Zendaya a apărut la CinemaCon 2026 pentru a promova „Dune: Part Three”, evenimentul având loc la The Dolby Colosseum din Caesars Palace, Las Vegas. Actrița, cunoscută pentru stilul său impecabil, a ales o ținută Schiaparelli și, firește, pantofii ei preferați, Christian Louboutin So Kate, într-o apariție ce a captat toate privirile.

O ținută inspirată de deșert

Pentru acest eveniment, Zendaya a purtat o creație proaspăt prezentată pe podium, din colecția Schiaparelli toamnă 2026. Look-ul, stilizat de Law Roach, a fost compus dintr-un sacou bej cambrat și o fustă creion până la genunchi, ambele inspirate de tematica deșertică a filmului. Dar nu e chiar așa simplu. Costumul a avut umeri și șolduri exagerate, un corset structurat și un joc creativ de umbre care a amestecat nuanțe de alb și cafeniu pentru a imita perfect textura nisipului.

Pantofii So Kate de aproape 1000 de dolari

Stilistul a asortat perfect nuanța ținutei cu pantofii Christian Louboutin So Kate în culoarea Maya. Culoarea nude a completat nuanța pielii actriței, alungindu-i picioarele datorită designului cu decupaj adânc. V-ați întrebat vreodată cât costă o asemenea pereche? Ei bine, deși această nuanță specifică nu mai este disponibilă pe site-ul designerului francez, o opțiune similară din piele lăcuită bej se vinde cu 945 de dolari. Pantofii au un vârf ascuțit și un toc stiletto de 120 mm (adică 4,7 inci).

Pe scenă, alături de Chalamet și Momoa

Detaliul care face diferența?

Culoarea roșie a celebrei tălpi Louboutin a ieșit în evidență în timp ce Zendaya stătea pe scenă alături de colegii săi de platou, Jason Momoa și Timothée Chalamet, dar și de regizorul Denis Villeneuve. Iar ținuta a fost completată de o verighetă fină din aur de la Jessica McCormack și de inelul ei de logodnă cu diamant tăietură cushion, de la același brand.

O relație specială cu Louboutin

Deși modelul So Kate a fost inițial inspirat de supermodelul Kate Moss, stilul a devenit practic semnătura Zendayei pe covorul roșu și la aparițiile TV. Actrița a purtat acești pantofi frecvent și în timpul turneului de presă pentru „The Drama” de la începutul acestui an. Pe lângă aceștia, a mai încălțat și noul stil Louboutin Miss Z, despre care s-a zvonit inițial că ar fi fost inspirat de ea. Numai că designerul a clarificat că pantofii sunt, de fapt, pentru fanii Gen Z ai mărcii, având îmbunătățiri noi care asigură confortul pentru o purtare mai îndelungată.