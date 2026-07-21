Inebrya Keratin Restructuring Shampoo pornește de la 31 lei, iar cele mai accesibile opțiuni din listă sunt la 13-14 lei. Selecția de produse cu keratină de mai jos acoperă pași diferiți din rutină: șampon, mască, spray, ulei și două plăci de întins părul.

Articol cu link-uri afiliate: primim un comision dacă cumperi prin ele, fără cost suplimentar pentru tine.

1. Șamponul pentru restructurare din gama Inebrya

Reparare intensiva Inebrya Inebrya Keratin Restructuring Shampoo Sampon restructurare cu keratina Keratin

Restructuring

Shampoo De ce: Este alegerea potrivită pentru rolul de reparare intensivă fiindcă numele indică direct restructurare cu keratină. La 31 lei, rămâne într-o zonă de preț medie pentru selecția de șampoane din listă. Pentru cine: Pentru cine caută un șampon cu accent clar pe restructurare. De știut: Costă mai mult decât celelalte două șampoane din listă. 31 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

2. Opțiunea de bază pentru buget mic

Buget redus Dr. Santé Dr. Santé Keratin sampon de regenerare si hidratare pentru parul fragil, lipsit de strălucire Keratin

regenerare

hidratare De ce: La 13 lei, este cel mai ieftin produs din selecție. Numele menționează regenerare și hidratare pentru părul fragil, lipsit de strălucire, ceea ce îl face ușor de poziționat într-o rutină simplă. Pentru cine: Pentru cine vrea un șampon cu keratină la cel mai mic preț din listă. De știut: Numele nu indică restructurare, spre deosebire de varianta Inebrya. 13 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

3. Șamponul orientat spre păr uscat și deteriorat

Par uscat Kallos Kallos Hair Pro-Tox sampon cu keratina pentru păr uscat și deteriorat Hair Pro-Tox

keratină

păr uscat și deteriorat De ce: Numele spune clar cui se adresează: păr uscat și deteriorat. La 14 lei, stă foarte aproape de varianta Dr. Santé ca preț, dar cu o direcție mai precisă în denumire. Pentru cine: Pentru cine are păr uscat și deteriorat și vrea un șampon dedicat acestei nevoi. De știut: Costă puțin mai mult decât Dr. Santé Keratin. 14 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

4. Masca simplă cu keratină din selecție

Hidratare profunda Kallos Kallos KJMN Professional Keratin Masca de par cu keratina KJMN Professional

Keratin

Mască de păr De ce: Este singura mască din listă, deci completează logic o rutină bazată pe șampon și tratamente fără clătire. La 21 lei, rămâne sub prețul produselor leave-in și mult sub zona aparatelor de coafat. Pentru cine: Pentru cine vrea o mască cu keratină, nu încă un șampon. De știut: Numele nu indică alte beneficii în afară de prezența keratinei. 21 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

5. Spray-ul cu keratină în format practic

Protector zilnic RYOR RYOR Hair Care spray cu keratina pentru păr Hair Care

spray

cu keratină pentru păr De ce: Este singurul spray din listă, deci are sens dacă vrei un produs cu keratină într-un format diferit de mască sau ulei. Numele rămâne direct și ușor de înțeles: spray cu keratină pentru păr. Pentru cine: Pentru cine preferă formatul spray într-o rutină cu keratină. De știut: La 55 lei, costă mult mai mult decât șampoanele și masca din listă. 55 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

6. Uleiul restructurant pentru pas concentrat

Tratament concentrat Inebrya Inebrya Keratin ulei restructurant cu keratina Keratin

ulei restructurant

cu keratină De ce: Pentru rolul de tratament concentrat, numele îl ajută clar: este un ulei restructurant cu keratină. La 59 lei, este cel mai scump tratament de păr fără aparat din această selecție. Pentru cine: Pentru cine caută un produs cu keratină în format de ulei. De știut: Are un preț mai mare decât spray-ul RYOR. 59 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

7. Placa Remington mai accesibilă dintre cele două

Coafare eficienta Remington Remington Keratin Protect S8540 placa de intins parul Keratin Protect

