Dacă ți se întâmplă să te gândești repetat la ce vei mânca mai târziu, să te distragă gustările din casă sau să simți că reclamele și rafturile din supermarket îți apasă constant un buton, există un nume pentru experiența asta: zgomot alimentar. Nu este același lucru cu foamea normală, ci mai degrabă cu un flux de gânduri despre mâncare care poate deveni obositor și îți poate strica relația cu mesele.

În cifre, aici nu vorbim despre procente sau statistici publicate până acum, ci despre un semnal de viață de zi cu zi: gândurile apar chiar și fără foame fizică și pot afecta concentrarea, starea de bine și felul în care îți organizezi mesele. Iar diferența importantă este asta: foamea, sațietatea, poftele și plăcerea de a mânca sunt părți normale ale apetitului. Problema începe când mâncarea ocupă prea mult spațiu mental.

Nu orice poftă e o problemă, dar gândurile intruzive pot deveni epuizante

Conceptul este relativ nou, însă cercetările despre pofte alimentare, reacția la stimuli și încercarea de a suprima gândurile despre mâncare arată că astfel de experiențe pot face mai greu de evitat supraalimentarea. Cu alte cuvinte, nu e „lipsă de voință” și nici un defect personal. Este o combinație de semnale biologice, obiceiuri și expunere constantă la stimuli alimentari.

Asta contează mult în viața reală. Când mintea revine mereu la mâncare, pot apărea anxietate și rușine legate de alimentație. Pentru unele persoane, zgomotul alimentar poate merge mai departe și se poate lega de supraalimentare, mâncat compulsiv sau suferință serioasă în jurul meselor.

Dar e util să faci o diferență simplă: dacă îți este foame, corpul îți cere energie. Foamea este un semnal biologic normal, nu o greșeală pe care trebuie să o „reparăm”.

Dietele foarte stricte pot face exact opusul a ceea ce îți dorești

Unul dintre cele mai practice lucruri pe care merită să le știi este că poftele se pot intensifica în timpul dietelor restrictive. Mai ales când sari peste mese, mănânci prea puțin, scoți complet alimentele preferate sau îți impui reguli foarte rigide. Dacă ai trecut prin perioade în care „te-ai ținut foarte bine” câteva zile, iar apoi nu te-ai mai putut gândi la nimic altceva decât la acel aliment interzis, mecanismul nu este deloc rar.

Și mai frustrant este că ignorarea totală a anumitor alimente le poate face, paradoxal, și mai prezente mental. Exact alimentul pe care încerci să-l alungi din minte ajunge să se întoarcă mai des. Pentru multe femei, aici începe cercul obositor dintre control, poftă și vinovăție.

Potrivit Independent, ideea utilă nu este să tai orice plăcere din alimentație, ci să reduci acele gânduri care sunt persistente, intruzive și îți perturbă ziua. Asta schimbă și felul în care te uiți la „disciplina alimentară”: mai puțină luptă oarbă, mai multă atenție la ce îți cere corpul și la ce reguli îl împing în extremă.

Scopul nu este să nu te mai gândești niciodată la mâncare

Graham Finlayson (profesor de Psihologie Biologică la Universitatea din Leeds) și Catherine Gibbons (profesor asociat la Școala de Psihologie a Universității din Leeds) explică un lucru care ia presiunea de pe umeri: obiectivul nu este tăcerea totală în jurul mâncării.

„Scopul pentru persoanele care se confruntă cu zgomotul alimentar nu ar trebui să fie eliminarea tuturor discuțiilor legate de mâncare din viața lor. Mai degrabă, este vorba despre reducerea gândurilor dăunătoare despre mâncare care sunt persistente, intruzive, supărătoare și perturbatoare.”

Cu alte cuvinte, nu trebuie să ajungi într-un loc imposibil, în care nu mai ai nici poftă, nici preferințe. Un reper mai realist este să poți mânca fără ca asta să-ți consume toată energia mentală.

„Un obiectiv mai bun este ca apetitul să fie gestionabil, astfel încât mâncarea să poată fi savurată fără a ocupa prea mult spațiu mental.”

Ce poți face concret, săptămâna asta

Dacă ai impresia că zgomotul alimentar te urmărește, primul pas practic este să te uiți la restricțiile care îl pot amplifica. Sari peste mese? Mănânci prea puțin? Ți-ai interzis complet alimentele preferate? Folosești reguli alimentare foarte rigide? Dacă răspunsul este da, ai deja câteva puncte de lucru clare.

O abordare mai blândă poate arăta așa: mese mai regulate, fără perioade lungi în care ajungi foarte flămândă; mai puține interdicții absolute; mai puțină panică în jurul poftelor. Nu sună spectaculos, știu. Dar exact lucrurile simple pot scădea presiunea mentală din jurul mâncării.

Iar un alt exercițiu util este să separi foamea reală de stimulii din jur. Una este să ai nevoie de energie, alta este să vezi constant produse, reclame și gustări care îți cer atenția. Când faci diferența asta, relația cu mâncarea devine puțin mai clară (și, sincer, mai puțin încărcată).

De ce se vorbește atât de mult despre asta acum

Subiectul a ieșit mai puternic la suprafață și odată cu popularizarea medicamentelor GLP-1 pentru gestionarea greutății, cum sunt semaglutidul (Wegovy) și tirzepatidul (Mounjaro). Acestea au fost asociate cu reducerea zgomotului alimentar, pentru că diminuează foamea, cresc sațietatea și modifică recompensa alimentară.

Pentru persoanele care iau astfel de medicamente, schimbarea descrisă în raportări anecdotice nu ține doar de cântar, ci de felul în care se simte mintea pe parcursul zilei.

„Pentru cei care iau aceste medicamente, o reducere a zgomotului alimentar poate fi o îmbunătățire majoră a calității vieții.”

Unele persoane au descris experiența foarte direct: „Mâncarea se simte mai puțin solicitantă, mai puțin urgentă și mai puțin intruzivă mental.”

Chiar dacă nu iei și nu intenționezi să iei un astfel de tratament, ideea importantă rămâne aceeași: dacă mâncarea a devenit prea zgomotoasă în mintea ta, nu e ceva ce trebuie să suporți în tăcere sau să tratezi cu rușine. Un prim pas bun este să observi ce anume îți alimentează zgomotul alimentar: mesele sărite, regulile rigide sau stimulii care te urmăresc peste tot.