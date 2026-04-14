Cine are părul des știe că, deși pare un avantaj, coafarea lui poate fi o adevărată provocare. Secretul nu stă în a tăia cât mai mult din lungime, ci în a elimina greutatea din locurile potrivite. „Șmecheria nu este să tunzi tot, ci să elimini greutatea din locurile potrivite, astfel încât părul să aibă mișcare și să nu se simtă greu”, explică hairstylistul vedetelor, Tamás Tüzes. Iar vestea bună e că părul des reprezintă un punct de plecare excelent. „Părul des este cam cel mai bun punct de pornire – are volum, își menține forma și poți face multe cu el”, adaugă Tüzes.

Dar înainte de a alege o tunsoare, e bine să-ți cunoști tipul de păr. Scott Martinez, hairstylist la Jenna Perry Hair din Manhattan, subliniază că grosimea firului de păr se referă la diametrul unui singur fir, în timp ce densitatea, descrisă de hairstylista Kim Kimble drept „numărul de fire de păr pe secțiune a scalpului”, este un alt factor. Până la urmă, dacă ai părul des, opțiunile sunt nenumărate.

Tunsori scurte și rebele

Tunsorile scurte pot arăta incredibil pe un păr des, dar necesită mai multă atenție. Tamás Tüzes avertizează că părul scurt este „categoric un angajament mai mare”, deoarece forma trebuie întreținută cu vizite regulate la salon. „Funcționează cel mai bine când este personalizat pentru față – poate scoate în evidență pomeții și maxilarul într-un mod puternic”, spune el. Un exemplu perfect este tunsoarea pixie texturată. „Tunsorile pixie arată grozav”, confirmă Kim Kimble, oferind-o drept exemplu pe Teyana Taylor. O altă variantă este tunsoarea „bixie” (o combinație între bob și pixie), pentru care Tüzes recomandă folosirea unei creme, paste sau a unei ceri lejere pentru a oferi textură și mișcare.

Recomandari Essie șochează cei 2,1 milioane de fani cu poze cu picioare pe Instagram

Pentru un look modern, poți alege un Wolf Cut tuns scurt. James Pecis, hairstylist și fondator al Blu & Green Beauty, spune că acest stil este grozav pe părul des deoarece „stratificarea este atât de agresivă”. Dar hai să fim realiști, vine și cu o atenționare. „Este important să reții că șuvițele mai scurte înseamnă mai mult volum, așa că trebuie să fii pregătită să îmbrățișezi o anumită înălțime”, adaugă el.

Bobul, reinterpretat pentru volum

Bobul este o alegere clasică, dar pe părul des are nevoie de o abordare specială. „Un bob poate arăta foarte puternic pe părul des, trebuie doar să scoți din greutate pentru a nu sta ca un bloc”, explică Tüzes. El adaugă că „ceea ce este frumos la acest stil este că poate funcționa pe orice textură și pe aproape orice formă a feței”. „este foarte purtabil”, iar „coafarea poate fi atât de finisată sau de relaxată pe cât dorești”.

Pe lângă bobul texturat clasic, există și varianta bobului gradat, unde părul se lungește treptat din spate spre față. Kim Kimble recomandă și un „lob” (un bob lung), iar pentru cele cu păr ondulat, Shahid Dilshad Pasha, master trainer la Davines India, are un sfat cheie. „O tăietură precisă reduce electrizarea prin îmbunătățirea formării buclelor și eliminarea liniilor de greutate contondente.” O altă variantă în tendințe este „Cloud Bob”, definit de hairstylistul Tom Smith drept o „tunsoare rotunjită cu o siluetă moale și aerisită”.

Recomandari Katie Holmes a renunțat la părul lung pentru un look radical de primăvară

Straturi și bretoane pentru mișcare

V-ați gândit vreodată că straturile sunt cel mai bun prieten al părului des? Probabil cea mai versatilă opțiune sunt straturile lungi cu breton cortină și șuvițe care încadrează fața. „Aceasta este probabil cea mai ușoară și universal măgulitoare opțiune”, spune Tüzes. „Păstrezi lungimea, dar nu se simte dens sau copleșitor. Funcționează pe aproape orice textură – drept, ondulat, creț – și o poți adapta oricărei forme a feței. Bretonul cortină și șuvițele mai scurte din jurul feței deschid totul și îl fac să pară mai ușor.”

Bretonul cortină în sine este un hit. „Este un stil pe care îl poate avea orice formă a feței și orice textură de păr”, declara anterior hairstylistul vedetelor Mark Townsend. Pentru un look retro (inspirat de anii ’70), Kimble recomandă coafurile cu straturi rotunjite, în stilul Farrah Fawcett, pe care le descrie drept „un stil foarte popular care continuă să revină”.

O altă tunsoare care face furori este „Butterfly Cut”. Jake Wanstall, de la Larry King Salon, o descrie ca fiind „o tunsoare modelată meticulos. Concentrându-se pe încadrarea feței, straturile scurte sunt tăiate în față și devin mai lungi spre spate”. Scopul? „Ca tăietura să pară relaxată, nefinisată și fără efort – deci este o opțiune excelentă pentru cele care au puțin timp la dispoziție.”

Recomandari Parfumurile M&S, rivale de lux la doar 8 lire sterline

Iar pentru părul cu textură naturală, ondulată sau creață, tunsoarea „soft shag” este ideală. „Aici prinde viață cu adevărat părul des”, exclamă Tüzes. Aceasta „elimină multă greutate internă și îți oferă mișcare fără să te străduiești prea mult”.

Detalii care fac diferența

Uneori, nu e nevoie de o schimbare radicală, ci doar de câteva ajustări inteligente. Șuvițele care încadrează fața, precum cele purtate de Jennifer Aniston, „ajută la reducerea senzației de lungime” și sunt potrivite pentru fețele alungite, după cum explica hairstylistul Luke Hersheson.

Și cărarea pe o parte a revenit oficial în tendințe. Rachael Gibson, cunoscută ca The Hair Historian, a declarat că „o cărare laterală cu părul măturat peste față se simte mult mai relaxată și mai puțin aranjată, permițând în același timp părului să ocupe spațiu”. Pentru și mai mult volum, hairstylistul David von Cannon recomandă să faci cărarea pe partea opusă celei naturale.

În final, sunt straturile bune pentru părul des? „Dacă ești în căutarea unei mișcări mai ample în look-ul tău, absolut”, spune Scott Martinez. Pentru părul des și ondulat, el sugerează să începi straturile care încadrează fața „între bărbie și un inch (2,5 cm) sub bărbie și să le conectezi prin perimetru cu straturi lungi și fluide la spate”. De ce? „Procedând astfel, clientele au flexibilitate pentru coafuri cu căldură, dar păstrează suficientă lungime pentru un stil uscat natural, pe fugă”, concluzionează el.