține de alegerea produselor. Minoxidilul este ingredientul de urmărit pentru o opțiune topică fără rețetă cu date clinice semnificative. Când forma pare ușoară și preferința merge spre o variantă naturală, uleiul de rozmarin este una dintre opțiunile menționate pentru rezultate comparabile în timp. Ideea de „a trata din două direcții” rămâne utilă: reducerea căderii și susținerea creșterii.