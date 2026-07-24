FDA a inițiat o retragere la nivel național în Statele Unite pentru anumite loturi de levotiroxină sodică distribuite de Major Pharmaceuticals, după ce tabletele s-au dovedit subpotente.

Potrivit Prevention. Spre deosebire de un comprimat care livrează doza înscrisă pe ambalaj, aici problema este exact invers: unele tablete eliberează mai puțin medicament decât ar trebui. Pentru cine ia levotiroxină sodică în hipotiroidism sau gușă, asta poate însemna reapariția simptomelor specifice, inclusiv oboseală, creștere în greutate și depresie.

Miza este simplă și foarte personală, mai ales pentru femeile care depind zilnic de tratament ca să țină sub control funcția tiroidiană. O doză mai mică decât cea prescrisă poate afecta starea de bine și calitatea vieții pe termen scurt, chiar dacă retragerea a fost clasificată de FDA ca fiind de Clasa a II-a, adică produsele afectate pot provoca efecte adverse temporare și reversibile asupra sănătății.

Produsele vizate au fost ambalate în blistere de 10 comprimate, vândute fie individual, fie în cutii cu 10 astfel de blistere.

Retragerile de medicamente fac parte din mecanismele de siguranță ale autorităților de reglementare, iar levotiroxina este unul dintre cele mai prescrise medicamente la nivel global. Tocmai de aceea, o problemă de dozaj contează imediat în viața de zi cu zi a pacienților.

Cum verifici ambalajul și de ce nu oprești tratamentul brusc

Dacă aveți acest medicament în casă, primul pas este să verificați dacă este levotiroxină sodică distribuită de Major Pharmaceuticals și dacă ambalajul este sub formă de blistere cu 10 comprimate, vândute separat sau în cutii cu 10 blistere. Atât se poate identifica din informațiile disponibile public.

La fel de important: nu întrerupeți tratamentul fără avizul medicului sau farmacistului. Aceasta este recomandarea clară pentru pacienți, deoarece oprirea bruscă a medicamentului poate avea efecte negative.

Simptome de urmărit și sfatul medicului

Dacă ați luat deja dintr-un produs posibil afectat, un semnal de urmărit este revenirea simptomelor de hipotiroidism: oboseală, creștere în greutate, depresie. Nu este un motiv pentru decizii luate pe fugă, dar este un motiv bun să cereți rapid sfatul medicului sau farmacistului.

Pentru cine are acasă levotiroxină sodică, rutina se poate schimba printr-un gest concret: verificarea ambalajului și, mai ales, confirmarea cu medicul sau farmacistul înainte de orice pauză ori schimbare de tratament.