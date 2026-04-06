Iconicul Adidas Samba, un model cu o istorie de aproape 80 de ani, primește o transformare radicală pentru sezonul cald. Brandul german a tăiat călcâiul clasicului sneaker și i-a adăugat o bază din piele țesută, creând astfel modelul Samba Mule, un sabot neașteptat, dar perfect pentru vară.

Ce aduce nou modelul Samba Mule

La prima vedere, schimbarea este evidentă. Sabotul Adidas Samba Mule renunță complet la călcâiul pantofului sport clasic. În schimb, propune o abordare mult mai aerisită, cu o bază realizată integral din piele țesută. Detaliile care au consacrat modelul rămân însă prezente, cum ar fi vârful în formă de T din piele întoarsă (suede T-toe), care se asortează cu nuanța crem folosită pentru restul pantofului. Talpa exterioară din cauciuc păstrează forma familiară, deși într-o nuanță mai deschisă. O modificare subtilă, dar de efect, este logo-ul auriu „Samba”, care acum apare scris de mână (script), renunțându-se la fontul clasic sans-serif.

O strategie pentru a rămâne relevant

Dar de ce o astfel de schimbare radicală acum? Păi, hai să vedem. Noile construcții, precum acest sabot, ajută modelul Samba să își continue parcursul de succes, după ce varianta de bază a atins un vârf de popularitate în perioada 2023-2024. Nu de puține ori, de-a lungul anilor, sneaker-ul vechi de aproape opt decenii a fost reinventat: a devenit pantof elegant cu talpă robustă, a primit tălpi din crep, a fost echipat cu fermoar într-o colaborare cu Jeremy Scott și a adoptat o varietate de materiale și modele, inclusiv imprimeuri de animale și aplicații cu bijuterii.

Recomandari Batiste a transformat un TikTok viral într-o campanie în doar 5 zile

Diversificarea este cheia succesului

Iar experții confirmă această strategie.

Într-o discuție despre un alt succes Adidas, modelul Evo SL, Powell, consilier senior la BCE consulting și expert în echipamente sportive, a indicat diversificarea modelului Samba ca fiind un exemplu de urmat: „Pantoful de bază nu mai are nici pe departe aceeași popularitate, dar modelele mary janes, sneakerinas, materialele florale, pieile de animale și toate celelalte – asta este ceea ce a menținut Samba în viață. Dacă faci alte variante, îi oferi unei persoane un motiv să mai pună o a doua pereche în dulap, nu pentru că este roz.”

Trendul saboților-hibrid

Și popularitatea tot mai mare a saboților ajută cazul acestui nou Samba. Trendul s-a extins și în zona hibridă sneaker-sabot, cu exemple notabile care includ variante de la Nike Shox, New Balance 2002R și chiar un nou model de la Jordan Brand. Practic, Adidas nu face decât să intre într-o piață deja efervescentă cu unul dintre cele mai iubite modele ale sale.

Recomandari Valentino a transformat New York-ul într-un bâlci de lux pentru noua colecție

Modelul Adidas Samba Mule în culoarea „Crew White” nu are încă o dată de lansare sau un preț confirmate oficial. totusi, este de așteptat ca lansarea să aibă loc în timpul sezonului de modă de vară.