Consecința e simplă și foarte concretă: poți păstra concediul pentru plajă, drumuri și cine bune, nu pentru ore petrecute în cameră. Medicul își ghidează alegerile după regula „fierbe, gătește, curăță sau uită”, adică merge pe lichide fierte și pe mâncăruri gătite la temperaturi înalte, mai ales carnea.

„În vacanță, sunt relaxat, dar există lucruri care nu sunt negociabile.”

Miza nu e mică. Iar medicul atrage atenția asupra unui detaliu pe care mulți turiști îl ignoră: faptul că localnicii par să fie bine nu înseamnă că organismul unui vizitator reacționează la fel.

„Nu este doar o problemă de sănătate, ci îți poate distruge întreaga vacanță. Faptul că localnicii nu se îmbolnăvesc nu înseamnă că noi, turiștii, suntem la fel de norocoși.”

Fructele pe care le cureți tu, alegerea mai sigură

La fructe, regula e foarte clară. Medicul recomandă variantele pe care le poți decoji personal, cum este banana, și le pune înaintea celor care ar fi putut fi spălate cu apă contaminată, cum este mărul. Pare un detaliu mic, dar exact aici se strică des planul unei zile de vacanță.

Potrivit Libertatea, Joachim Mertens rezumă alegerea astfel: fructul sigur este cel pe care îl deschizi tu, nu cel care poate să fi trecut deja prin apă nesigură sau prin mâini murdare. Asta înseamnă că un gest banal, făcut înainte să mănânci, cântărește mai mult decât aspectul impecabil al unui bufet.

Când vine vorba despre apă, nu orice destinație intră în aceeași categorie. Apa de la robinet este considerată sigură în țările industrializate occidentale cu o aprovizionare controlată, precum Italia, cu excepția cazului în care există avertismente locale. Acolo, filtrul principal rămâne atenția la anunțurile din zonă.

Simptomele pot apărea în câteva ore sau după 3 zile

Timpul până la apariția problemelor diferă mult și tocmai de aceea legătura cu masa „vinovată” nu e mereu evidentă. Pentru toxinele alimentare, perioada de incubație poate fi de câteva ore. La Salmonella, intervalul urcă la 6-72 de ore. La norovirus, apare la 12-48 de ore.

Practic, dacă te simți rău a doua zi sau chiar la 2-3 zile după o masă, merită să te gândești și la ce ai băut sau mâncat înainte, nu doar la ultima farfurie. Iar faptul că într-un grup se îmbolnăvește o singură persoană nu contrazice expunerea la același agent patogen. Sistemul imunitar joacă un rol important, spune medicul, de aceea unii rămân bine, iar alții nu.

Și periuța de dinți contează, nu doar farfuria

Există și un colț din baie pe care îl uiți ușor. Razele UV au un efect dezinfectant.