S8540

placă de întins părul De ce: Este varianta Remington cu prețul mai mic din listă, la 169 lei. Numele include Keratin Protect și codul S8540, suficient cât să o diferențiezi rapid de modelul superior. Pentru cine: Pentru cine vrea o placă de întins părul cu keratină la cel mai mic preț dintre cele două aparate. De știut: Numele nu indică Therapy, prezent la modelul S8590. 169 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

8. Varianta Remington cu poziționare superioară în gamă

Protectie avansata Remington Remington Keratin Therapy S8590 placa de intins parul Keratin Therapy

S8590

placă de întins părul De ce: Este a doua placă din listă și se diferențiază prin denumirea Keratin Therapy și codul S8590. La 181 lei, rămâne foarte aproape ca preț de modelul S8540, cu o diferență mică între ele. Pentru cine: Pentru cine vrea modelul Remington poziționat mai sus ca preț în această selecție. De știut: Este cea mai scumpă placă din listă. 181 leipreț verificat la 21 iulie 2026Cumpără acum

Cum alegi între ele

Dacă vrei un șampon cât mai accesibil, Dr. Santé Keratin este la 13 lei, iar Kallos Hair Pro-Tox este la 14 lei și indică în nume păr uscat și deteriorat. Pentru styling, Remington Keratin Protect S8540 costă 169 lei, în timp ce Remington Keratin Therapy S8590 urcă la 181 lei; dacă vrei să rămâi mai jos ca preț, primul model este varianta mai simplă din listă. Între tratamente fără clătire, RYOR Hair Care spray cu keratina pentru păr este la 55 lei, iar Inebrya Keratin ulei restructurant cu keratina la 59 lei; alegerea ține de formatul pe care îl preferi.

Ce să eviți

Să compari direct șampoanele cu spray-ul, uleiul sau placa. Sunt produse din categorii diferite și rezolvă pași diferiți din rutină.

Sunt produse din categorii diferite și rezolvă pași diferiți din rutină. Să alegi doar după rolul editorial, fără să verifici numele complet. Unele denumiri spun exact forma produsului, cum ar fi spray, ulei sau mască, iar asta contează la utilizare.

Unele denumiri spun exact forma produsului, cum ar fi spray, ulei sau mască, iar asta contează la utilizare. Să plătești mai mult pentru un format de care nu ai nevoie. În listă, șampoanele pornesc de la 13 lei, iar tratamentele leave-in ajung la 55-59 lei.

În listă, șampoanele pornesc de la 13 lei, iar tratamentele leave-in ajung la 55-59 lei. Să confunzi cele două plăci Remington după brand. Codurile S8540 și S8590 și denumirile Keratin Protect, respectiv Keratin Therapy, le separă clar.

Întrebări frecvente

Care este cel mai ieftin produs din listă? Dr. Santé Keratin șampon de regenerare și hidratare este la 13 lei. Următorul foarte apropiat ca preț este Kallos Hair Pro-Tox la 14 lei. Ce produs aleg dacă vreau o mască, nu un șampon? Kallos KJMN Professional Keratin Masca de păr cu keratina este singura mască din selecție. Prețul ei este 21 lei. Care este diferența de preț dintre cele două plăci Remington? Remington Keratin Protect S8540 costă 169 lei, iar Remington Keratin Therapy S8590 costă 181 lei. Diferența este de 12 lei. Există în listă un produs în format spray? Da. RYOR Hair Care spray cu keratina pentru păr este singurul spray din selecție și costă 55 lei. Ce variantă aleg pentru păr uscat și deteriorat? Kallos Hair Pro-Tox șampon cu keratina indică direct în nume păr uscat și deteriorat. Este la 14 lei. Care este cel mai scump produs de îngrijire din listă, dacă exclud plăcile? Inebrya Keratin ulei restructurant cu keratina este la 59 lei. Este peste RYOR spray la 55 lei și peste restul produselor de îngrijire din listă.

Acest articol conține link-uri afiliate. Dacă cumpărați prin ele, putem primi un comision, fără cost suplimentar pentru dumneavoastră. Prețurile pot varia.