Somnul în spațiu pare un vis, dar realitatea este surprinzătoare. În timpul misiunii Artemis II, astronauții au dormit în cele mai neobișnuite poziții, de la atârnat cu capul în jos până la înghesuit printre echipamente. Comandantul Reid Wiseman a povestit pentru CNN cum s-a adaptat echipajul său la condițiile de microgravitație.

„Christina a dormit cu capul în jos în mijlocul vehiculului, ca un liliac suspendat de tunelul nostru de andocare”, a spus Wiseman. „Victor are un mic colțișor confortabil acolo. Jeremy a stat întins pe scaunul unu, iar eu am dormit sub ecrane, pentru orice eventualitate. De fiecare dată când ațipeam aseară, aveam imaginea că mă împiedic de o bordură și mă trezeam singur. Așa că trupul meu se reacomodează.”

Somnul în spațiu, între vis și realitate

Dincolo de provocările inițiale, astronauții par să se bucure de odihna în imponderabilitate. O tradiție care datează încă din programul Apollo presupune ca echipajul să fie trezit de o melodie aleasă chiar de ei, iar una dintre alegerile recente a fost „Pink Pony Club” de Chappell Roan. Chiar dacă melodia s-a oprit înainte de refren, spre nemulțumirea lor, experiența generală a fost pozitivă.

Recomandari Ce putem face pentru a dormi mai bine pe timp de caniculă

„Ei bine, ne place mult să dormim aici”, a confirmat astronauta Christina Koch. „Cei mai mulți dintre noi am dormit foarte bine. Pentru mine, somnul în spațiu este una dintre cele mai confortabile modalități de a dormi și este un somn foarte profund, complet.”

Beneficiile somnului cu gravitație zero

La prima vedere, pare contraintuitiv. Și totuși, somnul într-o stare de microgravitație decomprimă coloana vertebrală, eliberând presiunea de pe spate și articulații. Acest lucru favorizează circulația sângelui și duce la un somn mai profund. Vestea bună? Nu trebuie să ajungi în spațiu pentru a simula asta.

Poți adopta poziția de „somn cu gravitație zero” acasă, pur și simplu ridicându-ți capul și genunchii deasupra nivelului inimii. Astfel, coloana vertebrală se aliniază neutru, mușchii se relaxează, iar presiunea asupra inimii scade. În plus, căile respiratorii se deschid mai natural, ceea ce poate reduce dificultățile de respirație și sforăitul. Poate ameliora chiar și probleme digestive precum refluxul acid, deoarece gravitația menține acidul în stomac.

Recomandari Compatibilitate sexuală. Cu ce zodii te potrivești cel mai bine în dormitor, în funcție de zodia ta

Ce spun cifrele, de fapt

Dar lucrurile stau puțin diferit când analizăm datele concrete. În ciuda relatărilor pozitive, privarea de somn și oboseala excesivă sunt frecvent raportate de astronauți. Un studiu condus de Dr. Laura Barger a monitorizat astronauții în timpul misiunilor spațiale și a constatat că aceștia dormeau în medie doar 5,96 ore pe noapte, deși încercau să doarmă 7,35 ore.

Cifrele sunt clare.

Același studiu a dezvăluit că 78% dintre membrii echipajelor au raportat că au luat medicamente pentru somn în timpul zborurilor spațiale. Obstacolele sunt numeroase: ritmul circadian este perturbat (experimentează până la 16 răsărituri și apusuri pe zi), iluminatul artificial poate fi dezorientant, iar absența gravitației afectează reglarea naturală a temperaturii corpului, necesară pentru un somn profund.

Recomandari De ce nu este bine sa dormi cu parul ud! Expertii trag un semnal de alarma

Opinia experților: Rutina bate poziția

Deci, cum vine asta? E drept că o poziție mai bună ajută, dar nu e totul. Dr. Lara Aillon-Sohl, psihiatru și expert în somn la Headspace, explică: „Deși ridicarea membrelor pentru a simula imponderabilitatea poate cu siguranță să ia presiunea de pe partea inferioară a spatelui și să ajute la deschiderea căilor respiratorii, ca simplu om de pe planeta Pământ, biologia ta ține mult mai mult cont de ceasul tău intern decât de «altitudinea» ta fizică.”

V-ați gândit vreodată de câte ori vă mișcați în somn? Dr. Rebecca Robbins, expert în somn pentru Oura Ring, are răspunsul: „Cu toții ne mișcăm de aproximativ 80 de ori, intrând și ieșind din diferite poziții în timpul somnului de noapte, dar ne petrecem majoritatea nopților într-una din cele trei poziții: pe burtă, pe spate sau pe o parte.” Poziția poate fi antrenată. „Dacă doriți să rămâneți pe o parte în loc de pe spate, există o serie de dispozitive, de la perne la purtabile, pe care le puteți cumpăra și care sunt concepute pentru a realiza acest lucru”, adaugă ea, sugerând chiar și un remediu ieftin: o minge de tenis pusă într-o borsetă la spate.

Iar Dr. Shelby Harris, autoarea cărții „Ghidul femeilor pentru depășirea insomniei”, subliniază importanța consecvenței. „Nu trebuie să fie exact aceeași oră, dar într-un interval de 30 de minute, maximum 60 de minute în weekend – și asta e cam la limită”, spune ea. „Consecvența orei de culcare și trezire ajută la îmbunătățirea calității și cantității somnului.”

În final, secretul nu pare să stea într-o poziție anume, ci într-un cumul de obiceiuri sănătoase. Dr. Aillon-Sohl concluzionează: „Pentru a-ți optimiza cu adevărat odihna, trebuie să-ți antrenezi comportamentele pentru a privi dormitorul ca pe un sanctuar răcoros, întunecat și liniștit, mai degrabă decât un loc pentru scrollat.”

Dr. Robbins oferă o perspectivă încurajatoare: „Milioane de oameni de pe glob s-au resemnat cu ideea că trebuie să se târască prin viață epuizați, când adevărul este că, adesea, mici schimbări în rutinele noastre de somn pot oferi impacturi dramatice și pozitive asupra funcției noastre cognitive, a sănătății și bunăstării emoționale și a longevității noastre.”