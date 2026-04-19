Adidas mizează puternic pe trendul animal print și anunță două noi variante exotice pentru modelul său clasic Tokyo. Sneakerșii „Orange Tiger” și „Green Leopard” vin cu fețe din păr de ponei și un preț de retail în SUA de 100 de dolari, confirmând că acest stil nu doar că nu dispare, ci devine tot mai îndrăzneț.

Noile modele, în detaliu

Hai să vedem exact despre ce e vorba. Prima pereche este o variantă cu dungi de tigru portocalii, denumită oficial Yellow/Gold Metallic/Core Black (cod de stil IH6638). A doua vine cu un imprimeu de leopard verde, sub numele Screaming Green/Silver Metallic/Core Black (cod de stil IH6637). Ambele modele păstrează elementele clasice.

Vorbim despre fețe din păr de ponei acoperite integral cu imprimeurile respective, completate de cele trei dungi argintii specifice brandului și de suprapunerea în formă de X de la călcâi.

Un trend care refuză să apună

Iar apariția acestor modele nu este deloc o surpriză. Trendul animal print este mai puternic ca oricând în colecțiile Adidas, evoluând constant. Recent, colaborarea cu Wales Bonner a adus pe piață un model Gazelle Indoor cu aspect de șarpe cu clopoței. Mai mult, actrița Anne Hathaway a fost fotografiată recent purtând o pereche de Adidas Tokyo cu imprimeu de zebră.

Până la urmă, de ce ar renunța la o rețetă de succes? Chiar și popularul model Samba urmează să primească propria sa variantă „green leopard”.

Istoria modelului Tokyo

Poate nu știați, dar dintre numeroșii sneakerși cu profil redus și talpă subțire de la Adidas, modelul Tokyo este printre cele mai suple. Acesta a fost introdus inițial în 1964, special pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind conceput ca un pantof de atletism. E drept că este chiar mai subțire și mai puțin structurat decât modelul Samba.

De-a lungul anilor, Adidas (compania din Herzogenaurach, Germania) a fost probabil brandul de încălțăminte sportivă care a exploatat cel mai mult acest trend, aplicând diverse imprimeuri pe modelele sale clasice din anii ’60 și ’70.

Preț și disponibilitate

Disponibilitatea noilor modele Adidas Tokyo este una eșalonată. Anumiți retaileri, cum ar fi SVD din Spania, au deja perechile listate online. În schimb, magazinul online Adidas din Japonia anunță data de 23 aprilie pentru lansarea variantei orange tiger, ceea ce ar trebui să semnaleze o disponibilitate mai largă în curând.