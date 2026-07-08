Un studiu național realizat în Anglia arată o creștere a internărilor pentru avort spontan și sarcină ectopică în perioada post-pandemie, într-un context în care numărul total al nașterilor este în scădere. Datele subliniază o problemă de sănătate publică și evidențiază dificultățile legate de accesul la îngrijiri medicale, mai ales în comunitățile vulnerabile.

Cifrele indică o transformare clară a peisajului reproductiv. În 2017 au fost înregistrate 636.401 nașteri în Anglia, iar până în 2024 numărul a coborât la 545.149, o tendință descendentă semnificativă cu o scădere anuală de 2,26%. Pe de altă parte, internările pentru avort spontan au urmat o traiectorie fluctuantă. După o perioadă de scădere de la 45.232 de cazuri anual în 2010 la 37.398 în 2018, urmată de o coborâre mai abruptă la 31.046 în 2021, tendința s-a inversat. Între 2021 și 2024, spitalele au raportat un total de 133.400 de internări pentru avort spontan. O evoluție similară a fost observată și în cazul sarcinilor ectopice, care, după o perioadă de creștere și apoi de stabilitate relativă, au revenit pe o pantă ascendentă, atingând 44.577 de internări între 2021 și 2024, cu o creștere anuală de 4,28%.

Dincolo de volumul internărilor, cercetarea națională scoate la iveală inegalități socioeconomice adânci și persistente în ceea ce privește complicațiile apărute la începutul sarcinii. Datele arată că femeile din mediile vulnerabile ajung mult mai des la spital din cauza acestor urgențe medicale. Analiza detaliată a ultimului deceniu demonstrează că internările pentru avort spontan au totalizat 71.104 în rândul pacientelor din decilul cel mai defavorizat, comparativ cu doar 26.414 în decilul cel mai puțin defavorizat. Această proporție reflectă o diferență de aproximativ 2,7 ori între cele două extreme sociale, subliniind impactul direct al nivelului de trai asupra sănătății materne. De asemenea, decalajul socioeconomic rămâne un factor de risc major și în cazul altor complicații severe specifice primului trimestru de sarcină.

Creșterea de după 2021 vine după ani de scădere la avortul spontan

Cercetarea se bazează pe o analiză amplă a datelor naționale din Anglia, acoperind o perioadă de două decenii, între 2004 și 2024. În acest interval extins, specialiștii au monitorizat 786.984 de internări pentru avort spontan, 211.727 de internări pentru sarcină ectopică și 12.418.745 de nașteri înregistrate oficial, oferind o imagine de ansamblu solidă asupra evoluției sănătății reproductive la nivel național.

Creșterea bruscă a numărului de cazuri în perioada post-pandemie reflectă o schimbare în modul în care sunt gestionate urgențele medicale și subliniază necesitatea ca pacientele să primească asistență rapidă de la primele simptome. Deși motivele exacte ale acestei creșteri necesită investigații suplimentare din partea specialiștilor, volumul mare de internări pune presiune pe sistemul sanitar și indică un punct critic în îngrijirea timpurie a gravidelor.

Inegalitatea influențează direct evoluția primelor săptămâni de sarcină

Conform informațiilor prezentate în Medicalxpress, aceste diferențe majore în ratele de internare arată clar că mediul socioeconomic influențează direct starea de sănătate reproductivă. Accesul îngreunat la servicii medicale de bază, lipsa programărilor rapide și barierele de ordin financiar contribuie la vulnerabilitatea femeilor din comunitățile defavorizate, transformând o urgență medicală într-o situație cu riscuri mult mai ridicate.

Situația descrisă de cifre indică o nevoie urgentă de îmbunătățire a infrastructurii medicale dedicate primelor săptămâni de sarcină. Viteza de reacție a sistemului sanitar, capacitatea de a prelua rapid cazurile suspecte de sarcină ectopică sau avort spontan și disponibilitatea personalului specializat sunt elemente esențiale care pot diminua complicațiile fizice ale pacientelor și pot oferi sprijinul necesar într-un moment de criză medicală.

Cercetătorii cer îngrijire mai bună în primele etape ale sarcinii

Rezultatele studiului au fost prezentate oficial în cadrul celei de-a 42-a Reuniuni Anuale a Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie (ESHRE), iar rezumatul cercetării a fost publicat în revista de specialitate Human Reproduction. Autorii studiului au indicat clar necesitatea de a concentra eforturile medicale spre o asistență de calitate superioară în stadiile timpurii ale sarcinii.

Discuțiile din jurul acestor date subliniază că pierderea sarcinii și complicațiile timpurii au nevoie de o atenție sporită din partea autorităților din domeniul sănătății publice. Creșterea recentă a numărului de internări arată că serviciile de evaluare a sarcinii timpurii trebuie consolidate, astfel încât pacientele să beneficieze de îngrijire echitabilă și eficientă, indiferent de statutul lor socioeconomic. Reducerea inegalităților și îmbunătățirea parcursului clinic pot contribui semnificativ la gestionarea acestor evenimente medicale complexe.

În concluzie, perioada recentă aduce în prim-plan o schimbare vizibilă a indicatorilor de sănătate reproductivă în Anglia. Cu 133.400 de internări pentru avort spontan și 44.577 de internări pentru sarcină ectopică raportate între 2021 și 2024, în contrast cu o scădere continuă a nașterilor până la 545.149 în același an de referință, devine evidentă necesitatea unor intervenții clare și a unei monitorizări atente în sprijinul femeilor care se confruntă cu complicații la începutul sarcinii.