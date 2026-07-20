Un experiment simplu, cu un rezultat clar

12 săptămâni fără placă. Apoi încă 8 săptămâni, în care a folosit-o doar de 3 ori. Acesta a fost regimul. Venea după 15 ani de decolorări și folosire zilnică a aparatelor cu căldură. Diferența la final a fost clară. Părul arăta mai neted, mai calm și mai puțin agresat.

Jurnalista Dusty Baxter-Wright, de la Cosmopolitan, a renunțat complet la placa de îndreptat timp de 3 luni. Părul ei ajunsese să se rupă. Avea un aspect fragil. Noul ritm a fost mai blând. Spălare și coafare de cel mult 3 ori pe săptămână. Uscător folosit la temperatură medie.

Știi miza, dacă îți place părul aranjat zilnic. Placa oferă rapid un look finisat. Însă folosirea repetată duce la rupere și vârfuri despicate. În timp, ajungi să tunzi exact lungimea pe care voiai s-o păstrezi. O pauză de la un singur aparat poate conta, chiar dacă nu renunți complet la coafare.

Pe durata celor 12 săptămâni, jurnalista a păstrat rutina cât mai simplă. A folosit un balsam fără clătire Ouai și serul L’Oréal Paris Elvive Bond Repair. Cosmopolitan relatează că, în următoarele 8 săptămâni, placa a mai intrat în joc de doar 3 ori.

De ce funcționează o pauză

Charlie Illi, stilist de top și tehnician avansat la Brooks & Brooks, a explicat de ce schimbarea devine vizibilă.

„Părul este format în principal din cheratină, iar stratul său exterior (cuticula) funcționează ca niște țigle protectoare, apărând părul de daune. Când plăcile de îndreptat, ondulatoarele sau chiar uscătoarele de păr sunt folosite în mod repetat la temperaturi ridicate, cuticula poate începe să se ridice, să slăbească și să se uzeze.”

În viața de zi cu zi, asta înseamnă un păr care pierde mai repede umiditatea. Un păr care începe să se simtă aspru. Se încurcă mai ușor și se rupe la fel de ușor. Deteriorarea nu apare dintr-odată, după o singură dimineață grăbită.

„Pe măsură ce acest strat protector devine compromis, părul își pierde umiditatea mai repede, începe să se simtă mai aspru, se încurcă mai ușor și devine mult mai predispus la vârfuri despicate și rupere. Deteriorarea termică rareori se întâmplă peste noapte. Se acumulează treptat, adesea trecând neobservată până când părul începe să se simtă fragil, uscat sau începe să se rupă.”

Testul a arătat un lucru. După 3 luni de pauză de la agresiunea zilnică, rezultatul devine vizibil la atingere și la aspect. Nu este o schimbare spectaculoasă de pe o zi pe alta, ci una care se construiește în timp.

Cum să începi, dacă placa îți usucă părul

Modelul testat este concret. Scoți placa complet pentru 12 săptămâni. Nu crești în același timp frecvența spălării sau a coafării. Dusty Baxter-Wright a rămas la maximum 3 sesiuni de spălare și coafare pe săptămână. A folosit uscătorul la temperatură medie, nu fierbinte.

Rutina ei nu a însemnat păr lăsat de izbeliște. A păstrat coafarea. A ales o variantă mai blândă, cu balsam fără clătire Ouai și serul L’Oréal Paris Elvive Bond Repair. Pontul realist este aici. Nu renunți la tot. Renunți întâi la sursa principală de căldură pe care o folosești repetat.

Merită să abordezi testul cu așteptări corecte. Daunele deja făcute nu dispar complet. Charlie Illi a spus clar că părul deteriorat poate arăta și se poate simți mai bine, dar zonele cele mai afectate nu se repară integral.

„Poți îmbunătăți absolut strălucirea, rezistența și manevrabilitatea părului deteriorat, dar zonele cele mai compromise trebuie, de obicei, lăsate să crească și tunse în timp.”

După experiment, același stilist a observat că părul reținea mai bine umiditatea. Arăta „mai calm, mai neted și mai puțin agresat”.