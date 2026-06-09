După mai bine de două decenii de blocaj și așteptare, autoritățile americane de reglementare în domeniul sănătății au aprobat un nou ingredient pentru protecția solară. Vorbim despre bemotrizinol, o substanță care va schimba complet modul în care sunt formulate cremele cu SPF peste ocean.

De ce este o mutare atât de importantă

Dacă ești pasionată de beauty, probabil știi deja cât de greu era să găsești un SPF american care să nu lase acea peliculă albă inestetică. Ei bine, lucrurile se schimbă. Agenția americană FDA a confirmat că bemotrizinolul îndeplinește standardele stricte pentru protecția împotriva razelor ultraviolete, fiind sigur pentru adulți și copii începând cu vârsta de șase luni.

Așa cum a relatat Independent recent, ingredientul va fi vândut inițial în SUA sub brandul Parsol Shield, produs de compania olandeză DSM Nutritional Products. Lansarea este programată pentru finalul acestui an, iar după o perioadă de exclusivitate de 18 luni, și alți producători vor avea voie să îl folosească.

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Și aici intervine partea interesantă pentru noi.

În Europa, inclusiv pe rafturile farmaciilor din România, acest filtru este autorizat încă din 1999. Dar dacă obișnuiești să comanzi produse de skincare de la branduri americane celebre sau urmărești influenceri de peste ocean, vei vedea o explozie de formule noi, mult mai lejere și eficiente.

Adio urme albe pe ten

Până acum, producătorii americani se bazau masiv pe ingrediente minerale, cum ar fi oxidul de zinc. Acestea blochează excelent atât razele UVA, cât și UVB, dar lasă tenul cu un aspect prăfuit, de cretă. Să fim serioase, nimeni nu vrea să arate ca o fantomă la plajă sau sub machiaj.

„Timp de decenii, americanii au folosit o tehnologie depășită pentru protecția solară, în timp ce restul lumii a mers înainte. Aprobarea bemotrizinolului va ajuta la schimbarea acestui lucru.” – David Andrews, Environmental Working Group

Iar experții subliniază fix acest avantaj major: noul ingredient acoperă ambele tipuri de radiații, fără să lase urme albe. Este o inovație pe care piața o cerea disperată.

„FDA se angajează să se asigure că consumatorul american are acces la cele mai eficiente și sigure terapii, inclusiv produse eliberate fără rețetă, cum ar fi cremele de protecție solară.” – Dr. Mike Davis, director interimar al centrului de medicamente al FDA

Acum mingea este în terenul marilor branduri de cosmetice din Statele Unite. Cât de repede vor reuși să reformuleze produsele iconice și când vor ajunge noile variante pe rafturile magazinelor globale.