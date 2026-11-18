Ariana Grande a purtat o rochie neagră din dantelă la premiera londoneză a filmului „Focker In-Law”, pe 18 noiembrie 2026, relatează WWD. Pentru cine caută o ținută de ocazie, piesa arată cum pot fi folosite dantela și talia marcată fără a copia rochia de pe covorul roșu.

Rochia ajungea până la jumătatea gambei și avea o fustă amplă, nu croiala dreaptă a unei rochii negre obișnuite. În magazinele din România există piese cu unele detalii asemănătoare, dar lungimea și prețul lor diferă.

Ce detalii dau forma rochiei purtate de Ariana Grande

Potrivit WWD, dantela acoperea întreaga rochie, iar un material subțire cădea peste umeri. Partea de sus era strânsă pe corp și lăsa la vedere balenele, adică întăriturile care țin forma corsajului. Marginea fustei urma desenul dantelei, în loc să fie tăiată drept.

Talia accentuată și fusta largă amintesc de rochiile anilor 1950. WWD leagă această formă și de stilul lansat de Christian Dior în 1947. Law Roach a ales și a pus împreună piesele ținutei purtate de Grande la Londra.

Dantela neagră și partea de sus mulată sunt elemente ale stilului numit „dark glamour”, descris de WWD prin haine închise la culoare și forme inspirate din moda veche. În ținuta Arianei Grande, fusta amplă și materialul ușor de pe umeri schimbă aspectul unei rochii negre strâmte.

Ce rochii din România păstrează o parte din idee

Pe site-ul H&M România, o rochie COS din dantelă florală neagră costa 700 de lei la verificarea din 18 noiembrie 2026. Are margini care urmează modelul dantelei și un strat interior într-o nuanță neutră. Este însă o rochie mini, fără mâneci și cu decolteu rotund, nu rochia până la jumătatea gambei purtată de Ariana Grande.

Reserved România afișa la aceeași dată o altă rochie neagră din dantelă, lungă, fără mâneci, cu bretele reglabile și căptușeală. Pagina verificată nu afișa un preț. Prima variantă păstrează dantela și marginea decorativă, iar a doua oferă lungimea unei rochii de seară; niciuna nu este prezentată drept copia piesei de la premieră.

O fotografie de pe covorul roșu distribuită pe Reddit nu indică autorul sau permisiunea de folosire. Ea nu poate fi preluată ca imagine liberă pentru republicare.

Ce a purtat Grande la premiera anterioară

La premiera din New York, din 11 noiembrie 2026, Grande alesese o rochie Badgley Mischka gri-argintiu pal, cu carouri, inspirată de moda anilor 1990, și bijuterii Swarovski, potrivit WWD. Față de acea apariție, ținuta londoneză schimbă atât culoarea, cât și materialul: dantela neagră ia locul rochiei deschise la culoare.

Premiera din Londra a avut loc la Odeon Luxe, în Leicester Square. Lansarea filmului „Focker In-Law” în cinematografe este programată pentru 25 noiembrie 2026.