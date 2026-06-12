Adriana Lima (45 de ani) nu ascunde deloc câtă muncă stă în spatele imaginii ei de fost și viitor „Victoria’s Secret Angel”: șase mese mici pe zi, box aproape zilnic, alergări de circa 5 km de câteva ori pe săptămână, doi litri de apă, nouă ore de somn și meditație înainte de culcare. Pentru multe dintre noi, partea utilă nu este să copiem totul, ci să vedem ce obiceiuri chiar pot fi împrumutate.

În practică, rutina ei este construită pe repetiție și pe lucruri simple, nu pe „secrete”. Modelul lucrează cu Kirk Myers, fondatorul Dogpound Gym și antrenorul lui Taylor Swift, iar boxul reprezintă aproximativ 80 la sută din antrenamentele sale, sub îndrumarea lui Michael Olajide Jr., fost campion la box categoria semi-mijlocie. Pe lângă asta, adaugă cardio intens, battle ropes, exerciții pentru core și cu mingea medicinală. Numai că nu este fană crossfit-ului, semn că nici la nivelul ei nu există ideea de a face orice, ci de a rămâne la ce i se potrivește.

Dacă te întrebi ce înseamnă asta pentru o femeie cu job, copii sau un program care se schimbă de la o zi la alta, răspunsul vine chiar din felul în care Adriana Lima își organizează mișcarea: nu lasă antrenamentul să depindă de loc. „Sunt la sală în fiecare zi. Sau dacă nu sunt la sală, mă antrenez undeva, cum ar fi în dormitorul meu.” Asta spune mai mult decât o listă de exerciții. Ideea care merită luată acasă este consistența, nu perfecțiunea.

Rutina Adrianei Lima nu depinde de locație, ci de consistență

Adriana Lima călătorește cu o coardă de sărit ca să nu rateze antrenamentele, iar acesta este poate cel mai ușor obicei de copiat. O coardă, 10-15 minute de sărituri sau chiar o sesiune scurtă de mișcare într-o cameră de hotel ori în sufragerie îți cer mult mai puțin decât un abonament scump. Și, sincer, exact aici se rupe de obicei firul: când avem impresia că dacă nu facem 60 de minute „ca la carte”, nu mai are rost.

Iar când vrea variante mai blânde, merge spre yoga, Lagree și Pilates. Aici se vede un echilibru care contează: antrenamentele intense sunt baza ei, dar nu toate zilele arată la fel. Pentru cineva care nu vrea box sau nu are acces la un antrenor, partea aplicabilă este alternanța. O zi mai intensă, una mai ușoară, apoi revenire.

Când se află în Marea Britanie, una dintre clasele ei preferate este Barry’s Bootcamp. Potrivit Dailymail, Adriana Lima a spus și că iubește antrenamentele care o fac să transpire, ceea ce explică de ce se întoarce mereu la box și cardio, nu la sesiuni lente. Într-un interviu pentru Insider, în 2017, modelul rezuma foarte clar felul în care își vede disciplina: „Îmi place să transpir și îmi plac antrenamentele intense, nimic lent. Sunt mereu pregătită. De aceea sunt în industrie de peste 20 de ani.”

Șase mese mici pe zi, din alimente ușor de integrat

Partea care poate părea intimidantă este numărul meselor: șase pe zi. Doar că, uitându-te la ce mănâncă, observi ceva surprinzător de normal. Micul dejun este format din fulgi de ovăz cu nuci și fructe. Urmează o gustare de dimineață cu un shake proteic cu fructe și legume. La prânz, alege piept de pui cu cartofi dulci, quinoa sau orez și legume. Gustarea de după-amiază include morcovi, țelină și nuci. Cina este o salată cu pui sau pește. Iar seara mănâncă hrișcă cu lapte de cânepă și miere, pentru digestie și pentru poftele de dulce.

Ce poți lua de aici fără să-ți complici viața? Structura. Fiecare masă are fie proteină, fie fibre, fie ambele. Niciuna nu pare gândită ca o recompensă haotică după o zi lungă. Dacă lucrezi mult, soluția practică nu este să mănânci de șase ori doar pentru că o face Adriana Lima, ci să ai 2-3 variante repetabile la îndemână: ovăz dimineața, un prânz cu pui și o garnitură clară, legume crocante pentru gustare. Simplu.

Dar nici ea nu trăiește într-o disciplină fără scăpări. Mai mănâncă uneori ciocolată neagră și își bea cafeaua cu miere în loc de zahăr. Și a vorbit deschis și despre partea aceea foarte umană, pe care o cunoaștem multe dintre noi. „Îmi place prăjitura cu ciocolată și de fiecare dată când o mănânc mă bucur atât de mult. Imediat după mă simt puțin vinovată pentru că sunt genul de persoană care mănâncă două sau trei bucăți de prăjitură cu ciocolată. Nu mă pot controla!”

Somnul de nouă ore și meditația sunt esențiale în rutina ei

Poate cel mai ignorat element din programul ei este că doarme nouă ore și meditează înainte de culcare. Pentru multe femei între 25 și 50 de ani, mai ales dacă au și copii, exact asta pare partea cea mai greu de obținut. Adriana Lima are trei copii: un fiu, Cyan Lima Lemmers, născut în august 2022, și două fiice, Valentina (15 ani) și Sienna (12 ani), din căsătoria anterioară cu Marko Jarić. Asta nu înseamnă că programul ei este ușor, ci doar că rutina ei nu se bazează exclusiv pe efort fizic.

Dacă nu poți ajunge la nouă ore de somn, ideea utilă rămâne aceeași: corpul nu „ține” doar din voință. Iar meditația de seară, chiar dacă dosarul nu precizează tipul exact pe care îl practică, sugerează un lucru foarte clar: închiderea zilei face parte din plan, nu este ceva opțional. Uneori, 10 minute fără telefon sunt mai realiste decât promisiunea unui antrenament perfect la 6 dimineața.

Disciplină pe termen lung, nu doar antrenamente extreme

Kirk Myers, fondatorul Dogpound Gym, descrie foarte direct felul în care este privită în industrie: „Ea e o forță și toate celelalte supermodele o privesc cu inspirație. Ea este cunoscută printre supermodele ca având cele mai grele antrenamente și toate celelalte Victoria’s Secret Angels și modele vorbesc foarte frumos despre ea și o admiră.” Iar Michael Olajide Jr., antrenorul ei de box, completează: „Adriana face ceea ce trebuie la sală. Etica ei de muncă este ieșită de sub control! Când își pune în minte că vrea să facă ceva, o face.”

Dar aici e partea pe care merită să o traduci pentru viața reală: nu toate avem nevoie de „cele mai grele antrenamente”. Avem, în schimb, nevoie de un format pe care să îl putem ține luni la rând. O plimbare rapidă, o coardă de sărit, Pilates acasă, mese mai bine așezate în zi, mai multă apă, un desert mâncat fără teatrul vinei. Asta e versiunea prietenoasă și sustenabilă.

Adriana Lima a anunțat în 2024 că va reveni pe podiumul Victoria’s Secret, la show-ul din 2025, după ce a deschis acest show de cinci ori, în 2003, 2007, 2008, 2010 și 2012.