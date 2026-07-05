Eva Marie Saint, actriță emblematică a Hollywood-ului clasic, și-a sărbătorit a 102-a aniversare sâmbătă, 4 iulie 2026. Pentru o asemenea longevitate, actrița menționează constant elemente simple: mersul pe jos, o viață activă și timpul petrecut alături de oamenii apropiați.

Vorbim despre câștigătoarea de Oscar în viață cu cea mai înaintată vârstă și cea mai longevivă supraviețuitoare dintre laureații premiului. Eva Marie Saint, la 102 ani, a câștigat Oscarul pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar în 1955, pentru filmul „Pe chei”. La 93 de ani, în 2018, a urcat din nou pe scena Oscarurilor pentru a prezenta premiul pentru Cel Mai Bun Design de Costume.

Partea importantă a poveștii sale nu constă într-un „secret” spectaculos, ci într-un model de viață familiar. Nu vorbește despre rutine imposibile, ci despre obiceiuri pe care multe dintre noi le amânăm: o plimbare zilnică, un hobby plăcut, timp de calitate cu familia și prietenii. Sunt genul de acțiuni care nu cer o transformare totală începând de luni dimineață.

Plimbările zilnice, o constantă în povestea ei

La 100 de ani, într-o declarație pentru revista People din 2024, actrița spunea că nu se simte de vârsta pe care o are.

„Cu siguranță nu mă simt de 100 de ani.” vidaXL Fotoliu rabatabil, gri deschis, material textil Cumpără acum

Tot atunci, Eva Marie Saint a detaliat ce îi face bine în prezent. Potrivit Hellomagazine, starea ei bună se datorează plimbărilor în aer liber, faptului că rămâne activă, meciurilor de baseball urmărite cu plăcere, mai ales cele ale echipei Los Angeles Dodgers, și timpului petrecut cu familia și prietenii.

Această idee nu este recentă. Cu un deceniu înainte, la 90 de ani, Eva Marie Saint declara pentru Fox News că făcea plimbări zilnice de o oră, pe atunci împreună cu soțul ei, Jeffrey Hayden, care a murit în 2016, la 90 de ani.

Mersul nu este, în cazul său, un episod de wellness, ci o rutină menținută ani la rând. Dacă doriți ceva aplicabil chiar săptămâna aceasta, iată o sugestie: începeți nu cu un program complicat, ci cu o plimbare pusă în calendar, exact ca orice altă întâlnire.

Activitate și prezență în viață

Eva Marie Saint nu vorbește exclusiv despre mișcare. Vorbește și despre bucurie, interes și legături apropiate. Baseball-ul, ieșirile, familia, prietenii, toate alcătuiesc o viață activă în sensul cel mai uman al cuvântului. Acest aspect este important, deoarece multe femei asociază „a avea grijă de tine” doar cu alimentația, sala sau analizele.

În cazul ei, imaginea este mai amplă: să mergeți, să respirați, să iubiți, să lucrați. A formulat acest lucru foarte direct într-un interviu acordat Fox News, la 90 de ani.

„Ajungi la o anumită vârstă și ești atât de mândru că mergi și respiri și iubești și lucrezi și toate astea la 90 de ani.”

Aceasta este o frază care schimbă perspectiva. Nu vă împinge spre perfecțiune, ci spre continuitate. Să rămâneți în mișcare, să păstrați relațiile vii și să aveți ceva care vă face plăcere poate fi mai realist decât orice listă strictă de reguli.

A ales familia înaintea ritmului carierei

Mai există un detaliu semnificativ despre felul în care și-a construit viața. La scurt timp după ce a câștigat Oscarul, Eva Marie Saint a luat o pauză conștientă de la actorie în anii ’50 și ’60 pentru a se concentra pe viața de familie, alături de soțul ei și de cei doi copii.

Într-un interviu pentru The Independent, a explicat că agentul ei își dorea pentru ea un ritm de muncă mult mai intens, într-o perioadă în care avea doi copii mici.

„Agentul meu era grozav, dar voia să muncesc prea mult când aveam doi copii mici. Refuzam lucruri, iar el îmi spunea că nu voi fi niciodată o super-superstar dacă nu voi munci mai mult. Așa că am spus, «Cred că nu vreau să fiu o super-superstar.» Vreau să continui să lucrez, dar familia mea este întotdeauna pe primul loc. Și așa m-am simțit întotdeauna.”

Dacă ați trecut măcar o dată prin tensiunea dintre „mai mult” și „destul”, probabil că această frază este elocventă. Nu este un discurs despre renunțare, ci despre alegere. Despre a nu lăsa succesul să vă acapareze complet viața personală.

La vârste foarte înaintate, a rămas prezentă, nu retrasă

Longevitatea ei nu înseamnă doar ani, ci și prezență publică până târziu. Ultima apariție pe ecran a fost în „Mariette in Ecstasy”, lansat în 2019, deși filmările se încheiaseră încă din 1996. Iar în 2018, la 93 de ani, a prezentat un premiu Oscar, ceea ce vorbește despre vitalitatea ei și despre locul pe care îl are încă în istoria Hollywood-ului.

A vorbit și despre partea mai puțin comodă a înaintării în vârstă pentru actrițe. În The Independent, Eva Marie Saint a spus că rolurile pentru persoane în vârstă sunt adesea scrise limitativ, ca și cum bătrânețea ar însemna automat neputință sau nevroză. A amintit și poziția Angelei Lansbury, pe care a susținut-o.

„Recent, am văzut ceva ce a spus Angela Lansbury. A spus că pe măsură ce îmbătrânești, devine mai greu să găsești roluri. Și oamenii tind să scrie personaje mai în vârstă ca fiind cu handicap sau nevrotice; pur și simplu nu scriu pentru persoanele în vârstă.”

Pentru cititoarele Lyla, aici este și un memento util: îmbătrânirea activă nu arată într-un singur fel. Poate însemna muncă, o pauză, plimbări, familie și meciuri de baseball într-o după-amiază liniștită. La Eva Marie Saint, firul comun pare să fie altul: a ales constant ce îi face viața mai bună, iar obiceiul care revine este plimbarea zilnică de o oră, despre care vorbea deja la 90 de ani.