Trecerea timpului aduce cu sine numeroase schimbări, iar părul nu face excepție. Stiliștii de la Hollywood confirmă că o tunsoare scurtă poate fi nu doar o alegere șic, ci și una extrem de funcțională pentru femeile de peste 50 de ani, creând, conform specialistului Joseph Maine, „iluzia de plenitudine și lifting”. Hai să vedem care sunt cele mai cerute 8 stiluri ale momentului.

De ce se schimbă părul odată cu vârsta?

V-ați gândit vreodată de ce tunsoarea care vă stătea perfect la 30 de ani nu mai are același efect la 50? Ei bine, există o explicație științifică. Potrivit hairstylistului celebrităților, David von Cannon, transformările sunt profunde. „[Părul] devine mai subțire, își pierde densitatea și se usucă, deoarece scalpul produce mai puțin sebum. Părul cărunt și alb este mai aspru și mai poros, ceea ce schimbă modul în care prinde culoarea și cum răspunde la produse. Și modelele de bucle se pot schimba,” explică el.

Iar asta înseamnă că trebuie să ne adaptăm. „Toate acestea explică de ce tunsoarea care a funcționat ani de zile s-ar putea să evolueze pe măsură ce înaintăm în vârstă,” adaugă von Cannon. Joseph Maine, director artistic global la ColorWow, completează ideea. „Scopul devine mai puțin despre a lupta împotriva acestor schimbări și mai mult despre a lucra cu ele în mod strategic.”

Recomandari 21 de tunsori pentru femeile de peste 50 de ani inspirate de vedete

Bobul, regele necontestat

Dacă există o tunsoare care domină preferințele, aceasta este bobul. Și nu orice fel de bob. „Aud asta constant,” spune Von Cannon, referindu-se la popularitatea sa în rândul clientelor de peste 50 de ani. Cel mai cerut este bobul drept (blunt bob), cu acea linie curată și tăioasă la vârfuri care oferă un aer modern. Pentru styling, el recomandă un spray de protecție termică, cum ar fi EverPure Iron Sleek Coat de la L’Oreal, înainte de uscare. O perie rotundă și o singură trecere cu placa ajută la obținerea unui look neted.

O altă variantă clasică este bobul gradat. Despre acesta, Von Cannon spune simplu: „Este un clasic la care [femeile] se tot întorc.” Aici, secretul stă într-o uscare cu foehnul care să ofere volum la rădăcină, fixat apoi cu un spray cu fixare medie.

Dar ce facem cu părul creț? Pentru texturile naturale, ondulate și crețe, Von Cannon iubește un bob texturat. El recomandă o tunsoare care să ofere mai multă mișcare, pentru a nu încărca look-ul. Sfatul lui este să renunți la căldură și să optezi pentru uscarea naturală sau cu difuzorul, folosind spume de păr precum Crown Affair Texturizing Air Dry Mousse sau Pattern Curl Mousse.

Recomandari 13 coafuri elegante pentru fața ovală recomandate de stiliști de top

Opțiuni moderne și pline de personalitate

Pentru cele care vor ceva mai îndrăzneț, există bixie. Jumătate bob, jumătate pixie, această tunsoare este, conform lui Joseph Maine, o opțiune super populară. E drept că necesită un pic de atitudine. Pentru aranjare, ai nevoie de o cremă sau o pastă de styling lejeră (de exemplu, ROZ Evergreen Style Cream) și să folosești degetele în locul periei pentru un aspect mai natural, „trăit”. Un spray de texturare va adăuga separare și volum.

Și shag-ul stratificat are un farmec aparte, fiind cool fără efort. Maine recomandă adăugarea unor șuvițe care să încadreze fața. Se poate usca natural cu o cremă pentru bucle sau cu difuzorul, folosind o spumă de volum precum Kenra Volume Mousse pentru un plus de lifting.

Iar dacă ești gata, pe bune, să faci o schimbare radicală, alege clasicul pixie. Atât Von Cannon, cât și Maine adoră această tunsoare pentru femeile de peste 50 de ani. Se aranjează similar cu un bixie, folosind o cremă de styling lejeră și aranjând șuvițele cu degetele.

Recomandari Cărarea pe o parte revine în forță – 11 moduri de a o purta recomandate de stiliști

Compromisul perfect și detaliul final

Nu ești pregătită să renunți complet la lungime? Nicio problemă.

Von Cannon spune că un lob (un bob mai lung) este compromisul ideal. „Pentru un lob, ai cele mai multe opțiuni,” explică el. „Uscare cu foehnul, uscare naturală, onduleuri lejere cu un ondulator cu diametru mare, etc. [Dar] folosește întotdeauna un produs de protecție termică.”

Un detaliu care poate transforma orice tunsoare scurtă este bretonul. Maine spune că tunsorile scurte asociate cu un breton cortină (curtain bangs) sau orice alt tip de franjuri reprezintă o combinație excelentă, deoarece „deschide cu adevărat fața și îi oferă un lifting.”

Secretul unei tunsori reușite

Dincolo de stilul ales, există un sfat universal valabil. Von Cannon insistă asupra importanței vizitelor regulate la salon pentru tuns. Motivul e simplu și direct.

„Părul mai subțire arată mai repede deteriorarea la vârfuri,” avertizează el. „Tunsoarea trebuie menținută proaspătă, altfel totul se destramă.”