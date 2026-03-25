Hiromi Ueda, make-up artist de talie mondială pentru Giorgio Armani, dezvăluie secretele unui ten care arată impecabil, dar complet natural. Interesant este că primul fond de ten pe care l-a cumpărat la sosirea sa în Londra din Japonia a fost chiar Luminous Silk de la Armani, un produs pe care îl folosește cu drag și astăzi. Ea ne împărtășește patru tehnici esențiale pentru a aplica fondul de ten astfel încât să arate ca o a doua piele.

Hidratarea este cheia

Pentru a obține un fond de ten cu aspect proaspăt și luminos, ai nevoie de un ten echilibrat și, mai ales, hidratat. Ueda recomandă un truc simplu, un fel de mască-șervețel improvizată acasă. Înmoaie câteva dischete demachiante în loțiune tonică și plasează-le pe cele mai uscate zone ale feței pentru cinci-zece minute înainte de a aplica fondul de ten. Acest pas simplu oferă pielii un plus de umiditate exact acolo unde are nevoie.

Masajul facial face diferența

Pentru Ueda, pregătirea pielii este o parte fundamentală a aplicării machiajului. De aceea, ea insistă să dedici timp unui masaj facial simplu, dar foarte eficient, înainte de a trece la fondul de ten. Aplică-ți crema hidratantă în centrul feței „cu mișcări blânde” și întinde-o „spre urechi, sprâncene și linia părului, folosind mișcări circulare cu vârfurile degetelor”.

Dar nu te opri aici. Sfatul ei merge mai departe. „Pe gât, cel mai bine este să folosești mișcări descendente, iar în zona bărbiei, poți folosi încheieturile degetelor pentru a ajuta la definirea formei.” Pare complicat? Nu-i chiar așa, e un ritual de câteva minute care schimbă total aspectul final al machiajului.

Amestecă fondul de ten cu anticearcănul

Te-ai întrebat vreodată cum să obții un ten uniform fără să pari încărcată? Răspunsul ar putea fi mai simplu decât crezi. Deși există numeroase recomandări virale pentru diverse combinații de produse (cum ar fi celebrul truc al lui Hailey Bieber cu Peptide Glazing Milk), Ueda sugerează să amesteci fondul de ten cu anticearcănul direct în palmă.

Abia apoi aplică mixul obținut cu o pensulă plată sau cu un burețel. Această tehnică ajută la crearea unui ten mai finisat, fără a avea acel aspect încărcat, de mască.

Secretul celor două nuanțe de fond de ten

Acesta este poate cel mai avansat sfat al lui Ueda, însă rezultatul merită cu siguranță efortul. Ea recomandă folosirea a două nuanțe de fond de ten pentru a crea dimensiune naturală feței.

Cum vine asta, mai exact?

Folosește o nuanță apropiată de culoarea naturală a pielii tale în centrul feței. Iar pentru contururile feței, alege o nuanță puțin mai închisă. Astfel, vei obține o definire subtilă și un look mult mai natural, evitând aspectul plat pe care îl poate da o singură culoare aplicată uniform pe toată fața.