Până acum, pentru multă lume „artizanal” suna aproape automat mai bun, mai curat, mai sănătos. Diferența care contează de fapt e alta: la înghețată, eticheta poate fi mai degrabă un argument de marketing, iar alegerea mai inspirată vine din lista de ingrediente, din textura produsului și din cât zahăr are, nu din denumire.

Nu există o definiție universală pentru „înghețată artizanală”, iar aici se rupe mitul de la care pornesc multe alegeri de vară. În practică, termenul descrie de obicei un produs făcut în loturi mici, din ingrediente proaspete, pentru consum rapid. Asta nu înseamnă automat că este și mai sănătos decât o înghețată industrială.

Pentru tine, partea utilă e simplă: când compari două cutii sau două vitrine, numele spune mai puțin decât compoziția. Miza reală este să nu confunzi „artizanal” cu „fără zahăr”, „natural” sau „mai bun pentru consum frecvent”, fiindcă aceste lucruri nu sunt garantate de etichetă.

Textura înghețatei industriale și a celei artizanale

Înghețata industrială are, în general, mai mult aer încorporat, prin procesul numit overrun, decât gelato-ul artizanal. Rezultatul se simte ușor: varianta industrială este mai voluminoasă și mai ușoară, în timp ce gelato-ul este mai dens. Dens nu înseamnă automat mai sănătos, ci doar o textură diferită și o experiență diferită când o mănânci.

Și temperatura de servire schimbă percepția. Gelato-ul artizanal este servit puțin mai cald decât înghețata industrială, iar aromele se simt mai intens. Dacă un sortiment ți se pare mai parfumat sau mai „plin”, asta poate veni și din modul de servire, nu doar din ingredientele în sine.

Potrivit CSID, tocmai aceste diferențe de aer și temperatură alimentează ideea că produsul artizanal ar fi automat superior. În realitate, ele spun mai ales ceva despre consistență și gust, nu oferă singure un verdict despre calitate sau sănătate.

Zahărul rămâne prezent și în variantele care par mai „ușoare”

Zahărul este esențial atât în înghețata artizanală, cât și în cea industrială. Nu e pus doar pentru gust. El influențează textura și împiedică înghețarea completă a produsului, așa că apare ca ingredient de bază în ambele categorii.

Aici intră și sorbetul, care are reputația de desert mai lejer pentru că nu conține lactate și are mai puține grăsimi decât înghețata clasică. Totuși, conținutul lui de zahăr poate fi comparabil cu cel al înghețatei obișnuite. Dacă alegerea se face doar pe ideea „fără lactate egal mai ușor”, poți rata exact detaliul care contează.

Culoarea foarte intensă poate fi un semn util

Un indiciu simplu, mai ales când alegi din vitrină, ține de culoare. Nuanțele foarte puternice, cum este un verde aprins la fistic, pot arăta folosirea unor coloranți alimentari, pentru că ingredientele naturale dau de regulă culori mai cuminți.

Asta nu transformă automat produsul într-unul de evitat, dar îți spune să privești cu puțin mai multă atenție ceea ce cumperi, mai ales dacă tocmai aspectul „natural” era motivul pentru care ai ales sortimentul.

Sorbetul nu conține lactate, dar poate avea un conținut de zahăr comparabil cu cel al înghețatei clasice.