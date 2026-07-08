Dacă aveți în congelator fructe de pădure pentru smoothie, iaurt sau deserturi rapide, merită să fiți atenți la etichetă. În SUA, o rechemare națională vizează afinele congelate GreenWise Organic după ce 12 persoane s-au îmbolnăvit cu tulpina E. coli O145, iar 4 au ajuns la spital. Nu au fost raportate decese, însă vârstele pacienților, între 2 și 88 de ani, arată cine poate avea probleme mai serioase: copiii mici și vârstnicii.

12 cazuri au fost confirmate până duminică, 6 iulie, dintre care 11 în Florida și unul în Georgia. Produsul rechemat a fost vândut în 8 state (Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Tennessee și Virginia), iar îmbolnăviri au fost raportate doar în 2 dintre ele. Simptomele au apărut între 11 mai și 5 iunie, semn că vorbim despre o perioadă de expunere întinsă pe câteva săptămâni, nu despre un incident izolat de o zi.

Afinele congelate vizate și cum le recunoașteți

Rechemarea a fost anunțată joi, 3 iulie, de Frutas y Hortalizas del Sur S.A. din San Carlos, Chile. Este vorba despre afine congelate GreenWise Organic IQF, ambalate în pungi de 10 uncii (283 grame), cu codul lot 60401 și data „a se consuma, de preferință, înainte de” 9 februarie 2028.

Dacă aveți exact această pungă, recomandarea autorităților este simplă: nu o consumați. Produsul trebuie aruncat sau returnat. Publix a oprit deja vânzarea afinelor în magazinele sale.

Pentru cine face cumpărături mai rar și mai pune pungi „pentru orice eventualitate” în congelator, partea importantă este verificarea completă a etichetei, nu doar a brandului. Informațiile disponibile până acum se referă la acest produs, la această cantitate și la acest lot. Nu sunt menționate alte fructe de pădure congelate din gama GreenWise Organic.

Cum s-a confirmat legătura cu afinele

7 dintre 9 pacienți intervievați (aproximativ 78%) au spus că au consumat afine congelate înainte să se îmbolnăvească. Procentul este mult peste media națională de 24% a persoanelor care consumă fructe de pădure congelate. Aici s-a văzut diferența care a ridicat suspiciunea.

Analizele de laborator au legat apoi cazurile între ele: amprenta ADN a bacteriilor arată că microorganismele găsite la pacienți sunt genetic înrudite, ceea ce indică o sursă alimentară comună. Potrivit Medicalxpress, exact asta a dus la asocierea focarului cu afinele congelate rechemate.

Pentru dumneavoastră, asta înseamnă un lucru foarte practic: când apare o rechemare cu lot, gramaj și dată precise, nu e momentul pentru „probabil e în regulă”. La produsele congelate, ambalajul rămâne adesea luni întregi în casă, iar riscul vine tocmai din obiceiul de a le consuma în timp.

Ce faceți acasă dacă ați cumpărat punga rechemată

Aruncați produsul sau returnați-l, apoi spălați suprafețele care ar fi putut intra în contact cu el cu apă fierbinte și săpun. Asta include blatul, sertarul congelatorului, bolul în care ați pus fructele și ustensilele folosite. Dacă ați pus afinele direct în blender sau peste alte alimente, merită spălate și acele piese care au atins produsul.

Pentru familiile cu copii mici, merită un pas suplimentar de bun-simț: verificați dacă punga a fost folosită la gustări, terciuri, iaurt sau deserturi servite celor mici în perioada recentă. Cel mai tânăr pacient raportat are 2 ani. Nu înseamnă că orice copil care a mâncat afine congelate se va îmbolnăvi, dar e un motiv bun să fiți mai atenți la eventuale simptome și să nu lăsați produsul în casă „ca să vedem”.

La ce semne de îmbolnăvire merită să fiți atenți

Datele publicate nu intră în detalii clinice, dar autoritățile tratează situația ca pe un risc real de siguranță alimentară, mai ales pentru copiii mici și vârstnici. Dacă în familie apare o stare de rău după consumul produsului suspect, cel mai sigur pas este să cereți sfatul unui medic și să spuneți exact ce a fost consumat (brand, lot, data expirării). Informațiile cât mai precise ajută.

Și încă ceva: CDC avertizează că numărul real de persoane îmbolnăvite ar putea fi mult mai mare decât cele 12 cazuri confirmate. Motivul e simplu. Multe persoane se recuperează fără să fie testate, iar cazurile mai recente s-ar putea să nu fie încă înregistrate. Asta face verificarea pungilor din congelator și mai utilă acum, nu peste câteva săptămâni.

Sfaturi generale pentru produsele congelate din casă

Dacă obișnuiți să cumpărați fructe congelate pentru mic dejunuri rapide, faceți un obicei mic și foarte util: păstrați ambalajul până terminați produsul și uitați-vă din când în când la lot și la data „a se consuma, de preferință, înainte de”. Într-o rechemare, exact aceste detalii fac diferența dintre un produs pe care îl puteți folosi și unul pe care ar fi mai bine să îl scoateți imediat din congelator.

Lanțurile alimentare lungi, cu produse care trec prin mai multe țări, sunt mai greu de urmărit când apare o problemă. Iar aici vorbim despre afine produse de o companie din San Carlos, Chile, și vândute la nivel național în SUA. Trasabilitatea (posibilitatea de a identifica rapid lotul și traseul produsului) e motivul pentru care eticheta chiar contează, nu e doar o bucată de plastic pe care o aruncați.

Produsul rechemat este GreenWise Organic IQF, punga de 283 grame, lot 60401, cu termen „a se consuma, de preferință, înainte de” 9 februarie 2028, iar Publix a oprit deja vânzarea lui în magazine.