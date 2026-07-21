Dacă urmărești noutățile din K-beauty și ai piele sensibilă, azulena e numele pe care merită să îl reții acum. Compusul antiinflamator derivat din plante precum mușețelul a intrat în topul ingredientelor cu cea mai rapidă creștere în căutări în Coreea de Sud și are toate semnele unui boom mai larg.

Consecința imediată este simplă: s-ar putea să începi să vezi mai des azulena în creme, măști și serumuri, mai ales în formule gândite pentru calmare. Între iunie 2025 și mai 2026, ingredientul a strâns aproximativ 15.300 de căutări lunare pe Naver, cu 29% mai mult decât în anul precedent.

Azulena, în top 3 ingrediente cu cea mai rapidă creștere

În clasamentul creșterii lunare a căutărilor de pe platforma sud-coreeană, azulena este în top trei, după PDRN și minoxidil. Iar deși are mai puține căutări totale decât PDRN, ritmul ei de creștere este cu aproximativ două puncte procentuale mai mare, un semn că ar putea deveni următorul ingredient care trece din zona de nișă în rutina de zi cu zi.

Pentru tine, asta contează mai ales dacă îți alegi produsele după ingrediente, nu doar după ambalaj. Industria de frumusețe merge spre produse care subliniază frumusețea naturală, nu o maschează. În aceeași direcție intră și succesul manichiurilor discrete, cum sunt „rosewater nails”.

Ingredientul nu este încă foarte răspândit în SUA, dar deja există câteva exemple concrete. Potrivit Wwd, brandul From Medi+ are o mască hidrogel cu azulenă pe Amazon, iar la Sephora ingredientul apare în produse de la Then I Met You, Biossance și Adwoa Beauty, inclusiv în creme de ochi și serumuri pentru păr.

Și merită urmărit și dintr-un alt motiv: în Coreea de Sud nu cresc doar ingredientele pentru piele, ci și cele pentru păr. Minoxidilul, ketoconazolul (anti-mătreață) și cafeina (pentru stimularea creșterii părului) sunt printre numele aflate în tendințe, semn că interesul merge către soluții foarte țintite.

Cum îl pui pe radar fără să îți complici rutina

Dacă vrei să începi simplu, caută azulena în categoriile în care apare deja cel mai clar: măști hidrogel, creme de ochi și serumuri pentru păr. Acolo este deja folosită de branduri prezente pe piață, deci ai un punct de pornire concret.

Un alt indiciu bun este contextul în care apare. Deoarece miza din jurul azulenei este legată de produse orientate spre piele sensibilă, are mai mult sens să o urmărești în formule calmante decât în produse care promit zece lucruri dintr-odată.

Dacă îți place să prinzi ingredientele înainte să devină omniprezente, acesta e momentul de urmărit. Azulena este încă în faza în care nu domină piața americană, dar are deja o creștere care o pune peste PDRN ca ritm, chiar dacă PDRN rămâne mai popular ca volum total de căutări.