Vara se apropie, iar Jordan Brand pregătește terenul cu o lansare specială pentru cei mici. Noul Air Jordan 4 Retro, exclusiv pentru copii, va ajunge pe rafturi pe 1 mai la un preț de 165 de dolari, aducând o explozie de culori neon perfectă pentru sezonul cald.

Un design familiar, dar reinventat

E drept că, la prima vedere, schema de culori amintește de legendarul model „Bred” din 1989. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Noua pereche pornește de la o bază relativ simplă, din nubuck negru, dar este imediat animată de accente vibrante. Plasa din material textil vine într-o nuanță de „Barely Volt”, în timp ce talpa intermediară și cea exterioară combină culorile „Bright Mango” și clasicul „Infrared 23”, o semnătură a brandului Jordan.

Combinația de culori ar putea trece cu ușurință drept o ediție tematică de Crăciun, însă lansarea este programată strategic, exact când vremea de vară începe să se instaleze.

Detalii care fac diferența

Dincolo de paleta de culori, acest Air Jordan 4 are câteva elemente unice. Pe limbă se regăsește o etichetă specială, cu un model ce imită picături de apă realiste, un detaliu subtil care aduce un plus de fler estival. Mai mult, pachetul include și șireturi suplimentare de culoare „Infrared 23”, pentru cei care vor să adauge un plus de personalitate și energie încălțămintei.

V-ați fi gândit că până și cutia poate fi un element de atracție? Ambalajul este unul special, cu un design retro din anii 2000 (care îl înfățișează chiar pe Michael Jordan), adăugând o notă de nostalgie pentru colecționari.

Când și de unde îl poți cumpăra

Modelul Air Jordan 4 Retro „Infrared 23” va fi lansat oficial pe 1 mai. Este important de reținut că această variantă va fi disponibilă exclusiv în mărimi pentru copii.

Data de 1 mai trebuie notată în calendar.

Perechea va putea fi achiziționată de pe nike.com și de la anumiți retaileri parteneri Jordan Brand. Prețul de vânzare este stabilit la 165 de dolari, iar codul de stil pentru mărimile de școală generală este II1271-001.

Un an plin pentru Air Jordan 4

Deși va fi greu de egalat impulsul pe care modelul Air Jordan 4 l-a avut în 2025, an ce a inclus revenirea variantelor originale „White Cement”, popularul „Black Cat” și colaborarea istorică cu Undefeated, anul 2026 se anunță deja promițător. Până acum, a fost lansată o nouă variantă de culoare inspirată de Los Angeles Lakers, care s-a bucurat de popularitate. Iar în curând sunt așteptate reeditări ale stilurilor „Toro Bravo” și „Tour Yellow”, alături de prima iterație de lux a modelului, „Bin 23”.