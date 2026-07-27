De ce contează actele mai mult decât anii petrecuți împreună

Știu, poate sună rece, dar când vine vorba de banii tăi, lucrurile stau simplu: partenerii care doar locuiesc împreună nu dobândesc automat bunuri comune. La despărțire, ceea ce contează sunt actele de proprietate și dovezile contribuției financiare, nu simpla conviețuire.

Asta poate însemna o pierdere integrală a banilor investiți dacă ai plătit pentru un bun, dar nu apari în documente. Spre deosebire de cuplurile căsătorite, unde funcționează regimul comunității legale de bunuri, în cazul vostru simplul fapt că ați locuit împreună nu creează un patrimoniu comun.

Pentru tine, miza este foarte concretă: dacă ai contribuit la un apartament sau la o mașină, dar totul este trecut doar pe numele partenerului, la o despărțire nu ai automat un drept asupra acelui bun. Proprietatea aparține persoanei pe numele căreia este înregistrată în acte.

Singura cale prin care poți emite pretenții este să îți dovedești aportul. Aici intră probe precum transferuri bancare, chitanțe sau mesaje care arată clar contribuția financiară. Conviețuirea, în sine, nu are relevanță juridică.

Multe cupluri aleg să locuiască împreună fără a se căsători pentru flexibilitate, dar tocmai această flexibilitate devine costisitoare când finanțele merg înaintea actelor. Iar potrivit Playtech, confuzia aceasta lovește cel mai tare la despărțire.

Dacă bunul este cumpărat pe numele amândurora, lucrurile se schimbă. În acest caz există coproprietate. Dacă nu vă înțelegeți amiabil după separare, împărțirea se poate face în instanță: prin divizare fizică, prin atribuirea bunului unuia dintre parteneri cu plata unei sulte către celălalt sau prin vânzarea bunului și împărțirea banilor.

Cum să-ți protejezi investițiile în cuplu

Dacă sunteți într-o relație și cumpărați bunuri de valoare, pasul practic este simplu: bunurile importante ar trebui trecute în acte pe numele ambilor parteneri. Asta înseamnă concret contractul de vânzare-cumpărare și, după caz, cartea funciară.

La fel de important este să păstrezi documentele care arată cine a plătit și cât a plătit. Transferurile bancare și chitanțele pot face diferența între o contribuție care poate fi dovedită și una care rămâne doar o amintire neplăcută.

Poate părea o discuție incomodă, dar de fapt este una foarte sănătoasă pentru cuplu. O înțelegere clară despre bani și acte nu înseamnă lipsă de încredere, ci grijă față de munca și siguranța fiecăruia. Până la urmă, e o formă de respect reciproc care vă protejează pe amândoi.