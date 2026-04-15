Anne Hathaway a participat luni seara la premiera mondială a filmului „Mother Mary”, cel de-al cincilea proiect cinematografic al său din acest an. În acest thriller psihologic, actrița joacă rolul personajului principal, o vedetă pop legendară, descrisă ca un hibrid între Lady Gaga și Taylor Swift.

O pop-star cu probleme existențiale

În thrillerul care va ajunge pe marile ecrane pe 24 aprilie, personajul interpretat de Hathaway se confruntă cu o criză existențială în ajunul concertului său de revenire. Aceasta o caută pe o prietenă înstrăinată, fosta sa colaboratoare pe partea de modă, interpretată de Michaela Coel, pentru a-i comanda o nouă rochie. Numai că resentimentele și rănile vechi încă persistă, iar intriga examinează prețul psihologic plătit de un artist, precum și relația simbiotică cu cei alături de care creează. Din distribuție mai fac parte și Hunter Schafer și Kaia Gerber.

Dansul, o provocare neașteptată

Pentru a reda prezența scenică ieșită din comun a personajului Mother Mary, Hathaway s-a dedicat unui antrenament de dans epuizant cu ajutorul coregrafei filmului, Dani Vitale (cunoscută pentru colaborările cu Rihanna, Katy Perry și Halsey). E drept că actrița a recunoscut deschis dificultățile întâmpinate. V-ați fi imaginat că o actriță de Oscar are asemenea emoții legate de dans?

„Oh, Doamne, nu! Dansul nu este ușor pentru mine”, a povestit Hathaway râzând. „Dansul este singurul talent pe care mi-aș dori să-l am. Am încercat atât de mult în copilărie. Mergeam la cursuri aproape în fiecare zi după școală și nu m-am îmbunătățit niciodată. M-am împăcat oarecum cu ideea că nu sunt o dansatoare, iar apoi a apărut acest rol. Am avut mult ajutor de la Dani. A fost o provocare, dar am ajuns să mă prefac că sunt o dansatoare; un vis pe care mi-am dorit să-l îndeplinesc de când eram copil.”

Concerte demne de Taylor Swift

Și nu e totul. Hathaway interpretează și piese originale compuse de Charli XCX, Jack Antonoff și FKA twigs. Pentru a crea un spectacol autentic, regizorul David Lowery a pus în scenă secvențe de concert similare cu turneul „Reputation” al lui Taylor Swift, ceea ce a presupus ca Hathaway să performeze în fața a 400 de figuranți.

„Odată ce am intrat în ritm, a fost foarte, foarte distractiv. Mi-a dat atât de multă energie”, a spus ea. „Știam că va fi ceva ce nu voi mai face niciodată, așa că am încercat să mă bucur de fiecare minut.”

Michaela Coel, designer dincolo de ecran

Pentru Michaela Coel, rolul designerului a avut o rezonanță personală, mama ei fiind croitoreasă. „În primele mele zile, mama îmi făcea toate hainele pe care le purtam pe covorul roșu. Și mama și-a făcut propriile haine pe care le poartă pe covor chiar acum”, a spus Coel, îmbrăcată într-o ținută Givenchy, arătând spre mama ei. „Așa că am învățat de la ea, dar nu am preluat suficient de mult încât să o fac mândră – credeți-mă.”

Ca să se pregătească pentru rol, Coel a apelat la designerul de costume al filmului, Bina Daigeler, pentru a înțelege cum se drapează, se taie și se coase. Ba chiar l-a urmărit pe Daniel Roseberry de la Schiaparelli în atelierul său. „Erau numeroși oameni în spatele lui care lucrau zi și noapte pentru a face lucrurile să se întâmple. Cantitatea de oameni și atenția necesară pentru a realiza o singură piesă a fost frumoasă de văzut. Există o presiune care vine odată cu furnizarea unei munci vizionare uriașe în fiecare sezon de modă și mă uluiește! Așa că să văd asta în acțiune pentru un moment a fost uimitor”, a povestit ea.

Petrecere pe ringul de dans

După proiecție, invitații s-au îndreptat spre restaurantul italian Casino pentru after-party. După ce s-a schimbat într-o rochie neagră Coperni și pantofi Versace, Hathaway și soțul ei, Adam Shulman, au intrat și au mers direct pe ringul de dans. În apropiere, Coel discuta cu Sarita Choudhury din „And Just Like That”, iar Ayo Edebiri a fost văzută vorbind cu FKA twigs.

Iar pe măsură ce petrecerea se apropia de final, Hathaway s-a întors pe ringul de dans pentru o ultimă tură, de data aceasta alături de Coel, cele două ținându-se de mână și sărind vesele în sus și în jos.