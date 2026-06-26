Soarele nu devine periculos abia când apare roșeața puternică. Un studiu din 2024 al British Skin Foundation arată că 59% dintre copii au suferit cel puțin o dată arsuri solare, iar miza nu este doar o usturime de câteva zile, ci riscul de melanom mai târziu în viață.

Potrivit Independent. Mai precis, aproape 6 din 10 copii au trecut deja printr-o arsură solară, în timp ce doar 42% poartă și știu să folosească loțiunea de protecție solară vara, potrivit părinților. Diferența dintre aceste două cifre indică un aspect concret pentru orice familie: simplul fapt de a avea cremă în geantă nu înseamnă automat protecție reală, mai ales dacă nu este aplicată corect și reaplicată.

Pentru dumneavoastră, acest lucru se traduce simplu: dacă cel mic stă mult în parc, la piscină, pe plajă sau la antrenamente în aer liber, protecția solară nu este un detaliu de vacanță, ci o rutină. Iar dacă aveți un adolescent acasă, partea mai complicată este că bronzul nu este un semn de „piele sănătoasă”, ci unul de apărare după expunerea la UV.

Arsura de azi poate însemna un risc mai mare peste ani

Profesorul Tess McPherson (dermatolog consultant la British Association of Dermatologists) a explicat clar de ce arsurile la vârste mici contează atât de mult:

„Arsurile solare ar trebui evitate întotdeauna pe cât posibil, în special la copii. Arsurile solare severe pot provoca bășici și pot duce la insolație și epuizare termică, așadar ar trebui luate foarte serios. Pe lângă faptul că sunt dureroase și neplăcute, arsurile solare pot provoca daune permanente, care pot crește riscul de cancer de piele în viitor.” -17% Kalinor retard P 600 mg Hartkapseln 50 St Cumpără acum

Datele sunt greu de ignorat: aproximativ un sfert din daunele UV acumulate pe durata vieții apar înainte de 20 de ani. Cinci sau mai multe arsuri solare severe înainte de 20 de ani cresc riscul de melanom cu 80%, față de copiii și adolescenții care nu trec prin astfel de episoade repetate.

Sophie Brooks (manager informații de sănătate la Cancer Research UK) a explicat și mecanismul din spatele acestui risc. Radiația UV poate deteriora ADN-ul din celulele pielii, iar arsurile solare sunt semnul vizibil că această deteriorare s-a produs deja. Altfel spus, pielea nu „se obișnuiește” cu soarele, ci acumulează leziuni.

În imaginile de mai jos vedeți exact genul de expunere care pare inofensivă la prima vedere: lumină puternică, stat în aer liber, piele descoperită. Tocmai astfel de momente necesită reguli clare, nu doar „lasă că stăm puțin”.

Umbra și hainele contează mai mult decât credeți

Una dintre cele mai utile concluzii ale studiului este și una dintre cele mai ușor de pus în practică. 75% dintre copii nu sunt conștienți de beneficiile căutării umbrei, iar numai 13% poartă haine cu protecție UPF. Aceasta înseamnă că două metode simple, fără aplicări repetate și fără negocieri lungi, sunt încă prea puțin folosite.

Dar exact aici puteți câștiga cel mai ușor. Dacă știți că urmează ore petrecute afară, începeți cu lucrurile care nu depind de chef: tricou care acoperă umerii, pălărie, șapcă și pauze la umbră. Loțiunea rămâne importantă, doar că nu ar trebui să fie singura barieră.

Sophie Brooks a spus foarte clar că loțiunea de protecție solară nu oferă protecție 100% și ar trebui combinată cu statul la umbră și cu haine care acoperă corpul. Iar profesorul Tess McPherson a adăugat că acele obiceiuri învățate devreme îi ajută pe copii toată viața. Acest lucru contează și pentru familiile care petrec mult timp afară, la înot, drumeții sau joacă în weekend: nu vă bazați pe un singur produs, construiți un „set” de protecție.

Și încă un detaliu util: pentru bebelușii sub șase luni, loțiunea de protecție solară nu trebuie folosită. NHS recomandă ca ei să fie ținuți departe de lumina directă a soarelui, la umbră și acoperiți cu haine.

În a doua postare, ideea se vede foarte bine: protecția nu înseamnă doar cremă, ci și haine, accesorii și felul în care organizați timpul petrecut afară.

Ce să alegeți concret când cumpărați protecție solară pentru copii

Reperul de bază din datele publicate este simplu: loțiune cu SPF de minimum 30 și protecție UVA, aplicată la fiecare două ore și reaplicată după înot, exerciții fizice sau transpirație. Dacă ziua include apă sau multă alergare, regula de reaplicare contează mai mult decât cifra mare de pe ambalaj.

Numai că multe familii greșesc exact aici. Pun crema dimineața și cred că au rezolvat. 11 trucuri geniale ca să-ți convingi copilul să folosească crema de soare arată că problema nu este doar lipsa produsului, ci faptul că cei mici nu știu mereu să îl folosească vara. Așa că ajută să transformați aplicarea într-un obicei previzibil: înainte să ieșiți din casă, înainte de piscină, din nou după prosop.

Dacă aveți copil mai mare sau adolescent, funcționează mai bine explicațiile scurte decât predicile. Spuneți-i ce înseamnă concret: arsurile dor, pot da bășici, pot duce la epuizare termică și cresc riscul în timp. Iar bronzul „sigur” nu există. Sophie Brooks a spus direct:

„Deteriorarea pielii nu înseamnă doar arsuri solare, poate începe înainte de asta. Un bronz este un semn că pielea cuiva încearcă să se protejeze de deteriorare, deci nu există un bronz UV sigur.”

De ce merită să luați în serios această rutină chiar dacă nu vedeți urmările acum

Arsurile solare nu vin doar cu risc de cancer de piele mai târziu. Până la 80% din îmbătrânirea vizibilă a pielii este cauzată de expunerea la UV, față de alți factori care afectează pielea de-a lungul vieții. Profesorul Tess McPherson a atras atenția că radiația UV deteriorează celulele care păstrează fermitatea și suplețea pielii, ceea ce duce la riduri și la alte semne de îmbătrânire prematură.

Iar asta schimbă puțin și discuția din familie. Nu este despre a ține copiii în casă și nici despre a le strica vara. Este despre măsuri sensibile, repetate, care fac diferența: umbră, haine care acoperă bine pielea, pălărie și reaplicarea cremei. Dacă dumneavoastră faceți asta constant, copiii o vor considera ceva normal, nu o pedeapsă.

„Este important să începeți să practicați siguranța la soare de la o vârstă fragedă pentru a forma obiceiuri bune, adulții dând un exemplu despre cum să fiți în siguranță la soare.”

Aspectul important de reținut azi este acesta: SPF 30+ cu protecție UVA, reaplicare la două ore, iar pentru bebelușii sub șase luni, umbră și haine, nu loțiune.