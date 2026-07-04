Al treilea val de căldură extremă din vara anului 2026 a adus în Europa temperaturi record, nopți tropicale și o stare de disconfort care persistă după apus. Acest aspect este crucial noaptea: atunci când temperatura nu scade suficient, corpul se recuperează mai greu, iar oboseala se adună de la o zi la alta.

Diferența dintre o zi foarte caldă și un val de căldură care epuizează oamenii este dată de nopți. În iunie 2026, majoritatea regiunilor din Anglia și Țara Galilor au avut cel puțin o „noapte tropicală”, o noapte în care temperatura nu a scăzut sub 20°C. La Cardiff, în noaptea de 24 spre 25 iunie, minima a fost de 23,5°C, cea mai caldă noapte de iunie înregistrată acolo. Dacă ați simțit vreodată că dormiți superficial, nu profund, exact asta explică de ce a doua zi aveți mai puțină energie, mai puțină răbdare și o toleranță redusă la efort.

Pentru viața cotidiană, semnalul este clar: în astfel de perioade, programați și adaptați locuința. Dacă nopțile rămân fierbinți, este util să mutați activitățile care cer concentrare sau mișcare în prima parte a zilei și să reduceți seara sursele de căldură din locuință (gătit prelungit, aparate care încălzesc camera, textile groase). Aceasta nu elimină valul de căldură, dar poate reduce exact partea care apasă cel mai tare: lipsa de refacere.

Europa se încălzește mai repede decât alte regiuni, iar datele din iunie 2026 arată rapiditatea cu care se schimbă limitele. În mai multe țări europene, temperaturile au depășit pragurile istorice cu până la 2-3 grade Celsius. Franța și Spania au avut cele mai fierbinți zile de iunie din istorie, cu peste 40°C, iar în Marea Britanie, la Lingwood, Norfolk, s-au măsurat 37,7°C în iunie 2026. Recordul anterior pentru luna iunie era 35,6°C, stabilit în 1957 și egalat în 1976. Diferența este de 2,1°C peste acel maxim vechi de zeci de ani.

Căldura din nopți afectează recuperarea corpului

Aici apare partea care ne afectează direct bunăstarea. Căldura din timpul zilei este o chestiune, dar combinația dintre temperatură ridicată și umiditate pe timpul nopții îngreunează recuperarea corpului. Dacă locuința păstrează căldura, somnul devine fragmentat, iar a doua zi apar mai repede durerea de cap, iritarea și senzația că funcționați în reluare. Pentru copii și pentru femeile care deja depun efort între job, casă și familie, povara este și mai vizibilă, chiar fără alte simptome spectaculoase.

Un pas util este să tratați zilele caniculare ca pe o perioadă specială, nu ca pe o săptămână obișnuită. Aceasta poate însemna haine mai lejere, mai puține drumuri la orele fierbinți și o seară gândită pentru răcorire, nu pentru încă o listă de lucruri de făcut. Iar dacă locuiți într-un apartament care se încinge, contează să păstrați orice urmă de răcoare disponibilă cât mai mult în interior.

Germania a descris valul de căldură din iunie 2026 drept „un episod pentru cărțile de istorie”, potrivit serviciului de meteorologie Deutscher Wetterdienst, cum relatează Libertatea. Iar explicația oamenilor de știință merge în aceeași direcție: nu vorbim despre un accident izolat, ci despre o climă care se schimbă sub ochii noștri.

„Comparativ cu măsurătorile istorice, acest fenomen este extrem de neobișnuit, dar, ca om de știință, nu sunt surprinsă să îl văd… știm că avem o climă în încălzire.”

Sonia Seneviratne, profesor la Institutul pentru Știința Atmosferei și Climei din Zürich, Elveția, a spus și că „singura modalitate de a explica astfel de valuri puternice de căldură este luarea în considerare a încălzirii pe termen lung”. Tradus pentru noi, aceasta înseamnă că verile cu episoade extreme nu mai sunt excepții rare pe care le uităm repede. Merită să aveți deja un mic plan de vară pentru casă, somn și program.

Marea și orașele amplifică persistența căldurii în locuințe

Temperaturile ridicate ale mării, înregistrate în vara anului 2026 în jurul coastelor Marii Britanii, ar putea prelungi valurile de căldură de pe uscat prin reducerea efectului de răcire al brizelor marine. Este un detaliu care pare îndepărtat, dar are un ecou foarte concret: dacă aerul nu mai răcorește suficient seara, orașele și locuințele cedează mai greu căldura acumulată peste zi.

De aici și o regulă practică utilă în perioadele foarte calde: concentrați efortul pe orele în care casa încă nu s-a încins și protejați seara cât puteți de mult. Dacă știți că după-amiaza locuința devine greu de suportat, merită să vă mutați dușul, rutina de îngrijire și chiar pregătirea pentru a doua zi mai devreme, înainte ca disconfortul să ajungă la vârf. Pare un detaliu mic, dar vă poate îmbunătăți somnul.

Profesorul Stephen Belcher, șeful științific al Met Office, a rezumat direct ce s-a văzut în iunie 2026, în Marea Britanie: „Să vedem astfel de temperaturi în iunie, în Marea Britanie, este tulburător.” Iar profesorul Ed Hawkins, de la Universitatea din Reading, a avertizat că „ne așteptăm să vedem tot mai multe nopți tropicale pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească”.

Pregătește-te pentru veri cu temperaturi extreme și nopți calde

Poate cel mai important detaliu din toate este cât de mult s-a mutat normalul. În urmă cu câteva decenii, temperaturile de 30°C în iunie erau rare în Marea Britanie. Acum au devenit o normă. Când un prag care înainte părea excepțional începe să apară repetat, soluția utilă nu mai este să așteptați să treacă, ci să vă ajustați rutina de vară din timp.

Și mai este ceva. Profesorul Ed Hawkins spune limpede: „Valurile noastre de căldură vor deveni din ce în ce mai fierbinți, până când vom atinge zero emisii globale nete de gaze cu efect de seră și vom stabiliza clima.” Până atunci, pentru săptămânile foarte calde, o abordare eficientă pentru dumneavoastră este să vă protejați nopțile: mai puțină căldură acumulată în casă, mai puțin efort seara, mai multă grijă pentru refacere. Exact acolo începe diferența dintre „am suportat” și „am trecut decent prin ea”.