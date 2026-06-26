Ideea că sportul și școala ar fi mutual exclusive persistă în multe familii din România. Un studiu global pe peste un milion de elevi demonstrează însă contrariul: activitatea fizică moderată, adică două ore de educație fizică pe săptămână, este asociată cu rezultate școlare mai bune, mai ales la matematică și științe.

Aceste constatări contrazic o temere frecventă a părinților: că orele de mișcare „fură” din timp și scad notele. Datele publicate arată că două ore pe săptămână pot genera un efect academic pozitiv, nu negativ. În România, unde un sondaj World Vision România indică faptul că aproximativ 81% dintre copiii din mediul rural nu desfășoară activități sportive în afara orelor de educație fizică, implicațiile sunt concrete: lipsa mișcării poate reduce rezistența fizică și afectează atenția și concentrarea la școală.

Elevi olimpici și sportivi de performanță: Andra Romaniuc și succesul dublu

Există exemple clare chiar în țară, dincolo de statisticile globale. Andra Romaniuc (18 ani), elevă în clasa a XII-a la Liceul cu Program Sportiv din Botoșani, este portar al echipei feminine de fotbal FC Botoșani, are două selecții la naționala feminină de fotbal a României, la junioare U15 și U16, și a încheiat anul cu media 10 pe linie.

„Pentru mine, școala a fost mereu importantă, la fel și sportul. Și una, și alta au fost foarte importante.”

Andra a explicat și cum a apărut pasiunea ei pentru fotbal, un detaliu pe care mulți părinți îl recunosc: un copil prinde gustul pentru mișcare mai ușor când jocul primează. „Era pusă mereu în poartă de verișorii ei. Și acolo a prins «microbul». De mică am avut pasiunea asta, am fost pusă în poartă de verișorii mei și de acolo s-a aprins flacăra și am vrut mult să continui”, a spus ea. Faptul că a ajuns și în lotul național, ca portar, la diferite turnee de dezvoltare, nu a venit în detrimentul școlii.

Dimpotrivă. „Pe parcursul anilor am încercat să fiu cât mai constantă, să am medii cât mai bune. Am învățat la toate materiile. Pentru mine, toate materiile sunt importante, au rolul lor în dezvoltarea mea. În plus, de mică am fost perfecționistă în toate. Și am încercat să creez un echilibru între sport și educație”, a declarat Andra Romaniuc (18 ani).

Cheia succesului: rutine bine stabilite și disciplină

Dacă vă întrebați ce fac concret copiii care reușesc în ambele domenii, răspunsul este realist: organizare, disciplină, somn și muncă în reprize scurte, dar concentrate.

Irina Funduianu, elevă în clasa a X-a, a terminat anul școlar cu medii de 10 și este campioană națională la alergare montană și cros. Formula ei este simplă: își planifică eficient timpul, pentru a include antrenamente, lecții, odihnă și timp liber.

„Am deprins singură cum să învăț, cum să mă organizez. Să-mi planific bine timpul, pentru a fi odihnită și la antrenamente, să-mi fac bine lecțiile, să citesc, să învăț, să am și timp liber. Este important să fii organizat și disciplinat.”

Aceasta este, de fapt, una dintre ideile cele mai utile pentru acasă: constanța face diferența, nu volumul mare de învățat. Sesiuni scurte de studiu, planificarea săptămânii în avans și 8-10 ore de somn pe noapte se numără printre obiceiurile care susțin atât sportul, cât și școala. Dacă programul copilului dumneavoastră este haotic, de aici merită să începeți, nu prin presiune suplimentară.

Mișcarea ajută creierul, nu doar corpul

Studiul Universității din Sydney, Australia, realizat prin Charles Perkins Centre și bazat pe peste 115 studii la nivel mondial, cu peste un milion de elevi cu vârste între 9 și 18 ani, explică și motivul. Exercițiile fizice modifică fizic creierul, crescând volumul în regiunile asociate memoriei și funcțiilor cognitive. Acesta este unul dintre motivele pentru care apar rezultate mai bune la științe.

Katherine Owen, medic coordonator al studiului publicat în revista științifică Medicine & Science in Sports & Exercise, a explicat că efectul poate apărea rapid, când mișcarea are loc aproape de orele de curs. Potrivit Adevarul, beneficiile cele mai vizibile au apărut la matematică și științe.

„Credem că observăm această legătură deoarece activitatea sportivă are loc imediat înaintea lecțiilor academice și, prin urmare, poate avea un efect imediat asupra atenției copiilor și asupra concentrării lor la sarcinile școlare. Am observat că cele mai importante îmbunătățiri au apărut la disciplinele matematică și științe.”

Dar poate cea mai liniștitoare concluzie pentru părinți este alta: nu este vorba doar despre sport de performanță. Efectul pozitiv apare chiar și la nivel moderat, adică două ore pe săptămână de educație fizică. Nu este nevoie ca fiecare copil să ajungă campion pentru a beneficia de mișcare.

Sfaturi concrete pentru copilul dumneavoastră, chiar dacă nu face sport de performanță

Primul sfat util este să nu mai priviți sportul și învățătura ca pe o competiție. Când copilul pierde un concurs sau ia o notă mai mică, „mentalitatea de creștere” din exemplele acestor elevi poate fi tradusă simplu: eșecul nu închide drumul, ci indică ce trebuie ajustat. Nu eticheta, ci ritmul contează.

Al doilea aspect: urmăriți echilibrul, nu perfecțiunea din mediul online. Beatrice Ungureanu, care a terminat liceul ca șefă de promoție, cu media 10 în toți anii de studiu, practicând lupte libere și obținând locurile II și III pe podium la nivel național, spune clar cum a reușit: pas cu pas, fără acumulări. Ea a învățat zilnic, pentru fiecare obiect, și nu a lăsat goluri care să se transforme în stres pe ultima sută de metri.

Mai este ceva important. Rolul școlii și al antrenorilor contează enorm, chiar dacă nu au fost anunțate aici programe naționale dedicate integrării performanței sportive cu educația academică. Când profesorii nu tratează sportul ca pe o scuză pentru școală, iar antrenorii nu tratează școala ca pe un obstacol, copilul nu mai este obligat să aleagă între două lumi.

Dacă doriți un pas concret pentru săptămâna aceasta, începeți cu o regulă simplă în familie: programul de mișcare rămâne în calendar la fel de serios ca temele, iar serile se termină la timp, astfel încât copilul să poată dormi 8-10 ore. Pare puțin, dar exact din astfel de rutine mici au construit echilibrul și Andra Romaniuc (18 ani), și Irina Funduianu, și Beatrice Ungureanu.

Așadar, un fapt important rămâne: două ore de educație fizică pe săptămână, nu un program extrem, au fost suficiente în studiul global pentru a genera îmbunătățiri academice, mai ales la matematică și științe.