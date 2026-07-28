O procedură care durează, în general, între 30 și 90 de minute poate înlocui chirurgia pe cord deschis în cazurile atent selecționate. Angioplastia coronariană cu stent este folosită pentru numeroși pacienți cu îngustări critice, de peste 70%, ale arterelor coronare și poate reduce riscul de infarct miocardic, cu o recuperare mai rapidă decât operația clasică.

La Monza Ares, tratamentul de elecție pentru numeroși pacienți este angioplastia coronariană cu stenturi. Boala coronariană rămâne una dintre cele mai frecvente afecțiuni cardiovasculare și principala cauză de infarct miocardic, iar problema apare când arterele coronare se îngustează prin depuneri de colesterol și plăci de aterom, care reduc fluxul de sânge și oxigen către mușchiul inimii.

Mai târziu pot apărea angina pectorală, apăsarea în piept la efort, oboseala accentuată sau dispneea. Iar infarctul miocardic acut apare când o placă de aterom se fisurează și un cheag blochează complet artera. Aici vorbim despre o urgență medicală.

Factorii de risc enumerați includ hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, dislipidemia, fumatul, obezitatea și sedentarismul. Toți contribuie la formarea plăcilor de aterom pe pereții vaselor.

Coronarografia identifică stenozele

Investigația de referință este coronarografia, o procedură minim invazivă prin care un cateter este introdus, adesea prin artera radială sau femurală, pentru a vedea arterele coronare și a identifica stenozele. Potrivit Psychologies, de aici se stabilește și dacă îngustarea critică poate fi tratată prin angioplastie.

Procedura se face sub anestezie locală, fără incizii mari și fără oprirea inimii. De obicei, implică implantarea unui stent coronarian care menține vasul deschis. Cel mai des sunt utilizate acum stenturile farmacologic active, care eliberează substanțe ce inhibă proliferarea excesivă a celulelor și reduc semnificativ riscul de restenoză comparativ cu stenturile metalice simple folosite în trecut.

După tratamentul minim invaziv, externarea poate fi posibilă în aceeași zi sau în următoarele 24 de ore când accesul este radial.

La ce merită să fii atentă după diagnostic

Un simptom nu confirmă singur o stenoză coronariană, dar apăsarea în piept la efort, oboseala accentuată sau lipsa de aer nu sunt semne de ignorat. Coronarografia este investigația de referință pentru identificarea stenozelor, iar angioplastia cu stent este indicată când îngustările sunt critice, peste 70%.

Stentul nu închide însă povestea. Respectarea tratamentului medicamentos, în special terapia antiagregantă plachetară, rămâne esențială. La fel și controlul factorilor de risc: renunțarea la fumat, tensiunea arterială și colesterolul ținute sub control, tratarea diabetului, alimentația echilibrată și activitatea fizică regulată.

Există și situații în care angioplastia nu este soluția potrivită. Când stenozele sunt foarte extinse, sunt afectate mai multe artere coronare sau există anumite leziuni complexe, echipa multidisciplinară poate recomanda chirurgia de bypass aorto-coronarian.

Mai departe, decizia se ia după coronarografie și după evaluarea tipului de leziuni coronariene. Iar după o eventuală angioplastie, următorul pas rămâne foarte concret: tratamentul medicamentos și controlul factorilor de risc pentru a preveni noi îngustări arteriale.