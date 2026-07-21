O relație se poate încheia, iar viața de familie să continue aproape la fel pentru copii. O spune Ștefan Stan (49 de ani), câștigătorul primului sezon „Vocea României”, despre co-parentingul cu fosta sa soție, Simona, după divorțul din 2023.

Împreună au două fete, Elif, de 6 ani, și Mira, de 4 ani, care nu știu că părinții lor au divorțat oficial. Deși Simona locuiește cu fetele în Germania, iar Ștefan Stan a rămas în România, artistul călătorește des pentru a le vizita, iar foștii soți își petrec vacanțele împreună, ca o familie, pentru a nu le afecta pe fiicele lor.

Situația lor ilustrează o realitate complexă a familiilor post-divorț, în care cuplul nu mai există, dar parteneriatul parental rămâne, iar pentru copii, schimbarea este ținută departe de rutina lor. Pentru adulți, echilibrul vine cu o contradicție pe care Ștefan Stan o exprimă direct: dragostea există, însă conviețuirea nu mai funcționează.

Artistul despre cauzele divorțului

Artistul a vorbit deschis despre cum s-a rupt relația, fără să dispară legătura dintre ei. Potrivit Libertatea, el a declarat că între el și Simona au existat diferențe pe care nu au reușit să le gestioneze.

„Dacă ai cunoaște-o pe Simona, ai înțelege. Dacă m-ai cunoaște pe mine, ai înțelege. Lucrurile într-un divorț nu sunt predictibile. Nu ai de unde să știi ce se va întâmpla. Ne-am luat din dragoste. Am făcut doi copii din dragoste. Două fete minunate, Elif și Mira, pe care le iubesc și eu, și ea, topiți, pe bune. Divergențe. Ea vrea să fie mov, eu vreau să fie verde. Nu găsim cale de mijloc. Ca în fiecare relație, cred că există lucrurile astea. Doar că noi n-am știut să le gestionăm și nu știm să le gestionăm. Suntem apă și foc, suntem rece și cald, piatră și vânt.”

Ștefan Stan adaugă că sentimentele dintre ei nu s-au stins odată cu divorțul, acesta fiind un aspect sensibil al poveștii lor: poți iubi pe cineva și, totuși, să nu poți locui cu acea persoană.

„Cred că pot spune că este cea mai deosebită femeie din viața mea, ca soție vorbesc. Nu după mamă, ca soție. Dintre toate relațiile pe care le-am avut, este omul pe care îl iubesc și acum. Eu o iubesc și acum pe Simona. Dar iubirea, pentru mine, înseamnă încredere și respect. Este omul lângă care știu că pot să mă întorc cu spatele și nu-mi face niciun rău. Și viceversa. Încredere totală.”

În același timp, descrierea sa despre viața în doi este foarte clară și nu vorbește despre lipsa de afecțiune, ci despre imposibilitatea de a sta împreună în același spațiu fără tensiune.

„Comunicarea dintre noi este defectuoasă total. Dacă ne-ai pus pe amândoi într-o cameră, în maxim 24 de ore unul dintre noi pleacă. Nu putem.”

Acest context explică formula lor actuală: distanță între România și Germania, vizite dese, vacanțe împreună și o graniță clară între viața de adult și cea a copiilor. Simona nu a vorbit public, iar sursa nu precizează până când vor alege cei doi să țină divorțul departe de Elif și Mira.

Părinți în echipă, chiar și fără a mai fi un cuplu

Trei lucruri concrete reies din povestea lor: copiii rămân în centrul atenției, nu conflictul; programul lor nu se rupe complet, deoarece tatăl merge des în Germania, iar mama vine în România cu fetele; iar vacanțele împreună le păstrează fetelor o formă de continuitate pe care părinții au ales să o protejeze.

La fel de important este și ceea ce nu forțează. Ștefan Stan spune limpede că relația de cuplu nu mai funcționează, chiar dacă iubirea și încrederea au rămas. Uneori, tocmai recunoașterea acestui adevăr menține lucrurile mai așezate decât o împăcare de formă.

Artistul a menționat și o perioadă grea din familie, fără să intre în detalii despre natura exactă a divergențelor.

„Au fost diferite divergențe și diferite momente, și mai grele, și mai dificile, de familie, nu neapărat între noi. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, le-am depășit. Le-am depășit și, într-un final, cred că s-au terminat bucuriile astea și n-am mai avut de ce să… Probabil, dacă trebuia să mai facem un copil, mă gândesc. E suficient. Două fete mi-au mâncat sufletul.”

Despre felul în care gestionează despărțirea în fața copiilor, Ștefan Stan a fost și mai direct. Pentru Elif și Mira, viața de familie arată încă la fel, cu părinți care se văd, călătoresc între două țări și pleacă în vacanțe împreună.

„Nu știu nimic (n.r. fetele nu știu că au divorțat). Nici nu vreau să știe. Vacanțe împreună. Eu merg în Germania, ele vin în România. Mă întreba cineva: «Dar, domnule, nu ți-ai refăcut viața?» Dar viața mea nu-i stricată, nu e nimic de refăcut.”

Pentru copii, consecința concretă este că părinții lor rămân prezenți în aceeași poveste de familie, chiar dacă oficial nu mai sunt soț și soție. Iar pentru adulții care trec prin ceva asemănător, schimbarea poate începe de aici: nu cu o definiție perfectă a relației, ci cu un plan simplu prin care copilul să simtă că mama și tata sunt încă o echipă pentru el.